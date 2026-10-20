Geschäftsführerhaftung 2027: Welche neuen Pflichten Geschäftsführer im Mittelstand kennen müssen

Geschäftsführerhaftung und neue Pflichten 2027: Das Wichtigste im Überblick Für Geschäftsführer und Vorstände im Mittelstand zählen fünf Punkte, wenn persönliche Haftung und neue Pflichten aufeinandertreffen. Persönliche Haftung: Für Schulden der GmbH haftet nur das Gesellschaftsvermögen. Persönlich haften Geschäftsführer für eigene Pflichtverletzungen: gegenüber der GmbH nach § 43 GmbHG mit einer Verjährung von fünf Jahren, gegenüber Finanzamt und Sozialversicherung vor allem nach § 69 AO sowie § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 266a StGB.

Für Schulden der GmbH haftet nur das Gesellschaftsvermögen. Persönlich haften Geschäftsführer für eigene Pflichtverletzungen: gegenüber der GmbH nach § 43 GmbHG mit einer Verjährung von fünf Jahren, gegenüber Finanzamt und Sozialversicherung vor allem nach § 69 AO sowie § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 266a StGB. Stichtage 2027: E-Rechnung ab 1. Januar bei mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz, EU-Geldwäscheverordnung ab 10. Juli, Hochrisiko-Regeln der KI-Verordnung ab 2. Dezember und Cyber Resilience Act ab 11. Dezember 2027. Leitungen von Einrichtungen unter NIS-2 haften zudem nach § 38 BSIG und müssen sich regelmäßig schulen, soweit keine Ausnahme nach § 28 BSIG greift.

E-Rechnung ab 1. Januar bei mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz, EU-Geldwäscheverordnung ab 10. Juli, Hochrisiko-Regeln der KI-Verordnung ab 2. Dezember und Cyber Resilience Act ab 11. Dezember 2027. Leitungen von Einrichtungen unter NIS-2 haften zudem nach § 38 BSIG und müssen sich regelmäßig schulen, soweit keine Ausnahme nach § 28 BSIG greift. Krise: Geschäftsleiter müssen bestandsgefährdende Entwicklungen nach § 1 StaRUG laufend überwachen. Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist der Insolvenzantrag ohne schuldhaftes Zögern zu stellen, spätestens nach drei oder sechs Wochen. Ab Insolvenzreife sind Zahlungen nach § 15b InsO nur noch eingeschränkt zulässig.

Geschäftsleiter müssen bestandsgefährdende Entwicklungen nach § 1 StaRUG laufend überwachen. Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist der Insolvenzantrag ohne schuldhaftes Zögern zu stellen, spätestens nach drei oder sechs Wochen. Ab Insolvenzreife sind Zahlungen nach § 15b InsO nur noch eingeschränkt zulässig. Wissen als Schutz: Die Business Judgment Rule schützt nur Entscheidungen auf angemessener Informationsbasis. Aktuelles Rechtswissen gehört deshalb zur Sorgfalt, eine gesetzliche Schulungspflicht kennt das Recht aber nur punktuell, etwa unter NIS-2.

Die Business Judgment Rule schützt nur Entscheidungen auf angemessener Informationsbasis. Aktuelles Rechtswissen gehört deshalb zur Sorgfalt, eine gesetzliche Schulungspflicht kennt das Recht aber nur punktuell, etwa unter NIS-2. Organisation: Delegation entlastet nur mit sorgfältiger Auswahl, Überwachung und Nachweis. Ein Pflichtenkataster, dokumentierte Entscheidungen und eine passende D&O-Versicherung begrenzen das Risiko, ersetzen aber keine Pflicht. Wer Zuständigkeiten klärt, Stichtage nachhält und Entscheidungen belegt, macht persönliche Haftung von einem schwer kalkulierbaren zu einem steuerbaren Risiko.

Geschäftsführerhaftung: Wann Geschäftsführer persönlich haften

Für die Schulden der GmbH haftet zunächst nur die Gesellschaft selbst. § 13 GmbHG stellt klar, dass den Gläubigern allein das Gesellschaftsvermögen zur Verfügung steht. Persönlich wird es für Geschäftsführer erst, wenn sie eine eigene Pflicht verletzen. Juristen sprechen dann von Organhaftung. Sie kennt zwei Richtungen: Ansprüche der Gesellschaft gegen ihre Geschäftsführung und Ansprüche von außen.

Innenhaftung nach § 43 GmbHG: Der Maßstab des ordentlichen Geschäftsmannes

Geschäftsführer müssen in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anwenden. So regelt es § 43 Abs. 1 GmbHG. Verletzen sie diese Sorgfaltspflicht schuldhaft und entsteht der GmbH ein Schaden, haften sie persönlich. Schon leichte Fahrlässigkeit kann genügen. Mehrere Geschäftsführer haften solidarisch, also jeder für den ganzen Schaden. Ansprüche verjähren nach § 43 Abs. 4 GmbHG in fünf Jahren. Was zu diesen Angelegenheiten gehört, zeigt ein Blick auf die Aufgaben eines Geschäftsführers.

Pflichtverletzungen, die eine Innenhaftung auslösen können, sind etwa:

Ungeprüfte Geschäfte: Verträge oder Investitionen werden ohne ausreichende Information abgeschlossen, obwohl das Vorhaben den Bestand berühren kann.

Verträge oder Investitionen werden ohne ausreichende Information abgeschlossen, obwohl das Vorhaben den Bestand berühren kann. Übergangene Zustimmung: Die Leitung handelt ohne die Zustimmung, die Satzung oder ein Gesellschafterbeschluss verlangen. § 37 GmbHG verpflichtet dazu, solche Beschränkungen einzuhalten.

Die Leitung handelt ohne die Zustimmung, die Satzung oder ein Gesellschafterbeschluss verlangen. § 37 GmbHG verpflichtet dazu, solche Beschränkungen einzuhalten. Lückenhafte Kontrolle: Einkauf, Zahlungsverkehr oder Kasse laufen ohne wirksame Prüfungen. Entsteht daraus ein Vermögensverlust, richtet sich der Vorwurf an die Leitung.

Einkauf, Zahlungsverkehr oder Kasse laufen ohne wirksame Prüfungen. Entsteht daraus ein Vermögensverlust, richtet sich der Vorwurf an die Leitung. Rechtsverstöße im Betrieb: Die Legalitätspflicht verlangt, Gesetz und Satzung einzuhalten und für regelkonformes Verhalten im Unternehmen zu sorgen. Verstöße können der GmbH Kosten verursachen, für die die Geschäftsführung einstehen muss.

Maßstab ist, was ein ordentlicher Geschäftsleiter in derselben Lage getan hätte.

Außenhaftung: Wenn Finanzamt, Sozialkasse oder Gläubiger Ansprüche stellen

Gegenüber Dritten haften Geschäftsführer nur, wenn eine besondere Anspruchsgrundlage greift. Die wichtigsten liegen im Steuer- und Sozialrecht. Nach § 69 AO haften gesetzliche Vertreter für Steuern der GmbH, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt werden. Wer Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung nicht abführt, macht sich nach § 266a StGB strafbar und haftet über § 823 Abs. 2 BGB zudem persönlich für den Ausfall.

Hinzu kommt die Haftung aus Insolvenzverschleppung gegenüber Gläubigern, wenn ein fälliger Antrag zu spät gestellt wird. Gegenüber Kunden, Lieferanten und Banken haften Geschäftsführer dagegen nur ausnahmsweise, etwa bei bewusster Täuschung oder wenn sie persönlich eine Garantie oder Bürgschaft übernehmen. Daneben drohen Bußgelder, die Behörden gegen Leitungspersonen selbst verhängen können, etwa bei verletzter Aufsichtspflicht.

Praktisch bedeutsam ist ein Unterschied zur Innenhaftung. Ein Beschluss der Gesellschafter kann die Geschäftsführung intern entlasten. Gegenüber dem Finanzamt oder der Einzugsstelle der Sozialversicherung wirkt er nicht. Wer die Geschäftsführerhaftung im eigenen Unternehmen bewertet, sollte die Außenhaftung deshalb gesondert betrachten.

Innenhaftung und Außenhaftung im Vergleich

Beide Haftungsrichtungen folgen eigenen Regeln. Die Tabelle stellt sie nach den Kriterien gegenüber, die für die Einschätzung des persönlichen Risikos zählen.

