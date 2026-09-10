Revisionssichere Archivierung: Wann Sie Papier wirklich vernichten dürfen

Revisionssichere Archivierung: Das Wichtigste im Überblick Vier Ebenen, drei Fristen und ein gesetzlicher Zeitplan bestimmen, wie ein Unternehmen seine Unterlagen aufbewahren muss und wann das Papier weichen darf. Vier Ebenen beantworten vier verschiedene Fragen: Scannen erzeugt ein Abbild, Maschinenlesbarkeit macht es nutzbar, die GoBD regeln die ordnungsmäßige Aufbewahrung, und TR-RESISCAN liefert einen Rahmen zur möglichst weitgehenden Beweiswerterhaltung. Ob das Papier weg darf, entscheidet keine einzelne Ebene für sich.

Scannen erzeugt ein Abbild, Maschinenlesbarkeit macht es nutzbar, die GoBD regeln die ordnungsmäßige Aufbewahrung, und TR-RESISCAN liefert einen Rahmen zur möglichst weitgehenden Beweiswerterhaltung. Ob das Papier weg darf, entscheidet keine einzelne Ebene für sich. Die verkürzte Frist gilt nur für Buchungsbelege: Seit dem 1. Januar 2025 sind Buchungsbelege acht statt zehn Jahre aufzubewahren. Für Handelsbücher, Inventare und Jahresabschlüsse bleiben es zehn Jahre, für Handelsbriefe sechs. Ein gemischter Ordner bleibt als Einheit so lange bestehen, wie die längste seiner Fristen läuft.

Seit dem 1. Januar 2025 sind Buchungsbelege acht statt zehn Jahre aufzubewahren. Für Handelsbücher, Inventare und Jahresabschlüsse bleiben es zehn Jahre, für Handelsbriefe sechs. Ein gemischter Ordner bleibt als Einheit so lange bestehen, wie die längste seiner Fristen läuft. Der Bestand liegt in drei Abteilungen: Laut einer Bitkom-Befragung vom Juni 2025 konzentrieren sich Aktenordner auf drei Bereiche: das Personalwesen (94 Prozent), das Rechnungswesen (91 Prozent) und die Unternehmensleitung (82 Prozent).

Laut einer Bitkom-Befragung vom Juni 2025 konzentrieren sich Aktenordner auf drei Bereiche: das Personalwesen (94 Prozent), das Rechnungswesen (91 Prozent) und die Unternehmensleitung (82 Prozent). Nach den GoBD darf das Papier bereits weichen: Die Finanzverwaltung erlaubt die Vernichtung nach ordnungsgemäßer bildlicher Erfassung, sofern das Papier nicht aus anderen Gründen im Original bleiben muss. Die BSI-Richtlinie TR-03138 in Version 1.5 ergänzt das um einen Rahmen zur Beweiswerterhaltung; verbindlich wird sie erst, wenn eine Rechtsvorschrift sie vorgibt.

Die Finanzverwaltung erlaubt die Vernichtung nach ordnungsgemäßer bildlicher Erfassung, sofern das Papier nicht aus anderen Gründen im Original bleiben muss. Die BSI-Richtlinie TR-03138 in Version 1.5 ergänzt das um einen Rahmen zur Beweiswerterhaltung; verbindlich wird sie erst, wenn eine Rechtsvorschrift sie vorgibt. Die E-Rechnungspflicht setzt den Zeitplan: Ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz E-Rechnungen ausstellen, ab dem 1. Januar 2028 alle übrigen ausstellungspflichtigen Betriebe. Noch nicht konforme EDI-Verfahren bleiben bis Ende 2027 nutzbar, sofern der Empfänger zustimmt, und einzelne gesetzliche Ausnahmen gelten dauerhaft. Wer diese Punkte auseinanderhält, kann für jeden Ordner im Haus entscheiden, ob er bleibt, digital ersetzt wird oder in den Reißwolf darf.

Warum Aktenordner im Mittelstand hartnäckig überleben

Der Papierverbrauch in deutschen Büros geht zurück. Die Ordner selbst verschwinden trotzdem langsamer. Das hat weniger mit fehlender Technik zu tun als mit der Frage, welche Unterlagen überhaupt weg dürfen. Wer sie beantworten will, landet unweigerlich bei den Regeln für revisionssichere Archivierung.

Wo Papier im Alltag tatsächlich Arbeit macht

Ein Ordner kostet nicht nur Regalmeter. Er kostet Zugriff. Wer im Homeoffice sitzt, kommt an den Vertrag im Schrank nicht heran. Wer eine Kollegin vertritt, sucht in einer Ablage, deren Logik er nicht kennt.

