Ausbildung wird zum Kostenfaktor: Warum sich Ausbilden im Mittelstand trotzdem lohnt – Interview mit Joachim Giese, WBS TRAINING SE

Wenn der Markt die Gehälter treibt, verändert sich die Ausbildungsrechnung

Grundlage der Debatte ist der Job- und Gehaltsreport der WBS TRAINING. Er wertet rund 10,2 Mio. Stellenanzeigen von etwa 622.700 Unternehmen aus dem Jahr 2025 aus. Die Zahlen beschreiben also ausgeschriebene Gehälter, das heißt, was Betriebe am Markt für neue Beschäftigte aufrufen, und nicht bestehende Arbeitsverträge. Beruflich qualifizierte Fachkräfte liegen dabei mit durchschnittlich +7 % vorn. Im Vergleich der Berufsgruppen führt Transport, Verkehr und Logistik mit +15,9 %, wenn auch von einem vergleichsweise niedrigen Niveau aus: Das Durchschnittsgehalt der Berufsgruppe liegt bei 35.137 €.

Für Ausbildungsbetriebe ist das mehr als eine Randnotiz. Nach der Kosten-Nutzen-Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung kostete ein Ausbildungsjahr die Betriebe 2022/23 netto rund 8.100 € je Auszubildenden, während die Besetzung einer Fachkraftstelle über den externen Arbeitsmarkt im Schnitt rund 13.700 € verursachte. Übernimmt ein Betrieb seine Ausgebildeten, kann er die Kosten einer sonst nötigen externen Besetzung sparen. Zugleich stellt sich die Frage, wie Betriebe ihre selbst Ausgebildeten halten. Joachim Giese ordnet im Interview ein, was die Zahlen für Ausbildungsbetriebe bedeuten und wo bei der Deutung Zurückhaltung geboten ist.

Beruflich qualifizierte Fachkräfte gewinnen am Markt an Wert

AGITANO: Fachkräfte mit Berufsausbildung verzeichnen im Report mit 7 % den stärksten Gehaltszuwachs aller Qualifikationsstufen, vor Beschäftigten mit Studienabschluss. Hat Sie dieses Ergebnis überrascht?

Joachim Giese: Überrascht hat uns weniger die Richtung als die Deutlichkeit. Die Zahlen sind eindeutig: Qualifizierte Fachkräfte bleiben stark gefragt. Beruflich qualifizierte Fachkräfte gewinnen am Arbeitsmarkt an Wert. Ihre ausgeschriebenen Gehälter stiegen über alle Berufsgruppen hinweg im Schnitt um 7 %, bei akademischen Fachkräften um 5 % und bei Führungskräften um 2 %.

Dabei lohnt ein genauer Blick auf den Hintergrund. 2025 wurden insgesamt rund 8,6 % weniger Stellen ausgeschrieben als im Vorjahr, trotzdem steigen die Gehälter in fast allen Berufsgruppen. Das spricht dafür, dass Betriebe dort, wo sie wirklich Fachkräfte brauchen, bereit sind, mehr zu bieten. Ich würde daraus aber keinen Automatismus ableiten. Der Report zeigt eine Marktentwicklung, er erklärt nicht jede einzelne Ursache. Für Ausbildungsbetriebe ist vor allem relevant, dass ihr Nachwuchs am Markt sichtbar mehr wert ist als noch vor einem Jahr.

Wer ausbildet, muss das Halten von Anfang an mitdenken

AGITANO: Kann man sagen, dass es für Betriebe teurer wird, die selbst ausgebildeten Leute zu halten?

Joachim Giese: Das ist eine naheliegende Schlussfolgerung, und sie ist nicht falsch, aber sie braucht eine Einordnung. Unser Report misst ausgeschriebene Gehälter, also das, was Unternehmen neuen Beschäftigten anbieten. Wie sich die Einkommensentwicklung in bestehenden Arbeitsverhältnissen darstellt, sehen wir darin nicht. Spürbar wird die Entwicklung trotzdem, weil Stellenanzeigen für gut ausgebildete Fachkräfte zum Vergleichsmaßstab werden. Wer nach der Ausbildung ein Angebot von außen bekommt, misst es am eigenen Gehalt.

Betriebe sollten deshalb nicht erst am Ende der Ausbildung über Perspektiven sprechen. Wer früh klärt, welche Verantwortung, welche Weiterentwicklung und welche Vergütung nach der Abschlussprüfung möglich sind, nimmt dem Wechselgedanken viel Schwung. Geld ist dabei ein wichtiger Faktor, aber selten der einzige. Ein Betrieb, der seinen Leuten ein erkennbares Entwicklungsbild bietet, kann auch dann überzeugen, wenn er nicht bei jedem Gehaltsvergleich ganz vorn liegt.

Ausbilden gegen Nachrekrutieren: Die Übernahme entscheidet über die Rechnung

AGITANO: Gleichzeitig soll sich Ausbilden gegenüber dem Nachrekrutieren am Markt stärker lohnen als bisher. Woran machen Sie das fest?