Kriterium Innenhaftung Außenhaftung Wer fordert? die GmbH, vertreten durch die Gesellschafter oder später den Insolvenzverwalter Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Gläubiger Rechtsgrundlage § 43 GmbHG, bei verbotenen Zahlungen § 15b InsO Sondernormen, etwa § 69 AO sowie § 823 Abs. 2 BGB mit § 266a StGB oder § 15a InsO Verschulden jede Fahrlässigkeit kann genügen je nach Norm, bei § 69 AO Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit Anlass (Beispiele) Fehlentscheidung, Organisationsmangel, verbotene Zahlung nicht gezahlte Steuern oder Beiträge, verspäteter Insolvenzantrag Verjährung fünf Jahre (§ 43 Abs. 4 GmbHG) nach der jeweiligen Norm Wirkung einer Entlastung wirkt nur für Vorgänge, die die Gesellschafter erkennen konnten, gesetzliche Grenzen bleiben keine Wirkung gegenüber Dritten D&O-Versicherung je nach Vertrag gedeckt je nach Vertrag, Ausschlüsse etwa bei Bußgeldern möglich

Tabelle 1: Innenhaftung und Außenhaftung des GmbH-Geschäftsführers im Vergleich nach Anspruchsteller, Rechtsgrundlage, Verschulden, Anlass, Verjährung, Entlastung und Versicherung

Für die Geschäftsführerhaftung heißt das: Interne Rückendeckung ersetzt keine Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten. Steuern, Beiträge und Fristen in der Krise bleiben persönliche Aufgaben der Geschäftsführung, auch wenn Gesellschafter oder Beirat zugestimmt haben.

Vorstandshaftung nach § 93 AktG: Was für die AG anders gilt

Für Vorstände einer Aktiengesellschaft gilt § 93 AktG. Maßstab ist dort die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Im Streit trägt der Vorstand die Beweislast dafür, dass er sorgfältig gehandelt hat. Für GmbH-Geschäftsführer sieht der BGH das ebenso. Schließt die AG für ihren Vorstand eine D&O-Versicherung ab, muss diese einen Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zum Eineinhalbfachen der festen Jahresvergütung vorsehen.

Auch die Stellung unterscheidet sich. Nach § 76 AktG leitet der Vorstand die Gesellschaft unter eigener Verantwortung. GmbH-Geschäftsführer sind dagegen an Weisungen der Gesellschafter gebunden. Das schränkt ihren Spielraum ein, kann sie aber intern entlasten, wenn sie eine verbindliche Weisung befolgen.

Strenger sind Verzicht und Verjährung. Auf Ersatzansprüche kann die AG erst drei Jahre nach deren Entstehung und nur mit Zustimmung der Hauptversammlung verzichten. Bei börsennotierten Gesellschaften verjähren Ansprüche erst in zehn Jahren, bei anderen in fünf Jahren.

Ob GmbH oder AG, ob Innen- oder Außenhaftung: Am Anfang jeder persönlichen Haftung steht eine verletzte Pflicht. Wer seine Pflichten kennt und ihre Erfüllung organisiert, hat den wichtigsten Hebel der Geschäftsführerhaftung selbst in der Hand.

Geschäftsführerhaftung begrenzen: Warum aktuelles Rechtswissen zur Sorgfalt gehört

Sorgfalt bemisst sich am Kenntnisstand, den ein ordentlicher Geschäftsleiter haben muss. Ändern sich Pflichten, ändert sich damit auch dieser Maßstab. Für die Haftung des Geschäftsführers zählt deshalb nicht nur, was die Leitung tatsächlich wusste, sondern auch, was sie hätte wissen müssen. Einige neue Pflichten richten sich zudem ausdrücklich an die Leitung selbst. Wer sie weitergibt, ohne sie zu verstehen, kann ihre Umsetzung kaum überwachen.

Welche Fortbildungen sind für Geschäftsführer besonders wichtig?

Geschäftsführer haften der GmbH nach § 43 GmbHG persönlich, wenn sie ihre Sorgfaltspflichten verletzen. Besonders wichtig sind deshalb kompakte, regelmäßige Updates zu Compliance, Arbeitsrecht und Unternehmenssteuerung. Sie schaffen die Informationsgrundlage für tragfähige Entscheidungen und können das persönliche Haftungsrisiko senken. Eine ausdrückliche Schulungspflicht besteht nur in bestimmten Bereichen, etwa für Geschäftsleitungen unter NIS-2.

Für die Praxis lohnen fünf Themenfelder einen genaueren Blick:

Aufsicht und Organisation: Zuständigkeiten, Kontrollen und Berichtswege im Haus. Wichtig ist, welche Organisationspflichten die Rechtsprechung an die Leitung stellt und wie sich wirksame Aufsicht belegen lässt.

Zuständigkeiten, Kontrollen und Berichtswege im Haus. Wichtig ist, welche Organisationspflichten die Rechtsprechung an die Leitung stellt und wie sich wirksame Aufsicht belegen lässt. Personal und Arbeitsschutz: Arbeitszeit, Mitbestimmung, Sozialabgaben und sichere Arbeitsplätze. Hier entstehen Pflichten, deren Verletzung Bußgelder auslösen kann. Im Arbeitsschutz treffen sie ausdrücklich auch das vertretungsberechtigte Organ.

Arbeitszeit, Mitbestimmung, Sozialabgaben und sichere Arbeitsplätze. Hier entstehen Pflichten, deren Verletzung Bußgelder auslösen kann. Im Arbeitsschutz treffen sie ausdrücklich auch das vertretungsberechtigte Organ. Steuern und Rechnungswesen: Fristen, Rechnungsformate und die Pflicht, Abgaben aus den verwalteten Mitteln zu zahlen. Gerade hier droht der direkte Zugriff des Finanzamts auf das Privatvermögen.

Fristen, Rechnungsformate und die Pflicht, Abgaben aus den verwalteten Mitteln zu zahlen. Gerade hier droht der direkte Zugriff des Finanzamts auf das Privatvermögen. Liquidität und Krise: Frühwarnzeichen, Antragsfristen und die Regeln für Zahlungen in angespannter Lage. Wer sie kennt, handelt rechtzeitig, statt unter Zeitdruck zu entscheiden.

Frühwarnzeichen, Antragsfristen und die Regeln für Zahlungen in angespannter Lage. Wer sie kennt, handelt rechtzeitig, statt unter Zeitdruck zu entscheiden. Cybersicherheit und KI: Pflichten aus NIS-2, Cyber Resilience Act und KI-Verordnung, soweit das Unternehmen betroffen ist. Schon die Frage, ob es betroffen ist, muss die Leitung beantworten können.

Nicht jedes Feld verlangt dieselbe Tiefe. Entscheidend ist, dass die Geschäftsführung ihre Lücken kennt und gezielt schließt.

S+P Seminare bietet beispielsweise kompakte Formate zur Weiterbildung für Geschäftsführer an, die solche Themen bündeln. Welche Inhalte im Einzelfall zählen, hängt von Rechtsform, Branche und Verantwortungsbereich ab.

Ein gutes Update benennt konkrete Stichtage, zeigt die Folgen für die Leitung und trennt Pflicht von Kür. Teilnahme und Inhalte sollten festgehalten werden, denn auch eine Schulung gehört zur Sorgfalt, die sich später belegen lassen muss. Eine Schulung ersetzt keine Organisation. Sie hilft der Leitung aber, die richtigen Fragen zu stellen und Verantwortliche gezielt einzubinden.

Business Judgment Rule: Wie informierte Entscheidungen die Geschäftsführerhaftung begrenzen

Unternehmerische Entscheidungen sind mit Risiken verbunden, und nicht jede Fehleinschätzung ist eine Pflichtverletzung. § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG schützt deshalb Entscheidungen, bei denen ein Vorstand vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohl der Gesellschaft zu handeln. Für GmbH-Geschäftsführer wird dieser Gedanke entsprechend angewendet. Hinzu kommen zwei weitere Voraussetzungen: Die Leitung muss frei von Sonderinteressen und in gutem Glauben entscheiden. Der Kern liegt im Wort Information.

Wer neue Technik einführt, einen Großkunden finanziert oder einen Standort verlagert, sollte deshalb vorher klären, welche Rechtsfragen berührt sind. Wie strukturiert das bei Projekten gelingt, beschreibt der Beitrag, wie Unternehmen neue Technologien sicher einführen. Die Infografik fasst den Prüfpfad zusammen, an dem sich eine Entscheidung messen lassen muss, und nennt für jeden Schritt den passenden Nachweis.

Infografik: Die fünf Prüffragen helfen, eine unternehmerische Entscheidung im Sinne der Business Judgment Rule vorzubereiten und zu belegen. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/10/infografik-geschaeftsfuehrerhaftung-business-judgment-rule.webp" alt="Infografik zur Geschäftsführerhaftung: Prüfpfad der Business Judgment Rule in fünf Schritten mit dem passenden Nachweis je Schritt" width="1200" height="2275" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/geschaeftsfuehrerhaftung-neue-pflichten-mittelstand/168661" rel="noopener">Die fünf Prüffragen helfen, eine unternehmerische Entscheidung im Sinne der Business Judgment Rule vorzubereiten und zu belegen. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Entscheidend ist die Grenze des Schutzes. Die Regel gilt für Ermessen, nicht für Pflichten. Ob Steuern gezahlt, Beiträge abgeführt oder Antragsfristen gewahrt werden, steht nicht im Ermessen der Geschäftsführung. Ein Beispiel: Ob ein Unternehmen eine neue Produktlinie startet, ist eine unternehmerische Entscheidung. Ob es dafür vorgeschriebene Sicherheitsanforderungen erfüllt, ist eine Pflicht. Für die Geschäftsführerhaftung ist diese Unterscheidung zentral, weil bei Pflichten kein Ermessensschutz greift.