Fünf Reibungspunkte tauchen im Verwaltungsalltag regelmäßig auf:

Zugriff: Ein physisches Dokument liegt an genau einem Ort. Parallele Bearbeitung durch zwei Abteilungen ist damit ausgeschlossen

Ein physisches Dokument liegt an genau einem Ort. Parallele Bearbeitung durch zwei Abteilungen ist damit ausgeschlossen Auffindbarkeit: Ohne Suchfunktion hängt das Wiederfinden an der Ordnungslogik der Person, die den Beleg einmal abgelegt hat

Ohne Suchfunktion hängt das Wiederfinden an der Ordnungslogik der Person, die den Beleg einmal abgelegt hat Vertretung: Fällt jemand längere Zeit aus, kennt oft niemand sonst die gewachsene Struktur seiner Ablage

Fällt jemand längere Zeit aus, kennt oft niemand sonst die gewachsene Struktur seiner Ablage Nachweis: Bei einer Prüfung muss ein Beleg innerhalb angemessener Frist vorliegen, nicht irgendwann in der Folgewoche

Bei einer Prüfung muss ein Beleg innerhalb angemessener Frist vorliegen, nicht irgendwann in der Folgewoche Fläche: Archivräume binden Miete, die an anderer Stelle im Unternehmen produktiver eingesetzt wäre

Diese Punkte wiegen unterschiedlich schwer, treffen aber fast jedes wachsende Unternehmen.

Auffällig ist, dass der Aufwand selten als solcher sichtbar wird. Er verteilt sich auf viele kurze Suchvorgänge über das ganze Jahr. Genau deshalb steht das Thema in vielen Betrieben weit unten auf der Liste.

Warum weniger Papier noch keine revisionssichere Archivierung ist

Papier zu reduzieren und Unterlagen zu ordnen sind zwei verschiedene Vorhaben. Wer Rechnungen einscannt und die Dateien in einem Laufwerksordner ablegt, hat den Papierstapel verlagert, nicht aufgelöst. Die Suchzeit sinkt dadurch kaum, weil die Struktur dieselbe geblieben ist.

Das Ziel eines papierlosen Büros ist deshalb nie die Abwesenheit von Papier. Es ist ein Bestand, in dem jede Unterlage auffindbar, zuordenbar und im Zweifel belegbar ist. Ob dabei am Ende noch ein Ordner im Regal steht, spielt kaum eine Rolle.

Genau an diesem Punkt setzt revisionssichere Archivierung an. Sie beschreibt keine Software, sondern eine Eigenschaft der Ablage: Ein Dokument bleibt über seine gesamte Aufbewahrungsfrist vollständig und lesbar verfügbar, und nachträgliche Änderungen dürfen den ursprünglichen Inhalt nicht unkenntlich machen. Ob dafür ein großes System nötig ist, hängt vom Umfang des Bestands ab.

Vom Papierbestand zur nutzbaren digitalen Ablage

Vor der Technik steht eine Sortierarbeit. Unternehmen stehen dabei vor zwei getrennten Aufgaben: Der laufende Posteingang soll künftig digital hereinkommen, und der vorhandene Altbestand muss in die neue Struktur überführt werden. Die zweite Aufgabe wird regelmäßig unterschätzt, weil sie einmalig wirkt und doch den größeren Aufwand trägt, wie sich auch bei der Digitalisierung von Logistikprozessen zeigt.

Wer den Altbestand zuerst ordnet und erst danach Dokumente digitalisieren lässt, spart sich die spätere Nacharbeit an Zehntausenden Dateien. Die Reihenfolge entscheidet über den Aufwand, nicht die eingesetzte Technik.

Wo die Ordner heute noch stehen

Der verbliebene Papierbestand verteilt sich nicht gleichmäßig über das Unternehmen. Besonders häufig stehen Aktenordner noch in Personalabteilung, Buchhaltung und Geschäftsführung.

Nach einer Bitkom-Befragung unter 602 Unternehmen nutzen 72 Prozent heute weniger Papier als vor fünf Jahren, und 57 Prozent haben die Zahl ihrer Aktenordner reduziert. Bei den Unternehmen, die noch Ordner führen, stehen sie zu 94 Prozent in der Personalabteilung, zu 91 Prozent in Buchhaltung oder Controlling und zu 82 Prozent in der Geschäftsführung.

Gerade dort treffen hohe Dokumentenmengen, sensible Daten und unterschiedliche Aufbewahrungsanforderungen aufeinander. Wer in diesen Bereichen aufräumen will, kommt an der Rechtslage nicht vorbei. In Produktion und Fertigung sind Aktenordner dagegen deutlich seltener anzutreffen.

Welche Bestände überhaupt übernommen werden sollten

Ungeprüft alles einzuscannen erzeugt digitales Chaos zum Preis eines Projekts. Sinnvoller ist eine Sichtung vorab, die jeden Bestand einer von vier Klassen zuordnet. Die folgende Übersicht zeigt, welche Konsequenz sich daraus jeweils ergibt.

Bestandsklasse Erkennungsmerkmal Konsequenz Aufbewahrungspflichtig Buchungsbeleg, Jahresabschluss, Vertrag mit laufender Frist Übernehmen und Frist im System hinterlegen Betrieblich relevant Wird noch aktiv genutzt, unterliegt aber keiner Frist Übernehmen und indexieren Redundant Kopie eines bereits digital vorliegenden Dokuments Nicht übernehmen Vernichtungsfähig Frist abgelaufen, kein betrieblicher Nutzen mehr Datenschutzgerecht entsorgen Originalpflichtig Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse nach § 257 Abs. 3 HGB Digital erfassen und Papier zusätzlich behalten

Tabelle 1: Bestandsklassen und ihre Konsequenz für die Übernahme

Diese Sichtung verursacht je nach Umfang des Bestands erheblichen Aufwand, spart aber jede spätere Suche nach einer Datei, die niemand gebraucht hätte. Sie ist zugleich die Vorarbeit für eine revisionssichere Archivierung, weil erst hier feststeht, welche Frist an welchem Bestand hängt.