Joachim Giese: Dafür gibt es belastbare Daten, allerdings nicht von uns, sondern vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Nach dessen letzter Erhebung lagen die Nettokosten pro Auszubildenden und Jahr bei rund 8.100 €. Die Personalgewinnung für eine Fachkraftstelle über den externen Markt kostete im Schnitt rund 13.700 €, etwa 60 % der gesamten Nettokosten einer dreijährigen Ausbildung. Bemerkenswert ist die Dynamik: Die Rekrutierungskosten sind in der Erhebung deutlich stärker gestiegen als die Ausbildungskosten.

Das heißt nicht, dass Ausbildung immer die günstigere Variante ist. Das hängt vom Beruf, von der Betriebsgröße und davon ab, ob Ausgebildete anschließend wirklich bleiben. Aber eine Übernahme erspart dem Betrieb oft eine externe Besetzung, und mit steigenden Marktgehältern dürfte dieser Vorteil eher wachsen. Ausbildung ersetzt dabei nicht jede externe Einstellung. Sie ist ein Baustein neben der Rekrutierung, nicht ihr Gegenentwurf.

Logistik holt auf, aber von niedrigem Niveau

AGITANO: Die Berufsgruppe Transport, Verkehr und Logistik hat mit 15,9 % den größten relativen Zuwachs aller Berufsgruppen. Worüber reden wir da genau?

Joachim Giese: Über einen echten Spitzenwert, der in Gehaltsvergleichen trotzdem selten auftaucht, weil die Branche insgesamt eher niedrig bezahlt ist. Der Zuwachs kommt von einer niedrigen Basis. Das durchschnittliche ausgeschriebene Gehalt liegt in dieser Berufsgruppe bei 35.137 € und ist damit das zweitniedrigste in unserer Auswertung. Fachkräfte mit Berufsausbildung kommen auf durchschnittlich 36.809 €. Ein großer Prozentwert bei einem niedrigen Ausgangsniveau ist natürlich leichter zu erreichen als bei einer Branche, die ohnehin gut bezahlt.

Die Nachfrage ist trotzdem groß: 2025 wurden in diesem Bereich rund 888.000 Stellen ausgeschrieben. Dazu passt, dass die Fachkräftesituation angespannt bleibt. Das Institut der deutschen Wirtschaft bezifferte die Lücke an qualifizierten Arbeitskräften in Verkehrs- und Logistikberufen in einer Auswertung von 2024 auf rund 30.000, auch wenn sie konjunkturbedingt bereits kleiner geworden war. Warum die Gehälter so stark steigen, lässt unser Report nicht eindeutig erkennen. Plausibel ist aber, dass Betriebe mit höheren Angeboten auf knappe Fachkräfte reagieren.

Für viele Mittelständler ist Logistik ein direkter Kostenblock

AGITANO: Für viele Mittelständler ist Logistik keine Randfunktion, sondern ein großer Posten in der Kalkulation. Was heißt der Gehaltssprung für sie?

Joachim Giese: Zunächst einmal, dass Personalkosten in der Logistik wahrscheinlich nicht mehr so berechenbar bleiben wie früher. Wer als Hersteller oder Händler eigene Lager, Fuhrparks oder Speditionsleistungen unterhält, sollte damit rechnen, dass der Wettbewerb um qualifiziertes Personal die Preise im Hintergrund beeinflusst, sei es im eigenen Betrieb oder bei den Dienstleistern.

Für die eigene Nachwuchssicherung ist das Bild nicht einfach. Laut der Ausbildungsumfrage der DIHK konnten 49 % der Betriebe 2025 nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen, und 65 % der Betriebe mit Besetzungsproblemen nannten fehlende geeignete Bewerbungen als Hürde. Wer in Logistikberufen ausbilden will, muss also zuerst Bewerberinnen und Bewerber erreichen, und das gelingt eher mit sichtbaren Perspektiven als mit dem Hinweis auf einen sicheren Job. Ausbildung kann hier ein Hebel sein, ist aber kein Selbstläufer.

Stellenanzeigen zeigen den Markt, nicht jede Gehaltsabrechnung

AGITANO: Ihre Daten stammen aus Stellenanzeigen. Wie belastbar sind solche Zahlen für Entscheidungen im eigenen Betrieb?

Joachim Giese: Als Marktsignal sind sie sehr hilfreich, als alleinige Grundlage für Gehaltsentscheidungen reichen sie nicht. Wir haben für den Report Anzeigen von rund 967.000 Firmen-Webseiten, etwa 400 Online-Jobbörsen und Printmedien sowie der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet, doppelte Anzeigen nur einmal gezählt. Für die Gehälter zählen allerdings nur Anzeigen mit Gehaltsangabe, und das sind je nach Berufsgruppe zwischen 10 % und 33 %. In der Logistik ist der Anteil mit 33 % am höchsten.

Außerdem fehlen Stellen für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Young Professionals und Minijobs. Wer wissen will, was tatsächlich verdient wird, sollte deshalb zusätzlich in die amtliche Verdienststatistik des Statistischen Bundesamts schauen. Beides zusammen ergibt ein ehrlicheres Bild: Stellenanzeigen zeigen, wohin der Markt sich bewegt, die amtlichen Zahlen, wo die Branche tatsächlich steht.