Wer eine neue Pflicht nicht kennt, kann sie weder erfüllen noch eine tragfähige Entscheidung darüber treffen. Fehlendes Wissen über geltendes Recht entlastet selten, wenn die Pflicht öffentlich bekannt und ihr Stichtag lange angekündigt war. Rechtswissen wird so zum Teil des Haftungsschutzes. Es macht Entscheidungen nicht risikolos, aber nachvollziehbar und damit verteidigungsfähig. Wer seine Geschäftsführerhaftung begrenzen will, beginnt deshalb beim eigenen Kenntnisstand.

Neue Pflichten 2027: Stichtage mit Folgen für die Geschäftsführerhaftung

Das Recht der Geschäftsführerhaftung ändert sich 2027 nicht. Was sich ändert, sind die Pflichten, an die § 43 GmbHG, § 69 AO oder § 130 OWiG anknüpfen. Im Jahr 2027 greifen vier neue Stichtage, weitere Pflichten gelten für viele Unternehmen im Mittelstand bereits. Welche davon ein Unternehmen betrifft, hängt von Umsatz, Branche und Geschäftsmodell ab. Entscheidend ist, die eigene Betroffenheit für jede Regelung ausdrücklich zu prüfen und das Ergebnis festzuhalten. Die Tabelle beginnt mit Pflichten, die schon vor 2027 in Kraft getreten sind, und folgt dann den Stichtagen 2027. In dieser Reihenfolge behandeln auch die folgenden Abschnitte die Regelungen.

Regelung Gilt ab Wen sie betrifft Aufgabe der Geschäftsleitung NIS-2 (§ 38 BSIG) bereits vor 2027 in Kraft wichtige und besonders wichtige Einrichtungen, Ausnahmen nach § 28 BSIG Risikomanagement umsetzen und überwachen, Leitung schulen E-Rechnung (§ 27 Abs. 38 UStG) 1. Januar 2027, Übergang für Kleinere bis 31. Dezember 2027 Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz Rechnungsausgang, Formate und Archiv umstellen EU-Geldwäscheverordnung 10. Juli 2027 Handel und Dienstleister mit Bargeld, geldwäscherechtlich Verpflichtete Bargeldprozesse und Zuständigkeiten anpassen KI-Verordnung (Artikel 4, Hochrisiko-Regeln) KI-Kompetenz bereits vor 2027 in Kraft, Hochrisiko-Regeln ab 2. Dezember 2027 Unternehmen, die KI anbieten oder einsetzen, Betreiber von Hochrisiko-KI etwa im Personalbereich KI-Kompetenz fördern und belegen, Hochrisiko-Einsatz erfassen, menschliche Aufsicht festlegen Cyber Resilience Act Meldepflichten der Hersteller ab 11. September 2026, im Übrigen ab 11. Dezember 2027 Hersteller, Importeure und Händler von Produkten mit digitalen Elementen Produkte, Updates und Meldewege prüfen

Tabelle 2: Laufende Pflichten und Stichtage 2027 mit Bezug zur Geschäftsführerhaftung in der Reihenfolge der folgenden Abschnitte

Die Übersicht ersetzt keine Einzelprüfung. Sie zeigt aber, dass mehrere Fristen in dasselbe Jahr fallen und jeweils eine Entscheidung der Leitung verlangen. Für ein mittelständisches Unternehmen mit begrenzten Stabsfunktionen ist genau diese Bündelung die eigentliche Herausforderung.

Experten-Tipp!

Legen Sie für jeden Stichtag eine Person fest, die bis zu einem festen Termin an die Geschäftsführung berichtet: Betroffenheit, Umsetzungsstand und offene Fragen. So entsteht ein Nachweis, dass die Leitung das Thema aktiv gesteuert hat.

NIS-2: Leitungspflichten und Geschäftsführerhaftung bei Cybersicherheit

Unter den Pflichten, die bereits vor 2027 wirksam wurden, hat NIS-2 den direktesten Bezug zur Leitung. Nach § 38 BSIG müssen Geschäftsleitungen wichtiger und besonders wichtiger Einrichtungen die Maßnahmen zum Risikomanagement umsetzen und ihre Umsetzung überwachen. Sie haften ihrer Einrichtung für schuldhaft verursachte Schäden und müssen regelmäßig an Schulungen teilnehmen. Das BSI rechnet mit rund 29.500 beaufsichtigten Einrichtungen, Stand Dezember 2025.

Nach Angaben des BSI müssen Unternehmen selbst prüfen, ob sie unter die Regeln fallen. Betroffen sind nach § 28 BSIG unter anderem Unternehmen bestimmter Sektoren mit mindestens 50 Beschäftigten oder mit Jahresumsatz und Bilanzsumme von jeweils über 10 Millionen Euro. Für bestimmte Einrichtungen, etwa aus Telekommunikation, Energieversorgung und Finanzwesen, gilt § 38 BSIG nach § 28 BSIG nicht. Auch ein negatives Ergebnis sollte schriftlich festgehalten werden.

Ist eine Einrichtung erfasst und greift keine dieser Ausnahmen, folgen daraus konkrete Aufgaben:

Registrierung: Die Einrichtung meldet sich beim BSI an. Die Anmeldung sollte mit Datum dokumentiert sein.

Die Einrichtung meldet sich beim BSI an. Die Anmeldung sollte mit Datum dokumentiert sein. Maßnahmen und Dokumentation: Vorkehrungen zur Informationssicherheit werden umgesetzt und schriftlich festgehalten. Die Leitung lässt sich den Stand regelmäßig berichten.

Vorkehrungen zur Informationssicherheit werden umgesetzt und schriftlich festgehalten. Die Leitung lässt sich den Stand regelmäßig berichten. Meldewege: Erhebliche Sicherheitsvorfälle müssen dem BSI gemeldet werden. Zuständigkeiten und Ablauf müssen feststehen, bevor ein Vorfall eintritt.

Erhebliche Sicherheitsvorfälle müssen dem BSI gemeldet werden. Zuständigkeiten und Ablauf müssen feststehen, bevor ein Vorfall eintritt. Fortbildung der Leitung: Die Mitglieder der Geschäftsleitung bilden sich in festen Abständen fort. Teilnahme und Inhalte gehören in die Akte.

So lässt sich gegenüber der Aufsicht zeigen, dass die Leitung rechtzeitig gehandelt hat.

Unter NIS-2 überwacht die Geschäftsführerin die Notfallplanung selbst und lässt sich vom IT-Sicherheitsverantwortlichen berichten. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Dass Cyberrisiken längst eine finanzielle Dimension haben, zeigt der Beitrag zu Cyber-Risiken als Bilanzthema. Die Prüfung der eigenen Betroffenheit sollte die Geschäftsführung deshalb nicht allein der IT überlassen.

E-Rechnung ab 1. Januar 2027: Steuerpflichten der Geschäftsführung

Ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz bei inländischen B2B-Umsätzen grundsätzlich E-Rechnungen ausstellen. Kleinere Unternehmen dürfen nach § 27 Abs. 38 UStG noch bis zum 31. Dezember 2027 Papierrechnungen oder, mit Zustimmung des Empfängers, PDF-Rechnungen nutzen, wie die IHK Reutlingen zusammenfasst. Ab 2028 gilt die Pflicht grundsätzlich für alle. Eine einfache PDF-Datei genügt dann nicht mehr, gefragt ist ein strukturiertes elektronisches Format.

Haftungsrelevant ist der Weg dorthin. § 34 AO weist den gesetzlichen Vertretern die steuerlichen Pflichten der GmbH zu. Wer den Wechsel nicht anstößt, riskiert Nacharbeit, Rückfragen von Abnehmern und Ärger bei der Außenprüfung. Damit wird die E-Rechnung zum Anknüpfungspunkt der Geschäftsführerhaftung. Für die Leitung zählt vor allem eine benannte Verantwortung mit festem Datum.

Bis zum Stichtag sollte die Geschäftsführung diese Fragen beantwortet sehen:

Betroffenheit: Lag der Vorjahresumsatz 2026 über 800.000 Euro, und welche inländischen B2B-Kunden erhalten Rechnungen? Das Ergebnis bestimmt, ob 2027 oder 2028 der maßgebliche Starttermin ist.