Warum ein Abbild allein keine revisionssichere Archivierung ergibt

Ein Scan erzeugt zunächst ein Bild. Erst die Texterkennung macht daraus einen durchsuchbaren Inhalt, und erst Metadaten wie Belegdatum, Lieferant und Belegart machen ihn zuordenbar. Wer diesen Schritt überspringt, hat einen digitalen Aktenschrank ohne Register.

Welche Indexfelder erfasst werden, sollte vor der Erfassung feststehen. Nachträglich lassen sich Felder zwar ergänzen, die Werte dafür müssen dann aber erneut aus jedem einzelnen Dokument gelesen werden. Für eine revisionssichere Archivierung zählt neben dem Inhalt auch, dass er auffindbar bleibt.

Dasselbe gilt für die spätere Bearbeitung von PDF-Dokumenten: Sie setzt voraus, dass die Datei nicht nur existiert, sondern strukturiert abgelegt ist.

Revisionssichere Archivierung: Die vier Ebenen, die ständig verwechselt werden

Hier liegt der Kern des Themas. Im Sprachgebrauch werden vier Vorgänge gleichgesetzt, die jeweils eine andere Frage beantworten. Wer sie trennt, kann für jede Unterlage entscheiden, was mit dem Papier geschieht.

Ein Hinweis zum Begriff vorweg: Von revisionssicherer Archivierung spricht vor allem die Software- und Beratungsbranche. Das Handelsgesetzbuch und die Finanzverwaltung kennen den Ausdruck nicht. Sie verlangen eine ordnungsmäßige Aufbewahrung. Für steuerlich relevante Unterlagen sind dabei die Ordnungsvorschriften aus Handelsgesetzbuch und Abgabenordnung maßgeblich, konkretisiert durch die GoBD.

Entscheidend ist deshalb weniger das Produktversprechen als die Frage, ob das eingesetzte Verfahren diese Anforderungen tatsächlich erfüllt.

Ebene 1: Scannen erzeugt ein Abbild

Ein Scan bildet ein Papierdokument elektronisch ab. Mehr leistet er zunächst nicht. Die Frage dieser Ebene lautet schlicht: Existiert ein vollständiges, lesbares Abbild?

Ein sauber erfasstes Dokument hat dabei nicht automatisch denselben Beweiswert wie das Papieroriginal. Entscheidend ist auch, unter welchen organisatorischen und technischen Bedingungen das Scanprodukt entstanden ist. Wer erfasst das Dokument? Mit welchem Gerät geschieht das? Und wie wird geprüft, ob das Abbild vollständig ist?

Für die reine Zugriffserleichterung genügt diese Ebene völlig. Sobald Fristen, Prüfungen und der Verbleib des Originals ins Spiel kommen, reicht sie nicht aus.

Ebene 2: Maschinenlesbarkeit macht Inhalte nutzbar

Texterkennung, im Fachjargon OCR, wandelt das Bild in durchsuchbaren Text. Strukturierte Daten gehen einen Schritt weiter und liefern Feldwerte statt Fließtext. Die Frage hier lautet: Lässt sich mit dem Abbild arbeiten?

Für ein bildlich erfasstes Papierdokument ist die Texterkennung rechtlich keine eigene Voraussetzung und auch keine Vorstufe der folgenden Ebenen. Anders liegt der Fall bei Daten, die von vornherein elektronisch entstehen: Dort gelten zusätzliche Anforderungen an Format und maschinelle Auswertbarkeit.

Praktisch bleibt die Texterkennung trotzdem entscheidend. Sie erleichtert das Finden und die Weiterverarbeitung. Umgekehrt kann ein rechtlich einwandfreies Archiv unbrauchbar sein, wenn niemand darin sucht.

Ebene 3: Ordnungsmäßige Aufbewahrung nach den GoBD

Handelsrechtlich erlaubt § 257 HGB ausdrücklich, Unterlagen auf Datenträgern aufzubewahren. Voraussetzung ist, dass die Wiedergabe mit Handelsbriefen und Buchungsbelegen bildlich übereinstimmt. Sie muss während der gesamten Frist verfügbar bleiben und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.

Die GoBD des Bundesfinanzministeriums konkretisieren das für steuerlich relevante Unterlagen. Verlangt werden Nachvollziehbarkeit und Unveränderbarkeit, dazu eine Verfahrensdokumentation, die den Weg vom Eingang bis zur Ablage beschreibt.

Und hier liegt der Punkt, den viele Betriebe unterschätzen: Eine ordnungsgemäße bildliche Erfassung nach den GoBD kann bereits dazu führen, dass das Papier anschließend vernichtet werden darf. Die Finanzverwaltung sieht das in ihren Grundsätzen ausdrücklich vor. Voraussetzung ist, dass keine steuerliche oder außersteuerliche Vorschrift die Aufbewahrung im Original verlangt.