Weiterbildung ergänzt die externe Rekrutierung

AGITANO: Sie sind Weiterbildungsanbieter. Welche Rolle sehen Sie für Qualifizierung, wenn Betriebe ihre Ausgebildeten halten wollen?

Joachim Giese: Eine ergänzende, keine alleinige. Es wäre zu einfach zu sagen, Weiterbildung löse das Problem. Aber gerade dort, wo Beschäftigte bereits Prozess- und Branchenwissen mitbringen, kann Weiterbildung eine sinnvolle Ergänzung zur externen Rekrutierung sein. Das kann sich eher rechnen als eine externe Besetzung zu hohen Marktgehältern, und die Leute kennen die Abläufe schon. Welche Fortbildungen gefragt sind, zeigt ein Überblick zur beruflichen Weiterbildung.

In der Logistik fehlen vielen Betrieben nicht nur Fachkräfte, sondern auch Know-how im Umgang mit Daten und KI. Hier lässt sich überlegen, welche Kompetenzen man extern einkaufen muss und welche man im eigenen Team aufbauen kann. Eine Orientierung bietet die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit, die jährlich zeigt, in welchen Berufen Stellen schwer zu besetzen sind. Die letzte Auswertung nennt 163 Engpassberufe. Wer weiß, wo der Engpass im eigenen Haus entsteht, kann gezielter entscheiden.

Wer jetzt plant, sollte drei Dinge prüfen

AGITANO: Was sollten ausbildende Mittelständler angesichts dieser Zahlen konkret tun?

Joachim Giese: Ich würde mit der eigenen Rechnung beginnen. Was kostet uns eine Ausbildung, was kostet uns eine externe Einstellung für dieselbe Stelle, und wie viele unserer Ausgebildeten sind drei Jahre nach dem Abschluss noch im Haus? Diese Zahlen haben die wenigsten Betriebe parat, dabei sind sie die Basis jeder guten Entscheidung.

Als Zweites rate ich, Gehälter und Entwicklungswege für Berufseinsteiger mit dem Markt abzugleichen, bevor der erste Wechsel passiert. Aktuelle Ausschreibungen in der eigenen Region sind dafür eine einfache Quelle. Wie ein Aufstieg aussehen kann, zeigt etwa das Berufsbild des Supply-Chain-Managers, in das viele Fachkräfte aus der Logistik hineinwachsen. Und drittens sollte Ausbildung nicht isoliert betrachtet werden. Wer Ausbildung, Weiterbildung und gezielte Neueinstellungen als Ergänzung zueinander plant, bleibt flexibler, als wenn er auf einen einzigen Weg setzt. Das gilt in der Logistik genauso wie in jeder anderen Branche.

AGITANO: Vielen Dank, Herr Giese, für die interessanten Ausführungen rund um das Thema Ausbildung im Mittelstand.

Das Interview mit Joachim Giese, Vorstand der WBS TRAINING SE, führte Oliver Foitzik, Herausgeber AGITANO.

Was Betriebe aus den Zahlen mitnehmen können

Die Gehaltsdaten des Job- und Gehaltsreports verändern die Ausgangslage für Ausbildungsbetriebe, aber sie stellen das Prinzip nicht infrage. Beruflich qualifizierte Fachkräfte gewinnen am Arbeitsmarkt an Wert. Das macht es anspruchsvoller, sie nach der Ausbildung im Betrieb zu halten. Zugleich zeigen die Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung, dass externe Rekrutierung teuer geworden ist. Für die eigene Ausbildung spricht das vor allem dann, wenn die Ausgebildeten im Betrieb bleiben.

Besonders deutlich wird diese Ausgangslage in der Logistik. Die ausgeschriebenen Gehälter steigen dort außergewöhnlich stark, während gleichzeitig Fachkräfte fehlen und viele Betriebe Schwierigkeiten haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Für Mittelständler stellt sich damit die Frage, welche Kompetenzen sie am Markt zukaufen müssen und welche sie im eigenen Team entwickeln können. Eine Pauschalantwort gibt es nicht. Ausbildung und Weiterbildung können ein sinnvoller Teil der Antwort sein, wenn sie zu einem realen Bedarf passen und der Betrieb den Nachwuchs mit Perspektiven verbindet.

Zur Datengrundlage: Der WBS TRAINING Job- und Gehaltsreport 2026 wertet rund 10,2 Mio. Stellenanzeigen von etwa 622.700 Unternehmen aus dem Zeitraum Januar bis Dezember 2025 aus und vergleicht sie mit 2024. Datenpartner ist die Marktforschungsagentur index Research. Gehälter werden als Mittelwert aller Anzeigen mit Gehaltsangabe je Berufsgruppe berechnet, bei Spannen als Mittelwert der Spanne.

Über den Interviewpartner: Joachim Giese

Joachim Giese ist seit 2016 Vorstand der WBS TRAINING SE, der Kerngesellschaft der WBS GRUPPE. Die Marke WBS TRAINING bietet berufliche Weiterbildungen, Umschulungen sowie Coachings an und gehört zur WBS GRUPPE.