Lag der Vorjahresumsatz 2026 über 800.000 Euro, und welche inländischen B2B-Kunden erhalten Rechnungen? Das Ergebnis bestimmt, ob 2027 oder 2028 der maßgebliche Starttermin ist. Software und Format: Kann das Rechnungsprogramm ein strukturiertes Format erzeugen, das die Kunden verarbeiten? Ein Test mit wichtigen Abnehmern zeigt Probleme früh.

Kann das Rechnungsprogramm ein strukturiertes Format erzeugen, das die Kunden verarbeiten? Ein Test mit wichtigen Abnehmern zeigt Probleme früh. Sonderfälle: Auch Gutschriften und Abschlagsrechnungen müssen den neuen Anforderungen folgen. Sie fallen in der Planung leicht durchs Raster.

Auch Gutschriften und Abschlagsrechnungen müssen den neuen Anforderungen folgen. Sie fallen in der Planung leicht durchs Raster. Ablage: Elektronische Rechnungen sind im Originalformat aufzubewahren. Die Ablage muss zum Stichtag funktionieren und Prüfungen standhalten.

Wer diese Fragen früh klärt, verschiebt die Umstellung aus dem Krisenmodus in die normale Projektarbeit.

Wie Unterlagen dabei sicher und vollständig aufbewahrt werden, erläutert der Beitrag zur revisionssicheren Archivierung im Mittelstand.

EU-Geldwäscheverordnung ab 10. Juli 2027: Bargeldgrenze und Zuständigkeiten

Ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar. Sie vereinheitlicht zentrale Regeln der Geldwäscheprävention in der EU und begrenzt Bargeldzahlungen im gewerblichen Waren- und Dienstleistungsverkehr auf höchstens 10.000 Euro. Gleichzeitig verlieren viele Güterhändler ihre bisherigen Präventionspflichten. Neu hinzu kommen unter anderem Händler von Luxusgütern. Nach den Erwägungsgründen der Verordnung soll die Verantwortung für die Einhaltung letztlich beim Leitungsorgan liegen.

Für die Geschäftsführung folgen daraus vier Aufgaben:

Eigene Rolle: Ob das Unternehmen Verpflichteter bleibt, neu hinzukommt oder herausfällt, hängt vom Geschäftsmodell ab. Auch ein Wegfall der Pflichten sollte schriftlich festgehalten werden, bevor Kontrollen enden.

Ob das Unternehmen Verpflichteter bleibt, neu hinzukommt oder herausfällt, hängt vom Geschäftsmodell ab. Auch ein Wegfall der Pflichten sollte schriftlich festgehalten werden, bevor Kontrollen enden. Kasse und Vertrieb: Kassen, Verträge und Vertriebsanweisungen müssen die Obergrenze abbilden. Sie gilt auch, wenn ein Betrag auf mehrere zusammenhängende Zahlungen verteilt wird.

Kassen, Verträge und Vertriebsanweisungen müssen die Obergrenze abbilden. Sie gilt auch, wenn ein Betrag auf mehrere zusammenhängende Zahlungen verteilt wird. Identifizierung: Verpflichtete müssen Kunden schon bei gelegentlichen Barzahlungen ab 3.000 Euro identifizieren. Das Kassenpersonal braucht klare Anweisungen.

Verpflichtete müssen Kunden schon bei gelegentlichen Barzahlungen ab 3.000 Euro identifizieren. Das Kassenpersonal braucht klare Anweisungen. Leitung und Beauftragter: Verpflichtete benennen ein für die Einhaltung verantwortliches Mitglied der Geschäftsleitung und verfügen über einen Geldwäschebeauftragten. Rechtfertigen Art, Risiken, Komplexität und Größe der Geschäftstätigkeit es, können beide Funktionen bei einer Person liegen.

Wer Bargeldgeschäfte nur dem Vertrieb überlässt, verlagert die Pflicht, aber nicht die Verantwortung.

Welche Aufgaben ein solcher Beauftragter übernimmt, erläutert der Beitrag zum Geldwäschebeauftragten im Mittelstand. Die Mitgliedstaaten dürfen zudem strengere Obergrenzen festlegen. Ein Blick auf die nationale Rechtslage gehört deshalb zur Vorbereitung.

KI-Verordnung: KI-Kompetenz als Daueraufgabe, Hochrisiko-Regeln ab 2. Dezember 2027

Die KI-Verordnung wirkt zeitlich gestaffelt. Seit der Änderung durch die Verordnung (EU) 2026/1744 verlangt Artikel 4, dass Unternehmen, die KI anbieten oder einsetzen, Maßnahmen ergreifen, um die KI-Kompetenz ihres Personals zu entwickeln. Die Regeln für Hochrisiko-Systeme nach Anhang III gelten ab dem 2. Dezember 2027. Dazu zählt der Bereich Beschäftigung und Personalmanagement, etwa die Vorauswahl von Bewerbungen.

Setzt ein Unternehmen ein solches System ein, gilt laut Bundesnetzagentur unter anderem:

Bestimmungsgemäßer Einsatz: Das System läuft nach der Betriebsanleitung des Anbieters, mit passenden und ausreichend repräsentativen Eingabedaten. Wer den Zweck eigenmächtig ändert, kann selbst zum Anbieter werden.

Das System läuft nach der Betriebsanleitung des Anbieters, mit passenden und ausreichend repräsentativen Eingabedaten. Wer den Zweck eigenmächtig ändert, kann selbst zum Anbieter werden. Menschliche Aufsicht: Geeignete Personen mit Kompetenz, Ausbildung und Befugnis überwachen die Ergebnisse. Sie müssen eingreifen können, bevor eine Entscheidung über Menschen fällt.

Geeignete Personen mit Kompetenz, Ausbildung und Befugnis überwachen die Ergebnisse. Sie müssen eingreifen können, bevor eine Entscheidung über Menschen fällt. Laufende Überwachung: Auffälligkeiten führen zur Meldung an den Anbieter und notfalls zur Aussetzung der Nutzung. Dafür braucht es einen festgelegten Ablauf.

Auffälligkeiten führen zur Meldung an den Anbieter und notfalls zur Aussetzung der Nutzung. Dafür braucht es einen festgelegten Ablauf. Protokolle: Automatisch erzeugte Protokolle sind mindestens sechs Monate aufzubewahren, soweit sie der Kontrolle des Betreibers unterliegen und andere Vorschriften, etwa zum Datenschutz, nichts anderes bestimmen. Sie sind im Streitfall ein zentraler Beleg.

Automatisch erzeugte Protokolle sind mindestens sechs Monate aufzubewahren, soweit sie der Kontrolle des Betreibers unterliegen und andere Vorschriften, etwa zum Datenschutz, nichts anderes bestimmen. Sie sind im Streitfall ein zentraler Beleg. Information im Betrieb: Arbeitnehmer und ihre Vertretung erfahren vor dem Einsatz am Arbeitsplatz davon. Im Mittelstand mit Betriebsrat ist das zugleich eine Frage der Mitbestimmung.

Wer diese Punkte vor dem Stichtag regelt, vermeidet einen Stillstand im Recruiting.

Wie Datenschutz, Mitarbeiterüberwachung und externe Dienste zusammenhängen, ordnet der Beitrag über KI am Arbeitsplatz ein. Für die Geschäftsführung beginnt die Vorsorge mit einer Bestandsaufnahme: Welche KI läuft wo, und wer verantwortet sie?

Mit Blick auf die Geschäftsführerhaftung ist dabei die Rolle wichtig. Wer ein fertiges System einkauft und nutzt, ist in der Regel Betreiber. Wer ein System selbst entwickelt oder unter eigenem Namen anbietet, wird zum Anbieter und trägt deutlich weiter reichende Pflichten.

Cyber Resilience Act ab 11. Dezember 2027: Cybersicherheit als Produktpflicht

Während NIS-2 an der Organisation ansetzt, setzt der Cyber Resilience Act am Produkt an. Er gilt für Hardware- und Softwareprodukte mit digitalen Elementen, die in der EU auf den Markt kommen. Im Mittelstand betrifft das etwa Maschinen mit Steuerungssoftware, vernetzte Geräte oder eigene Softwareprodukte. Seit dem 11. September 2026 unterliegen Hersteller Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle. Eine erste Frühwarnung ist binnen 24 Stunden fällig. Ab dem 11. Dezember 2027 gilt die Verordnung vollständig.

Nach Angaben der EU-Kommission verteilen sich die Aufgaben dann so:

Hersteller: Sie bewerten die Cybersicherheitsrisiken, erfüllen die grundlegenden Anforderungen und beheben Sicherheitslücken wirksam. Nach der Konformitätsbewertung bringen sie die CE-Kennzeichnung an.

Sie bewerten die Cybersicherheitsrisiken, erfüllen die grundlegenden Anforderungen und beheben Sicherheitslücken wirksam. Nach der Konformitätsbewertung bringen sie die CE-Kennzeichnung an. Supportzeitraum: Hersteller legen fest, wie lange sie Sicherheitsupdates liefern. Das Enddatum muss beim Kauf klar erkennbar sein.