Zusätzlich bleibt eine unternehmerische Entscheidung zu treffen: Ob der Beweiswert des Originals für den Betrieb weiterhin von Bedeutung ist. Genau an dieser Stelle setzt die vierte Ebene an.

Ebene 4: Ersetzendes Scannen nach TR-RESISCAN

Die Technische Richtlinie TR-03138 des BSI beschreibt, wie ein Scanprozess gestaltet sein muss, damit das Scanprodukt den Beweiswert des Papieroriginals möglichst weitgehend erhält. Aktuell ist Version 1.5, die für Zertifizierungsverfahren seit dem 11. Dezember 2024 gilt und erstmals auch mobiles Erfassen abdeckt.

Wichtig für die Einordnung: Das BSI versteht die Richtlinie als Handlungsleitfaden. Ohne eine besondere gesetzliche Anordnung hat sie empfehlenden Charakter. Sie stellt damit keine zusätzliche Hürde vor der Vernichtung auf. Sie bietet einen Rahmen für Unternehmen, die den Beweiswert ihrer Unterlagen absichern wollen.

Die Richtlinie arbeitet mit Schutzbedarfsklassen und verlangt, den Schutzbedarf hinsichtlich Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit zu bestimmen. Ein Lieferschein und ein Gesellschafterbeschluss landen deshalb selten im selben Verfahren.

Sie zieht zudem eine Grenze, die im Alltag gern übersehen wird: Das Scannen und Vernichten von Papierkopien ist nach ihrem Verständnis kein ersetzendes Scannen. Wer den Beweiswert erhalten will, sollte die Anforderungen an rechtssichere digitale Prozesse kennen, ähnlich wie bei der digitalen Signatur.

Die vier Ebenen im direkten Vergleich

Im Betrieb entscheidet sich an der Zuordnung, ob ein Vorhaben trägt. Die Ebenen bauen dabei nicht aufeinander auf; jede beantwortet ihre eigene Frage. Die folgende Infografik stellt die vier Ebenen nebeneinander. Sie nennt zu jeder den Irrtum, durch den Fristen und Rechte am ehesten falsch eingeschätzt werden.

Infografik: Vier Ebenen, vier Fragen. Ob das Papieroriginal vernichtet werden darf, entscheidet das Zusammenspiel aus Aufbewahrungsrecht, Erfassungsverfahren und möglicher Originalpflicht. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/revisionssichere-archivierung-mittelstand-dokumentenaufbewahrung-infografik-agitano.webp" alt="Infografik zu vier Ebenen der Dokumentenaufbewahrung: Scannen, Maschinenlesbarkeit, GoBD und ersetzendes Scannen" width="1200" height="2032" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/revisionssichere-archivierung-mittelstand/168332" rel="noopener">Vier Ebenen, vier Fragen. Ob das Papieroriginal vernichtet werden darf, entscheidet das Zusammenspiel aus Aufbewahrungsrecht, Erfassungsverfahren und möglicher Originalpflicht. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Ob das Papieroriginal vernichtet werden darf, entscheidet also keine einzelne Ebene für sich. Es entscheidet das Zusammenspiel aus ordnungsmäßiger Erfassung, einer möglichen Pflicht zur Aufbewahrung im Original und der Frage, wie wichtig der Beweiswert im Einzelfall ist. Diese Einordnung sollte vor dem ersten Angebot feststehen, weil sie den Aufwand bestimmt.

Aufbewahrungsfristen: Was seit 2025 wirklich gilt

Eine Gesetzesänderung hat die Rechnung für viele Unternehmen verändert, wird in der Praxis aber häufig zu weit ausgelegt. Der Unterschied zwischen Buchungsbeleg und sonstiger Unterlage entscheidet darüber, welche Frist im Einzelfall greift.

Für die revisionssichere Archivierung ist diese Unterscheidung mehr als eine Formalie. Sie bestimmt, wie lange ein Datensatz vorgehalten werden muss und ab wann eine weitere Speicherung neu zu prüfen ist. Wer sie nicht sauber abbildet, verschenkt entweder die Entlastung oder handelt sich ein Datenschutzproblem ein.

Acht Jahre gelten nur für Buchungsbelege

Mit dem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz wurde die Frist für Buchungsbelege von zehn auf acht Jahre verkürzt, anzuwenden seit dem 1. Januar 2025. Der Wortlaut in § 257 Absatz 4 HGB ist dabei präzise. Er nennt drei Fristen nebeneinander, und welche davon greift, hängt allein an der Art der Unterlage.

Wer eine revisionssichere Archivierung aufsetzt, hinterlegt diese Fristen je Belegart im System. Die folgende Übersicht ordnet die Unterlagenarten des Handelsgesetzbuchs zu und nennt jeweils die Fundstelle, an der sich die Frist nachlesen lässt.