Hersteller legen fest, wie lange sie Sicherheitsupdates liefern. Das Enddatum muss beim Kauf klar erkennbar sein. Importeure: Sie bringen nur konforme Ware in Verkehr. Dafür prüfen sie unter anderem Kennzeichnung und technische Dokumentation.

Sie bringen nur konforme Ware in Verkehr. Dafür prüfen sie unter anderem Kennzeichnung und technische Dokumentation. Händler: Sie kontrollieren, ob die Ware die CE-Kennzeichnung trägt und ob Hersteller und Importeure ihre Pflichten erfüllt haben.

Wer Komponenten zukauft und unter eigenem Namen vertreibt, sollte seine Rolle früh klären lassen.

Für die Geschäftsführung ist der Cyber Resilience Act vor allem eine Frage der Organisation. Entwicklung, Einkauf und Vertrieb müssen wissen, welche Produkte betroffen sind und wer im Ernstfall die Meldung absetzt.

Die neuen Pflichten unterscheiden sich in Inhalt und Zeitpunkt, folgen aber einem Muster. Sie verlangen eine bewusste Entscheidung der Leitung, eine benannte Zuständigkeit und einen Beleg, dass beides rechtzeitig erfolgt ist.

Geschäftsführerhaftung in der Krise: Steuern, Sozialabgaben und Insolvenzreife

Besonders folgenreich wird die Geschäftsführerhaftung, wenn das Geld knapp wird. Kommt es zur Insolvenz, prüft der Insolvenzverwalter jede Zahlung der letzten Wochen und Monate. Dann treffen Steuerpflichten, Beitragspflichten und Insolvenzantragspflicht aufeinander. Wer weiß, welche Pflicht wann greift, kann in einer angespannten Lage richtig handeln.

Steuern und Sozialabgaben: Die klassischen Wege in die Geschäftsführerhaftung

Nach § 34 AO müssen gesetzliche Vertreter dafür sorgen, dass die Steuern aus den verwalteten Mitteln gezahlt werden. Verletzen sie diese Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, haften sie nach § 69 AO persönlich. Besonders streng ist das Recht bei den Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung. Wer sie der Einzugsstelle vorenthält, macht sich nach § 266a StGB strafbar, auch wenn kein Lohn ausgezahlt wurde.

Die Lohnsteuer behält der Arbeitgeber für seine Beschäftigten ein. Sie gehört deshalb nicht zur freien Liquidität, auch wenn sie bis zur Abführung auf dem Konto der GmbH liegt. Bei der Umsatzsteuer droht ein ähnlicher Effekt, weil sie mit dem Kundenumsatz vereinnahmt, aber erst später an das Finanzamt abgeführt wird.

Die steuerliche Geschäftsführerhaftung setzt das Finanzamt bei Ausfällen per Haftungsbescheid durch. Eine interne Aufgabenteilung entlastet dabei nur, solange keine Anzeichen für Zahlungsprobleme bestehen.

Folgende Warnsignale verdienen deshalb sofort die Aufmerksamkeit der Geschäftsführung:

Zurückgehaltene Abgaben: Lohnsteuer oder Umsatzsteuer bleiben liegen, um Lieferanten zu bezahlen. Damit wird Geld des Fiskus zur Überbrückung genutzt, und die persönliche Haftung rückt nahe.

Lohnsteuer oder Umsatzsteuer bleiben liegen, um Lieferanten zu bezahlen. Damit wird Geld des Fiskus zur Überbrückung genutzt, und die persönliche Haftung rückt nahe. Verspätete Meldungen: Voranmeldungen oder Beitragsnachweise gehen nicht mehr fristgerecht ein. Das deutet auf Überlastung oder Liquiditätsengpässe in der Buchhaltung hin.

Voranmeldungen oder Beitragsnachweise gehen nicht mehr fristgerecht ein. Das deutet auf Überlastung oder Liquiditätsengpässe in der Buchhaltung hin. Offene Beitragsrückstände: Die Krankenkasse mahnt Arbeitnehmeranteile an. Spätestens jetzt droht neben der Haftung ein Strafverfahren.

Die Krankenkasse mahnt Arbeitnehmeranteile an. Spätestens jetzt droht neben der Haftung ein Strafverfahren. Selektive Zahlungsfreigaben: Nur noch ausgewählte Gläubiger erhalten Geld, ohne dokumentierte Abwägung. Im späteren Verfahren wird jede dieser Zahlungen geprüft.

Nur noch ausgewählte Gläubiger erhalten Geld, ohne dokumentierte Abwägung. Im späteren Verfahren wird jede dieser Zahlungen geprüft. Fehlende Liquiditätsvorschau: Niemand kann sagen, ob die nächsten Löhne und Abgaben gedeckt sind. Ohne Vorschau fehlt die Grundlage für jede weitere Entscheidung.

Jedes dieser Signale ist ein Anlass, Zahlen und Pflichten sofort zu prüfen und das Ergebnis festzuhalten.

Krisenfrüherkennung nach StaRUG: Geschäftsführerhaftung beginnt vor der Insolvenz

§ 1 StaRUG verpflichtet Geschäftsleiter, fortlaufend über Entwicklungen zu wachen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können. Erkennen sie eine solche Entwicklung, müssen sie Gegenmaßnahmen ergreifen und die Überwachungsorgane unverzüglich unterrichten. Daraus folgt keine bestimmte Software, aber eine laufende Beobachtung der Zahlen.

Gegenmaßnahmen können Kostensenkungen, Gespräche mit Banken und Lieferanten oder frisches Kapital sein. Welcher Weg passt, entscheidet die Geschäftsführung. Aussitzen darf sie die Lage nicht. Die Pflicht zur Krisenfrüherkennung gilt unabhängig von der Unternehmensgröße. Auch eine kleine GmbH braucht deshalb ein Verfahren, das zu ihr passt.

Für eine schlanke Früherkennung im Mittelstand eignen sich diese Bausteine:

Rollierende Planung: Eine Liquiditätsplanung über mindestens zwölf Monate, monatlich fortgeschrieben. Auf diesen Zeitraum stellt die Insolvenzordnung auch bei der Fortführungsprognose ab.

Eine Liquiditätsplanung über mindestens zwölf Monate, monatlich fortgeschrieben. Auf diesen Zeitraum stellt die Insolvenzordnung auch bei der Fortführungsprognose ab. Feste Schwellenwerte: Kennzahlen wie Liquiditätsreserve, Auftragseingang oder Forderungslaufzeit mit Grenzwerten. Wird ein Wert gerissen, löst das automatisch einen Bericht aus.

Kennzahlen wie Liquiditätsreserve, Auftragseingang oder Forderungslaufzeit mit Grenzwerten. Wird ein Wert gerissen, löst das automatisch einen Bericht aus. Klare Berichtswege: Beirat oder Gesellschafterkreis erhalten Abweichungen zu festen Terminen. So entsteht ein Rhythmus, der auch in guten Zeiten trägt.

Beirat oder Gesellschafterkreis erhalten Abweichungen zu festen Terminen. So entsteht ein Rhythmus, der auch in guten Zeiten trägt. Vorbereitete Szenarien: Ein Plan für Umsatzeinbrüche, Forderungsausfälle oder Kreditkündigungen. Er verkürzt die Reaktionszeit, wenn es ernst wird.

Ein Plan für Umsatzeinbrüche, Forderungsausfälle oder Kreditkündigungen. Er verkürzt die Reaktionszeit, wenn es ernst wird. Benannte Zuständigkeit: Eine Person in der Finanzleitung bereitet die Zahlen auf und meldet Abweichungen sofort. Ohne Zuständigkeit bleibt jedes Frühwarnsystem Papier.

Wichtig ist, dass jemand die Zahlen tatsächlich liest und Abweichungen offen anspricht.

Praktische Ansätze für das Cashflow-Management helfen, die Planung mit Leben zu füllen und Engpässe früh sichtbar zu machen.

Experten-Tipp!

Lassen Sie sich die Liquiditätsvorschau monatlich schriftlich vorlegen und zeichnen Sie sie ab. Ein abgezeichneter Stand mit Datum belegt später, wann die Geschäftsführung die Lage kannte. Halten Sie zusätzlich fest, welche Gegenmaßnahmen Sie daraufhin beschlossen und umgesetzt haben.

Insolvenzreife: Antragsfristen und Eröffnungsgründe

Ist die GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet, müssen die Geschäftsführer ohne schuldhaftes Zögern einen Insolvenzantrag stellen. § 15a InsO setzt dafür Höchstfristen von drei Wochen bei Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen bei Überschuldung. Diese Fristen sind kein Puffer, sondern die äußerste Grenze. Wer keine realistische Aussicht auf Rettung sieht, muss früher handeln.

Einen verspäteten Antrag bestraft § 15a InsO mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Vorgelagert ist die drohende Zahlungsunfähigkeit. Sie verpflichtet nicht zum Antrag, eröffnet aber nach § 18 InsO den Weg in ein Insolvenzverfahren auf eigenen Antrag. Die Tabelle grenzt die drei Eröffnungsgründe voneinander ab:

Kriterium Drohende Zahlungsunfähigkeit Zahlungsunfähigkeit Überschuldung Definition bestehende Zahlungspflichten bei Fälligkeit voraussichtlich nicht erfüllbar (§ 18 InsO) fällige Zahlungspflichten nicht erfüllbar (§ 17 InsO) Vermögen deckt die Verbindlichkeiten nicht, Fortführung nicht überwiegend wahrscheinlich (§ 19 InsO) Prognosezeitraum in aller Regel 24 Monate Stichtag, jetzt fällige Pflichten Fortführung in den nächsten zwölf Monaten Antragspflicht nein, nur Antragsrecht ja, spätestens nach drei Wochen ja, spätestens nach sechs Wochen Grundlage der Prüfung Liquiditätsplanung über zwei Jahre Liquiditätsstatus und kurzfristiger Finanzplan Überschuldungsstatus und Fortführungsprognose

Tabelle 3: Drohende Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung mit Definition, Prognosezeitraum, Antragspflicht und Prüfgrundlage

Ob eine Antragspflicht besteht und welche Höchstfrist gilt, entscheidet der Eröffnungsgrund. Deshalb sollte die Prüfung früh beginnen und ihr Ergebnis schriftlich festgehalten werden.

Zahlungsverbot und Insolvenzverschleppung: Haftung ab Insolvenzreife

Ab Eintritt der Insolvenzreife gilt nach § 15b InsO ein Zahlungsverbot. Zahlungen, die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters vereinbar sind, muss die Geschäftsführung der Gesellschaft erstatten. Zahlungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang bleiben zulässig, solange die Geschäftsführung innerhalb der Antragsfrist ernsthaft an der Beseitigung der Insolvenzreife oder am Insolvenzantrag arbeitet. Ist die Frist verstrichen, ohne dass ein Antrag gestellt wurde, sind Zahlungen in der Regel unzulässig. Zwischen Antragstellung und Verfahrenseröffnung gelten Zahlungen mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters nach § 15b Abs. 2 InsO als mit der gebotenen Sorgfalt vereinbar.

Hinzu kommt die Außenhaftung. Die Antragspflicht schützt die Gläubiger. Über § 823 Abs. 2 BGB können deshalb Geschäftspartner, die nach Eintritt der Insolvenzreife noch Verträge mit der GmbH schließen, Schadensersatz direkt von der Geschäftsführung verlangen, wenn der Antrag verschleppt wurde.

In dieser Phase entscheidet sich, ob aus einer Unternehmenskrise eine persönliche Geschäftsführerhaftung wird. Frühe Zahlen, rechtzeitiger Rat aus Insolvenz- und Steuerrecht und ein dokumentierter Entscheidungsweg sind dann entscheidend.

Geschäftsführerhaftung im Alltag steuern: Organisation, Nachweis, Absicherung

Kein Geschäftsführer erledigt alle Pflichten selbst. Wie groß das Risiko der Geschäftsführerhaftung im Alltag ist, hängt davon ab, wie er sie erfasst, verteilt, überwacht und belegt. Fünf Bausteine tragen dabei: Compliance-Management, Delegation, Dokumentation, Versicherung und eine feste Routine für neue Rechtsthemen.

Compliance-Management im Mittelstand: Pflichten systematisch erfassen

Compliance-Management klingt nach Konzern. Im Kern geht es aber um eine einfache Frage: Kennt die Leitung die Pflichten des Unternehmens, und weiß sie, wer sich um jede einzelne kümmert? Aus der Legalitätspflicht folgt keine bestimmte Form. Ein schlankes System muss aber zur Größe und zum Risiko des Unternehmens passen. Es ist zugleich ein zentraler Hebel, um die Geschäftsführerhaftung im Alltag zu begrenzen.

Ein mittelständischer Betrieb kann sein Compliance-Management mit diesen Elementen aufbauen und nach seinen Risiken ergänzen:

Risikoanalyse: Welche Rechtsgebiete berühren das Geschäftsmodell besonders, etwa Steuern, Arbeitsschutz, Exportkontrolle oder Datenschutz? Die Antwort bestimmt, wo es Kontrollen braucht.

Welche Rechtsgebiete berühren das Geschäftsmodell besonders, etwa Steuern, Arbeitsschutz, Exportkontrolle oder Datenschutz? Die Antwort bestimmt, wo es Kontrollen braucht. Pflichtenkataster: Eine Liste aller wesentlichen Vorgaben mit Rechtsgrundlage, Frist und verantwortlicher Person. Neue Stichtage wie die E-Rechnung werden dort sofort ergänzt.

Eine Liste aller wesentlichen Vorgaben mit Rechtsgrundlage, Frist und verantwortlicher Person. Neue Stichtage wie die E-Rechnung werden dort sofort ergänzt. Hinweisgebersystem: Bei in der Regel mindestens 50 Beschäftigten verlangt § 12 HinSchG eine interne Meldestelle. Sie macht Missstände sichtbar, bevor sie zum Haftungsfall werden.

Bei in der Regel mindestens 50 Beschäftigten verlangt § 12 HinSchG eine interne Meldestelle. Sie macht Missstände sichtbar, bevor sie zum Haftungsfall werden. Schulung und Kommunikation: Führungskräfte kennen die Regeln ihres Bereichs und wissen, wann sie eskalieren müssen. Kurze, regelmäßige Formate wirken nachhaltiger als einmalige Großveranstaltungen.

Führungskräfte kennen die Regeln ihres Bereichs und wissen, wann sie eskalieren müssen. Kurze, regelmäßige Formate wirken nachhaltiger als einmalige Großveranstaltungen. Kontrolle und Bericht: Stichproben, Prüfungen und ein jährlicher Bericht an Gesellschafter oder Beirat. So wird die Regeltreue überprüfbar und Teil der Unternehmenssteuerung.

Ein solcher Rahmen schützt das Unternehmen und belegt zugleich, dass die Geschäftsführung ihre Organisationspflicht ernst nimmt.

Delegation und Ressortverteilung: Was Geschäftsführer abgeben können

Aufgaben lassen sich übertragen, die Gesamtverantwortung bleibt. Wer delegiert, muss geeignete Personen auswählen, sie einweisen und überwachen. § 130 OWiG ahndet unterlassene Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb, bei Straftaten im Unternehmen mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro. Im Arbeitsschutz lassen sich Pflichten nach § 13 ArbSchG schriftlich auf zuverlässige und fachkundige Personen übertragen.

Bei mehreren Geschäftsführern schafft eine schriftliche Geschäftsordnung Klarheit darüber, wer welches Ressort führt und wie sich die Kollegen gegenseitig informieren. Dasselbe gilt für externe Partner wie Steuerberatung oder IT-Dienstleister: Auswahl, klare Aufträge und regelmäßige Berichte gehören zur Aufsicht.

Wie Rollen und Befugnisse im Arbeitsschutz sauber verteilt werden, beschreibt der Beitrag zur Arbeitsschutzorganisation. Die Tabelle zeigt, was bei wichtigen Aufgabenfeldern übertragbar ist und was bei der Geschäftsführung verbleibt.

Aufgabe Übertragbar an Was bei der Geschäftsführung bleibt Steuererklärungen und Zahlungen Buchhaltung, Steuerberatung Kontrolle der Fristen, Mittel für die Zahlung Lohnabrechnung und Sozialabgaben Personalabteilung, Lohnbüro Kontrolle der Abführung, Reaktion auf Rückstände Arbeitsschutz zuverlässige und fachkundige Führungskräfte, beraten durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit schriftliche Übertragung, Auswahl, Stichproben Datenschutz Datenschutzbeauftragter, Fachbereiche Ressourcen, Organisation, Umgang mit Verstößen IT-Sicherheit IT-Leitung, externer Dienstleister Umsetzung überwachen, eigene Schulung unter NIS-2 Geldwäscheprävention Geldwäschebeauftragter Risikoanalyse billigen, Berichte auswerten Liquiditätsplanung Controlling, Finanzleitung Bewertung der Lage, Antragspflicht in der Krise

Tabelle 4: Delegation im Mittelstand mit übertragbaren Aufgaben und Pflichten, die bei der Geschäftsführung verbleiben

Die rechte Spalte ist der Kern jeder Ressortverteilung. Sie beschreibt, was die Geschäftsführung trotz Delegation regelmäßig prüfen und belegen muss. Fehlt eine dieser Kontrollen, kann schon das ein Organisationsverschulden begründen.