Unterlagenart Frist Grundlage Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse 10 Jahre § 257 Abs. 1 Nr. 1 HGB Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a HGB, Lageberichte, Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte 10 Jahre § 257 Abs. 1 Nr. 1 HGB Zum Verständnis dieser Unterlagen erforderliche Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen 10 Jahre § 257 Abs. 1 Nr. 1 HGB Buchungsbelege, etwa Ein- und Ausgangsrechnungen 8 Jahre § 257 Abs. 1 Nr. 4 HGB Empfangene Handelsbriefe 6 Jahre § 257 Abs. 1 Nr. 2 HGB Wiedergaben abgesandter Handelsbriefe 6 Jahre § 257 Abs. 1 Nr. 3 HGB

Tabelle 2: Handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen seit dem 1. Januar 2025

Wann die Frist zu laufen beginnt

Der Fristbeginn richtet sich ebenfalls nach der Unterlagenart. Maßgeblich ist jeweils der Schluss des Kalenderjahres. Je nach Unterlage kommt es darin auf die letzte Eintragung an, auf die Aufstellung oder Feststellung eines Abschlusses, auf den Empfang oder Versand eines Handelsbriefs oder auf die Entstehung des Buchungsbelegs.

Für beaufsichtigte Institute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierinstitute nennt das Gesetz für Buchungsbelege abweichende Fristen.

Praktisch bedeutet die Staffelung, dass ein gemischter Ordner als Einheit erst dann vollständig vernichtet werden kann, wenn auch die längste darin maßgebliche Frist abgelaufen ist. Wer den Vorteil der verkürzten Frist nutzen will, legt Buchungsbelege getrennt ab. In einer digitalen Ablage übernimmt das ein Indexfeld, im Papierarchiv bedeutet es Sortierarbeit.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie vor der Vernichtung zusätzlich, ob die steuerliche Festsetzungsfrist bereits abgelaufen ist. Eine laufende Außenprüfung oder ein Rechtsbehelfsverfahren kann ihren Ablauf hemmen und die Aufbewahrungspflicht damit fortbestehen lassen.

Kürzere Fristen erzeugen neue Löschpflichten

Eine verkürzte Aufbewahrungsfrist ist keine Einladung, Daten länger zu behalten. Mit dem Ablauf einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht entfällt dieser konkrete Aufbewahrungsgrund. Personenbezogene Daten sind dann zu löschen, sofern kein anderer rechtmäßiger Verarbeitungszweck besteht und die weitere Speicherung auf eine Rechtsgrundlage gestützt werden kann.

Wer Speicherfristen in seinen Systemen weiterhin auf zehn Jahre stehen lässt, hält Daten also ohne den ursprünglichen Grund vor. Besonders sichtbar wird das bei Personalunterlagen, wo ohnehin besondere Datenschutzanforderungen gelten. Ein Löschkonzept gehört deshalb in dasselbe Projekt wie die Digitalisierung, nicht in eine spätere Phase.

Der Aufwand dafür hält sich in Grenzen, solange die Fristen ohnehin je Dokumentart hinterlegt werden. Wird die Löschung dagegen erst Jahre später nachgerüstet, muss der gesamte Bestand nochmals bewertet werden.

E-Rechnungspflicht: Warum revisionssichere Archivierung jetzt dringend wird

Ein gesetzlicher Zeitplan verändert gerade den laufenden Rechnungseingang in jedem inländischen Unternehmen. Für viele Betriebe ist das ein sinnvoller Anlass, den vorhandenen Papierbestand im selben Projekt neu zu ordnen.

Was eine E-Rechnung technisch ausmacht

Der Begriff führt in die Irre, weil er nach einer Rechnung in digitaler Form klingt. Gemeint ist etwas anderes: ein Datensatz, den eine Software ohne menschliches Zutun auslesen kann. Rechnungsnummer, Betrag, Steuersatz und Leistungsdatum stehen darin nicht als Text auf einer Seite, sondern in klar benannten Feldern.

Den Rahmen setzt die europäische Norm EN 16931. Sie beschreibt, welche Angaben eine Rechnung enthalten muss und wie sie zu benennen sind. In Deutschland üblich sind XRechnung als reines XML-Format und ZUGFeRD als Hybridformat, bei dem der Datensatz in einer PDF-Datei eingebettet ist. Beim Hybridformat sieht der Mensch die gewohnte Ansicht, die Software liest die Felder.

Diese beiden Formate sind allerdings nicht die einzige Möglichkeit. Nach dem Umsatzsteuergesetz können Aussteller und Empfänger auch ein anderes Format vereinbaren. Bedingung ist, dass sich die erforderlichen Angaben daraus richtig und vollständig übernehmen lassen, und zwar in ein normkonformes oder damit interoperables Format.

Für etablierte EDI-Verfahren ergeben sich daraus zwei Wege. Erfüllt ein vereinbartes EDI-Format diese Bedingung, gilt es als E-Rechnung und bleibt regulär nutzbar. Ein noch nicht konformes Verfahren fällt dagegen unter die Übergangsregel des Umsatzsteuergesetzes. Es darf mit Zustimmung des Empfängers bis Ende 2027 weiterlaufen.

Für das Archiv folgt daraus eine klare Regel: Aufzubewahren ist der strukturierte Datensatz, und zwar unversehrt in seiner ursprünglichen Form. Eine lesbare Ansicht darf danebenstehen, sie ersetzt ihn nicht.

Ein gescanntes PDF ist keine E-Rechnung

Seit dem 1. Januar 2025 liegt eine E-Rechnung nur noch dann vor, wenn sie in einem strukturierten Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Ein einfaches PDF erfüllt das nicht, ebenso wenig der Scan einer Papierrechnung. Beide gelten als sonstige Rechnung.

Diese Unterscheidung hat Folgen für die Ablage. Wer eingehende E-Rechnungen ausdruckt und abheftet, verliert genau den Vorteil, der die Umstellung trägt: die maschinelle Weiterverarbeitung. Und wer sie nur als Bild archiviert, erfüllt die Anforderung an die Aufbewahrung des Originalformats nicht.

Die Fristen im Überblick

Der Gesetzgeber hat die Umstellung gestaffelt. Empfangen müssen alle inländischen Unternehmen bereits, beim Ausstellen laufen die Übergangsfristen noch. Die Übersicht zeigt, wann welche Gruppe an der Reihe ist.

Stichtag Wen es betrifft Was gilt Seit 1. Januar 2025 alle inländischen Unternehmen Empfang von E-Rechnungen im B2B, ohne Ausnahme und ohne Übergangsfrist Ab 1. Januar 2027 Unternehmen über 800.000 Euro Vorjahresumsatz Ausstellung inländischer B2B-Rechnungen als E-Rechnung Bis Ende 2027 Nutzer nicht normkonformer EDI-Verfahren Weiternutzung mit Zustimmung des Empfängers zulässig Ab 1. Januar 2028 alle übrigen ausstellungspflichtigen Unternehmen Ausstellungspflicht unabhängig vom Umsatz Wichtige dauerhafte Ausnahmen Kleinunternehmer, Kleinbeträge bis 250 Euro, Fahrausweise Ausstellung als sonstige Rechnung möglich, Empfangspflicht bleibt

Tabelle 3: Stufen der E-Rechnungspflicht im inländischen B2B-Geschäft

Kleinunternehmer sind von der Ausstellungspflicht befreit, empfangen müssen sie trotzdem. Eine ausführliche Einordnung liefern die Fragen und Antworten des Bundesfinanzministeriums zur verpflichtenden E-Rechnung.

Was der Zeitplan für den Altbestand bedeutet

Die E-Rechnungspflicht zwingt niemanden dazu, alte Papierarchive zu digitalisieren. Sie betrifft den laufenden Rechnungsverkehr. Wer sein Rechnungswesen ohnehin umstellt, sollte den Papierbestand aber im selben Zug angehen. Zwei Systeme parallel zu führen, ein digitales für neue Belege und ein physisches für alte, verdoppelt die Suchwege über Jahre hinweg.

Der Übergang lässt sich mit dem Vorhaben verbinden, die Buchhaltung zu automatisieren. Wie eng Verwaltungsorganisation und Rechnungspflichten zusammenhängen, zeigt sich auch bei der Frage, wie sich Büro und Betrieb organisieren lassen.

Ein Zwischenschritt hilft dabei: Zuerst wird der Eingang umgestellt, damit kein neues Papier mehr entsteht. Erst danach wird der bestehende Keller angefasst. So wächst der Berg während des Projekts nicht weiter, und die revisionssichere Archivierung greift von Anfang an für alle neuen Belege.

Woran revisionssichere Archivierung in der Praxis scheitert

Die Rechtslage ist selten das Problem. Vorhaben zur revisionssicheren Archivierung scheitern an Entscheidungen, die zu Beginn beiläufig getroffen werden und sich später kaum noch korrigieren lassen. Vier davon tauchen besonders oft auf.

Ungeprüft alles scannen

Der schnellste Weg zu einem unbrauchbaren Archiv führt über den Auftrag, einfach den ganzen Keller zu erfassen. Ohne vorherige Sichtung landen Kopien, abgelaufene Bestände und Doppelstücke im selben System wie die Belege, auf die es ankommt.

Der Aufwand steigt dabei doppelt: Erst kostet die Erfassung Geld, dann kostet jede Suche Zeit, weil das System zu viele Treffer liefert. Eine Vorabsichtung gehört deshalb zur Arbeit und verzögert sie nicht.

Die Sichtung nach Fristen steht vor der Erfassung. Sie entscheidet, welche Bestände überhaupt in das neue System wandern. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Als Faustregel taugt die Frage, ob jemand das Dokument in den vergangenen Jahren gebraucht hat und ob eine Frist darauf läuft. Wird beides verneint, gehört der Bestand nicht in die Erfassung.

Papier und digital dauerhaft nebeneinander führen

Übergangsphasen sind normal. Zum Problem werden sie, wenn niemand ihr Ende festlegt. Dann entstehen zwei Wahrheiten: Ein Vorgang ist digital abgelegt, die Unterschrift dazu liegt im Ordner, und niemand weiß, welcher Stand gilt.

Hilfreich ist ein Stichtag je Dokumentart statt eines Stichtags für das ganze Unternehmen. Eingangsrechnungen lassen sich früher umstellen als Personalakten, weil ihre Struktur einheitlicher ist und weniger Beteiligte eingebunden werden müssen.

Experten-Tipp!

Legen Sie je Dokumentart fest, ab welchem Datum ausschließlich die digitale Fassung gilt. Halten Sie diesen Stichtag in der Verfahrensdokumentation fest, damit er auch nach einem Personalwechsel nachvollziehbar bleibt.