Entscheidungen dokumentieren: Der Nachweis gegen die Geschäftsführerhaftung

Im Streitfall zählt, was sich belegen lässt. Ein kurzes Protokoll zu jeder wesentlichen Entscheidung zeigt, dass die Geschäftsführung informiert gehandelt hat. Es hilft auch Jahre später noch, wenn die Beteiligten sich an Einzelheiten kaum erinnern. Ähnlich wie bei der DSGVO-Compliance gilt: Ein geordneter Nachweis ist mehr wert als verstreute Einzelunterlagen.

Für Geschäfte, die über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehen, sollte die Geschäftsführung zudem die Zustimmung der Gesellschafter einholen und zu den Akten nehmen. Die Unterlagen gehören in ein zentrales Archiv, auf das auch eine Nachfolge zugreifen kann. Was nur in E-Mail-Verläufen steht, lässt sich im Ernstfall kaum rekonstruieren.

Eine belastbare Entscheidungsvorlage enthält mindestens diese Angaben:

Sachverhalt: Worum es geht, welche Zahlen vorliegen und welche Frist läuft. Ein Dritter soll die Lage ohne Rückfragen verstehen können.

Worum es geht, welche Zahlen vorliegen und welche Frist läuft. Ein Dritter soll die Lage ohne Rückfragen verstehen können. Optionen: Welche Alternativen geprüft wurden, einschließlich des Abwartens. Erst der Vergleich zeigt, dass abgewogen wurde.

Welche Alternativen geprüft wurden, einschließlich des Abwartens. Erst der Vergleich zeigt, dass abgewogen wurde. Rechtliche Einordnung: Welche Pflichten berührt sind und ob ein Rat eingeholt wurde. Ein schriftliches Ergebnis des Beraters gehört dazu.

Welche Pflichten berührt sind und ob ein Rat eingeholt wurde. Ein schriftliches Ergebnis des Beraters gehört dazu. Risiken: Was im ungünstigen Fall passiert und wie hoch der mögliche Schaden ist. Bestandsgefährdende Risiken verdienen eine eigene Begründung.

Was im ungünstigen Fall passiert und wie hoch der mögliche Schaden ist. Bestandsgefährdende Risiken verdienen eine eigene Begründung. Beschluss und Verantwortung: Wer entschieden hat, wer umsetzt und bis wann. Auch abweichende Meinungen einzelner Geschäftsführer gehören ins Protokoll.

Wichtig ist der Zeitpunkt: Die Vorlage entsteht vor der Entscheidung, nicht im Nachhinein.

Zwei Geschäftsführer und die Finanzleiterin zeichnen das Sitzungsprotokoll ab und schaffen so einen Nachweis für später. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

D&O-Versicherung: Wo die Managerhaftpflicht schützt und wo sie endet

Eine D&O-Versicherung kann die finanziellen Folgen der Geschäftsführerhaftung abfedern. Je nach Vertrag wehrt sie unberechtigte Ansprüche ab und zahlt berechtigte bis zur Versicherungssumme.

In der Regel schließt die GmbH die Police für ihre Organe ab und zahlt die Prämie. Fordert die GmbH selbst Schadensersatz von ihrem Geschäftsführer, tritt die Versicherung je nach Bedingungen auch in diesem Innenhaftungsfall ein. Sie ersetzt aber keine Organisation. Für Schäden durch Untreue oder Betrug im eigenen Haus braucht es eigene Kontrollen, wie der Beitrag zu Wirtschaftskriminalität im Mittelstand zeigt.

Beim Abschluss und bei der jährlichen Prüfung sollten Sie diese Grenzen kennen:

Vorsatz: Nach § 103 VVG zahlt ein Haftpflichtversicherer nicht, wenn der Schaden vorsätzlich und widerrechtlich herbeigeführt wurde. Wissentliche Pflichtverletzungen sind in vielen Policen zusätzlich ausgeschlossen.

Nach § 103 VVG zahlt ein Haftpflichtversicherer nicht, wenn der Schaden vorsätzlich und widerrechtlich herbeigeführt wurde. Wissentliche Pflichtverletzungen sind in vielen Policen zusätzlich ausgeschlossen. Selbstbehalt: Versichert eine AG ihren Vorstand, schreibt § 93 AktG einen Selbstbehalt vor, bei der GmbH ist er Vertragssache. Ein freiwilliger Selbstbehalt senkt den Beitrag, erhöht aber die eigene Belastung im Schadensfall.

Versichert eine AG ihren Vorstand, schreibt § 93 AktG einen Selbstbehalt vor, bei der GmbH ist er Vertragssache. Ein freiwilliger Selbstbehalt senkt den Beitrag, erhöht aber die eigene Belastung im Schadensfall. Versicherungssumme: Sie wird von allen versicherten Personen gemeinsam genutzt und kann bei Großschäden knapp werden. Abwehrkosten zehren sie zusätzlich auf.

Sie wird von allen versicherten Personen gemeinsam genutzt und kann bei Großschäden knapp werden. Abwehrkosten zehren sie zusätzlich auf. Ausschlüsse: Bußgelder und bestimmte Steuerforderungen sind je nach Vertrag nicht oder nur teilweise gedeckt. Gerade diese Punkte lohnen einen genauen Blick ins Kleingedruckte.

Bußgelder und bestimmte Steuerforderungen sind je nach Vertrag nicht oder nur teilweise gedeckt. Gerade diese Punkte lohnen einen genauen Blick ins Kleingedruckte. Meldepflichten: Ansprüche und Umstände müssen fristgerecht gemeldet werden, sonst droht der Verlust der Deckung. Auch ausgeschiedene Organmitglieder sollten die Nachmeldefrist kennen.

Wer diese Grenzen kennt, kann Angebote gezielter vergleichen und Lücken früh schließen.

Experten-Tipp!

Gleichen Sie den Deckungsumfang Ihrer D&O-Police jährlich mit Ihren tatsächlichen Risikofeldern ab, etwa Cyber, Steuern und Krise. Prüfen Sie dabei auch, ob die Versicherungssumme zur heutigen Unternehmensgröße passt.

Ausgangslage: Ein mittelständischer Maschinenbauer mit zwei Geschäftsführern, 140 Beschäftigten und rund 30 Millionen Euro Umsatz plant, Bewerbungen mit einer KI-Software vorzusortieren. Gleichzeitig steht die E-Rechnung an, und ein Teil der Produkte enthält Steuerungssoftware. Rechtsfragen landen bisher zufällig bei dem, der gerade Zeit hat. Einen Überblick, welche Pflichten bis wann umzusetzen sind, hat niemand.

Vorgehen: Die Geschäftsführung legt ein Pflichtenkataster mit allen Stichtagen bis Ende 2027 an und weist jedem Thema eine verantwortliche Person zu. Die Finanzleitung übernimmt E-Rechnung und Archiv, die Personalleitung die KI-Software, die Entwicklungsleitung den Cyber Resilience Act. Die IT-Leitung klärt, ob das Unternehmen als wichtige Einrichtung unter NIS-2 fällt. Beide Geschäftsführer besuchen ein kompaktes Update zu Haftung und Compliance. Einmal im Quartal steht ein fester Punkt „Rechtsthemen“ auf der Tagesordnung, mit kurzem schriftlichem Bericht je Thema, den die Gesellschafter in Kopie erhalten. Für die KI-Software prüft die Personalleitung vorab, ob sie unter die Hochrisiko-Regeln fällt, und bindet den Betriebsrat ein.

Ergebnis: Nach einem Jahr liegt für jede Pflicht ein Umsetzungsstand mit Datum vor. Die KI-Software wird erst nach Information des Betriebsrats und mit benannter menschlicher Aufsicht eingeführt. Die Geschäftsführung kann jederzeit zeigen, wer wofür zuständig ist und wann sie davon erfahren hat. Als nächsten Schritt nimmt sie die Prüfung der eigenen D&O-Police in das Kataster auf.

Organisation, Nachweis und Absicherung greifen ineinander. Erst zusammen machen sie aus vielen Einzelpflichten ein System, das die Geschäftsführung auch unter Zeitdruck trägt.

Fazit: Wer neue Pflichten früh organisiert, begrenzt seine Geschäftsführerhaftung

Die Geschäftsführerhaftung folgt alten Regeln, doch die Pflichten dahinter wachsen. E-Rechnung, Geldwäscheverordnung, KI-Verordnung und Cyber Resilience Act bringen 2027 feste Stichtage, NIS-2 verlangt von vielen Leitungen zudem regelmäßige eigene Schulungen. In der Krise bleiben Steuern, Beiträge und Antragsfristen die Pflichten mit der größten persönlichen Tragweite.

Das größte Risiko liegt selten im einzelnen Gesetz. Es liegt in der fehlenden Zuständigkeit: Niemand fühlt sich verantwortlich, bis eine Frist verstrichen ist. Wer Pflichten erfasst, Themen verteilt, Berichte einfordert und Entscheidungen dokumentiert, schafft genau den Nachweis, den Gerichte, Finanzämter und Versicherer später sehen wollen.