Anforderungen an die revisionssichere Archivierung zuletzt prüfen

Wird die Rechtsfrage erst nach der Erfassung gestellt, ist der Prozess bereits gelaufen. Ein Scanverfahren nachträglich auf Nachweisfähigkeit umzustellen bedeutet in der Regel, den Bestand erneut anzufassen.

Eine belastbare Verfahrensdokumentation beantwortet mindestens diese sechs Fragen:

Zuständigkeiten: Wer nimmt Unterlagen entgegen, wer erfasst sie, und wer gibt sie frei?

Wer nimmt Unterlagen entgegen, wer erfasst sie, und wer gibt sie frei? Ablauf der Erfassung: Welche Schritte durchläuft ein Dokument vom Posteingang bis zur Ablage?

Welche Schritte durchläuft ein Dokument vom Posteingang bis zur Ablage? Technische Einstellungen: Welche Auflösung, Farbtiefe und Dateiformate gelten, und wie werden mehrseitige Vorlagen behandelt?

Welche Auflösung, Farbtiefe und Dateiformate gelten, und wie werden mehrseitige Vorlagen behandelt? Qualitätskontrolle: Wie wird geprüft, ob das Abbild vollständig und lesbar ist?

Wie wird geprüft, ob das Abbild vollständig und lesbar ist? Indexfelder: Welche Werte werden je Belegart erfasst, und wer pflegt sie?

Welche Werte werden je Belegart erfasst, und wer pflegt sie? Aufbewahrung und Löschung: Welche Frist gilt je Unterlagenart, und wie wird ihr Ablauf überwacht?

Diese Dokumentation ist für die Nachprüfbarkeit des Verfahrens zentral und gehört deshalb zu den Unterlagen, die ein Unternehmen für eine Prüfung belastbar vorhalten sollte.

Dasselbe gilt für Zugriffsrechte. Wer sie erst nach dem Rollout sauber konfiguriert, riskiert zwischenzeitlich Zugriffe auf Unterlagen, für die Beschäftigte nicht berechtigt sind. Berechtigungen gehören deshalb in die IT-Sicherheitsstrategie und nicht in eine Nachbesserungsrunde.

Wer das früh klärt, schafft zugleich die Grundlage für den nächsten Schritt. Erst auf strukturierten Daten lassen sich Vorgänge automatisieren, etwa wenn KI-Agenten die Vorerfassung von Rechnungen übernehmen sollen. Ein Archiv aus reinen Bilddateien ist dafür die deutlich schlechtere Ausgangsbasis, weil die relevanten Werte erst erkannt, extrahiert und geprüft werden müssen. Strukturierte Daten ersparen zumindest die Erkennung und die Extraktion; fachliche Prüfungen können trotzdem nötig bleiben.

Den Speicherort erst nach dem Vertragsabschluss prüfen

Für steuerlich relevante elektronische Bücher und Aufzeichnungen stellt sich regelmäßig die Frage nach dem Speicherort. Der Grundsatz der Abgabenordnung lautet, dass sie im Inland zu führen und aufzubewahren sind.

Von diesem Grundsatz gibt es eine praxisrelevante Ausnahme. § 146 Absatz 2a der Abgabenordnung erlaubt es, elektronische Bücher und Aufzeichnungen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu führen und aufzubewahren. Ein Antrag bei der Finanzbehörde ist dafür nicht erforderlich, der steuerliche Datenzugriff muss aber sichergestellt bleiben.

Anders liegt der Fall bei Drittstaaten. Dort verlangt Absatz 2b weiterhin eine Bewilligung der Finanzbehörde auf Antrag. Wer das erst nach der Anbieterauswahl prüft, steht im ungünstigen Fall vor einem Vertrag, den er so nicht nutzen darf.

Praxisbeispiel: Ein Maschinenbauer räumt sein Belegarchiv

Ausgangslage: Ein mittelständischer Maschinenbauer mit 180 Beschäftigten lagert Buchungsbelege aus zwölf Jahren in einem angemieteten Kellerraum. Die Buchhaltung verliert für die Suche nach einem einzelnen Beleg regelmäßig einen großen Teil des Arbeitstages. Als die Umstellung auf die E-Rechnung ansteht, stellt sich die Frage, ob der Altbestand mitgenommen werden soll.

Vorgehen: Das Unternehmen sichtet den Bestand zuerst nach Fristen. Dabei zeigt sich, dass die Ordner der Geschäftsjahre bis 2016 ausschließlich Belege enthalten, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Diese Bestände werden datenschutzgerecht vernichtet, ohne vorher erfasst zu werden. Für die verbleibenden Unterlagen legt die Buchhaltung gemeinsam mit der IT fest, welche Indexfelder mindestens erfasst werden: Belegdatum, Belegart, Geschäftspartner und Buchungsperiode.

Parallel entsteht eine Verfahrensdokumentation, die den Weg vom Posteingang bis zur Ablage beschreibt und festhält, wer welche Unterlagen freigeben darf. Erst danach beginnt die eigentliche Erfassung, gestaffelt nach Geschäftsjahren.