Für Geschäftsführer und Vorstände im Mittelstand heißt das: Rechtswissen gehört auf die Agenda, nicht in die Ablage. Regelmäßige, kompakte Updates und eine klare Organisation sind eine wirksame Vorsorge gegen persönliche Haftung. Sie kosten wenig Zeit im Vergleich zu dem, was eine einzige versäumte Pflicht auslösen kann.

Häufige Fragen (FAQ) zur Geschäftsführerhaftung, zu neuen Pflichten und zur Absicherung

Haftet ein Geschäftsführer automatisch mit seinem Privatvermögen? Nein, für Schulden der GmbH haftet nach § 13 GmbHG grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen. Mit seinem Privatvermögen haftet ein Geschäftsführer erst, wenn er selbst eine Pflicht verletzt. Beispiele dafür sind ein Sorgfaltsverstoß nach § 43 GmbHG, nicht abgeführte Steuern nach § 69 AO oder eine verspätete Antragstellung in der Krise. Persönliche Bürgschaften für Kredite der GmbH sind davon getrennt zu sehen. Sie begründen eine vertragliche Haftung, die unabhängig von jeder Pflichtverletzung besteht und oft erst beim Ausscheiden wieder in den Blick rückt. Kann ein Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführerhaftung ausschließen? Teilweise. Ein Beschluss der Gesellschafter kann die Geschäftsführerhaftung gegenüber der GmbH begrenzen, gegenüber Dritten wirkt er nicht. Folgt ein Geschäftsführer einer verbindlichen Weisung oder erteilen ihm die Gesellschafter nach § 46 GmbHG Entlastung, sind Ansprüche der Gesellschaft insoweit meist ausgeschlossen. Grenzen setzt § 43 GmbHG bei Zahlungen, die das zur Erhaltung des Stammkapitals nötige Vermögen angreifen. Hier bleibt die Ersatzpflicht bestehen, auch wenn ein Beschluss vorliegt. Eine Entlastung erfasst zudem nur, was die Gesellschafter bei sorgfältiger Prüfung erkennen konnten. Wie verteilt sich die Geschäftsführerhaftung bei mehreren Geschäftsführern? Mehrere Geschäftsführer haften der GmbH als Gesamtschuldner, die Gesellschaft kann also von jedem vollen Ersatz verlangen. Eine klare Ressortverteilung verringert das Risiko, beseitigt es aber nicht. Wer für ein Ressort nicht zuständig ist, muss die Kollegen dennoch angemessen überwachen und bei Anzeichen für Fehler eingreifen. In der Krise und bei steuerlichen Pflichten trägt jeder Geschäftsführer eine eigene Verantwortung. Wer Zweifel an der Arbeit eines Kollegen hat, sollte sie offen ansprechen, den Gesellschaftern melden, wenn nichts geschieht, und beides schriftlich festhalten. Endet die Geschäftsführerhaftung mit der Abberufung oder Amtsniederlegung? Nein, für Pflichtverletzungen während der Amtszeit haften Geschäftsführer auch nach ihrem Ausscheiden. Die Verjährungsfrist für Ansprüche der Gesellschaft beträgt nach § 43 Abs. 4 GmbHG fünf Jahre. Sie beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, nicht mit dem Ende des Amtes. Auch steuerliche Haftungsbescheide können noch Jahre später ergehen. Wer ausscheidet, sollte Unterlagen zu eigenen Entscheidungen sichern oder sich den Zugang vertraglich zusichern lassen. Eine Amtsniederlegung mitten in der Krise beseitigt entstandene Pflichten nicht und kann im Einzelfall sogar unwirksam sein, etwa beim Alleingesellschafter, der als einziger Geschäftsführer ohne Nachfolger niederlegt. Gilt die Geschäftsführerhaftung auch für den Geschäftsführer einer UG? Ja, die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist eine Variante der GmbH, und ihr Geschäftsführer haftet nach denselben Regeln. Das gilt für § 43 GmbHG ebenso wie für Steuern, Sozialabgaben und Insolvenzrecht. Eine Besonderheit gilt für die Einberufung. Nach § 5a Abs. 4 GmbHG muss die Gesellschafterversammlung der UG schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit unverzüglich einberufen werden. Wegen des geringen Kapitalpolsters geraten solche Gesellschaften zudem schneller in die Lage, in der Krisenpflichten greifen. Eine solide Liquiditätsplanung ist deshalb bei der UG besonders wichtig, auch wenn das Geschäft klein beginnt. Was sollten Geschäftsführer nach dem Amtsantritt zuerst prüfen? Zuerst sollten Sie sich ein Bild von Liquidität, fälligen Steuern und Sozialabgaben, offenen Fristen und laufenden Verfahren machen. Ab dem ersten Tag tragen Sie die Verantwortung für die Pflichten, die in Ihre Amtszeit fallen. Prüfen Sie außerdem Geschäftsordnung, Zustimmungsvorbehalte, Ressortverteilung und vorhandene Berichte zu Compliance und IT-Sicherheit. Fehlende Unterlagen sollten Sie anfordern und erkennbare Risiken schriftlich festhalten. Eine Übergabe durch den Vorgänger hilft, ersetzt aber die eigene Prüfung nicht. Gerade in einer angespannten Lage zählt dabei jede Woche. Gilt die NIS-2-Schulungspflicht für jede GmbH? Nein, die Schulungspflicht nach § 38 BSIG gilt nur für die Leitung von Einrichtungen, die nach dem BSI-Gesetz als wichtig oder besonders wichtig gelten. Maßgeblich sind die Anlagen zum BSI-Gesetz und Schwellenwerte wie mindestens 50 Beschäftigte oder je über 10 Millionen Euro Umsatz und Bilanzsumme. Ausgenommen sind nach § 28 BSIG bestimmte Unternehmen mit eigenen Sicherheitsregeln, etwa Banken, Versicherer oder Betreiber von Energienetzen. Auch wer nicht betroffen ist, profitiert von einer Schulung, weil Lieferanten von NIS-2-Kunden oft vertragliche Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Das Ergebnis der Prüfung sollte schriftlich vorliegen. Wie oft sollten Rechtsthemen auf die Agenda der Geschäftsführung kommen? Empfehlenswert sind ein fester Tagesordnungspunkt einmal im Quartal und ein anlassbezogener Bericht bei neuen Stichtagen. So bleiben Themen nicht liegen, ohne die Sitzungen zu überfrachten. Ein Gesetz schreibt dafür keinen festen Rhythmus vor. Sinnvoll ist eine Liste aller laufenden Rechtsthemen mit Verantwortlichen, Status und nächstem Termin. Für die Geschäftsführerhaftung zählt am Ende, dass die Leitung Entwicklungen kannte und gesteuert hat. Ein kurzer schriftlicher Bericht je Sitzung schafft diesen Nachweis ohne großen Aufwand und erleichtert neuen Geschäftsführern den Einstieg in laufende Themen. Wann sollten Geschäftsführer externen Rechts- oder Steuerrat einholen? Externer Rat ist angezeigt, sobald eine Entscheidung Rechtsfragen berührt, die die Geschäftsführung nicht sicher selbst beurteilen kann. Ein solcher Rat entlastet aber nur unter Bedingungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (II ZR 234/09) muss der Berater unabhängig und für die Frage fachlich qualifiziert sein. Die Geschäftsführung muss ihn vollständig informieren und sein Ergebnis auf Plausibilität prüfen. Eine beiläufige mündliche Auskunft genügt dafür meist nicht. Für die Geschäftsführerhaftung ist deshalb ein schriftliches Ergebnis, das zu den Akten genommen wird, der bessere Beleg. Entscheiden muss die Geschäftsführung am Ende selbst. Wem muss die Geschäftsführung in einer Krise berichten? Ein vorhandenes Überwachungsorgan, etwa einen Aufsichtsrat, muss sie nach § 1 StaRUG unverzüglich unterrichten, sobald sie eine bestandsgefährdende Entwicklung erkennt. Berühren die Gegenmaßnahmen die Zuständigkeit der Gesellschafter, wirkt sie auf deren Befassung hin. Zusätzlich ist die Gesellschafterversammlung nach § 49 Abs. 3 GmbHG unverzüglich einzuberufen, wenn eine Bilanz den Verlust der Hälfte des Stammkapitals zeigt. Wer früh und schriftlich berichtet, verschafft den Gesellschaftern Zeit für Gegenmaßnahmen wie frisches Kapital oder eine Umschuldung. Der Bericht mit Datum belegt zugleich, dass die Geschäftsführung gehandelt hat.

Disclaimer: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Er gibt die Rechtslage zum 20. Oktober 2026 wieder. Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls wenden Sie sich bitte an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, in steuerlichen Fragen an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.