Ergebnis: Der Kellerraum wird zum Jahresende gekündigt. Ein Beleg lässt sich nun über die Suchfunktion aufrufen, weil die Indexfelder vor der Erfassung feststanden. Der nächste Schritt ist die Anbindung des Rechnungseingangs, damit neue Belege gar nicht erst als Papier entstehen.

Fazit: Revisionssichere Archivierung entscheidet sich vor dem ersten Scan

Wer die vier Ebenen trennt, kann für jeden Bestand im Haus sagen, wohin er gehört und wie lange er bleiben muss. Revisionssichere Archivierung ist damit keine Anschaffung, sondern eine Entscheidung über Abläufe. Ein Scanner allein beantwortet die Frage nicht, und eine Software tut es ebenso wenig.

Die Reihenfolge ist dabei wichtiger als das Tempo. Zuerst der Bestand und seine Fristen, dann die Indexfelder und die Verfahrensdokumentation, erst danach die Erfassung. Wer umgekehrt vorgeht, erzeugt ein Archiv, das zwar digital ist, aber weder auffindbar noch belastbar.

Die E-Rechnungspflicht gibt dabei den Takt vor. Den Empfang von E-Rechnungen müssen inländische Unternehmen bereits seit dem 1. Januar 2025 sicherstellen. Die laufenden Übergangsfristen betreffen die Ausstellung und geben vielen Betrieben zugleich Anlass, ihre Archivierungsprozesse jetzt insgesamt neu zu ordnen.

Der erste Schritt kostet dabei nichts außer Zeit: eine Sichtung des Bestands nach Unterlagenart und Frist. Sie zeigt, wie groß das Vorhaben wirklich ist, und macht aus revisionssicherer Archivierung eine Aufgabe mit klarem Umfang statt eines Projekts mit offenem Ende.

Häufige Fragen (FAQ) zur revisionssicheren Archivierung in mittelständischen Unternehmen

Was bedeutet revisionssichere Archivierung im Unternehmensalltag? Gemeint ist eine Ablage, in der ein Beleg bis zum Ablauf seiner Frist unversehrt, lückenlos und jederzeit lesbar abrufbar bleibt. Drei Eigenschaften sind entscheidend. Der Inhalt darf nachträglich nicht unbemerkt verändert werden. Jede Bearbeitung muss nachvollziehbar protokolliert sein. Und das Dokument muss innerhalb angemessener Frist vorgelegt werden können. Technik allein genügt dafür nicht. Zusätzlich braucht es eine Verfahrensdokumentation. Sie beschreibt, wie Unterlagen in das System gelangen, wer darauf zugreifen darf und nach welchen Regeln sie am Ende der Frist entfernt werden. Ihre prüfungsrelevanten Teile sind auf Verlangen vorzulegen. Wann dürfen Papieroriginale nach dem Einscannen vernichtet werden? Nach den Grundsätzen der Finanzverwaltung dürfen Papierdokumente nach einer ordnungsgemäßen bildlichen Erfassung vernichtet werden, sofern keine steuerliche oder sonstige Regelung den Verbleib des Originals anordnet. Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse bleiben deshalb in Papierform. Zusätzlich ist abzuwägen, ob der Beweiswert des Originals im Streitfall gebraucht wird; dafür bietet die BSI-Richtlinie einen Rahmen. Vor jeder Vernichtungsaktion gehört eine Einzelfallprüfung nach Unterlagenart, im Zweifel steuerlich begleitet. Wer den Beweiswert eines Dokuments für wichtig hält, behält das Papier trotz zulässiger Vernichtung besser zusätzlich. Was genau ist ersetzendes Scannen nach TR-RESISCAN? Der Begriff beschreibt das elektronische Erfassen von Papierdokumenten mit dem erklärten Ziel, das Papieroriginal anschließend zu vernichten. Die Technische Richtlinie 03138 des BSI legt dafür technische, organisatorische und personelle Maßnahmen fest; aktuell ist Version 1.5, die auch mobiles Erfassen abdeckt. Das BSI versteht sie als Handlungsleitfaden. Verbindlich wird sie erst dort, wo eine Rechtsvorschrift sie ausdrücklich vorgibt. Werden lediglich Kopien gescannt und vernichtet, fällt das nicht unter ihren Anwendungsbereich, weil kein Original abgelöst wird. Ihr Nutzen liegt vor allem darin, den Scanprozess beweiswertorientiert und nachvollziehbar zu gestalten. Wie lange müssen Buchungsbelege heute aufbewahrt werden? Seit dem 1. Januar 2025 beträgt die handelsrechtliche Frist für Buchungsbelege acht Jahre statt zuvor zehn. Dazu zählen Ein- und Ausgangsrechnungen, Kontoauszüge, Quittungen und Lieferscheine, sofern sie einer Buchung zugrunde liegen. Die Frist beginnt erst mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Beleg entstanden ist. Für beaufsichtigte Institute gelten abweichende Regelungen. Zusätzlich kommt es auf die steuerliche Festsetzungsfrist an. Ist deren Ablauf gehemmt, etwa durch eine Außenprüfung oder einen Einspruch, kann die Aufbewahrungspflicht für die betroffenen steuerlich noch bedeutsamen Unterlagen fortbestehen. Betrifft die revisionssichere Archivierung auch Personalakten? Ja, allerdings mit anderer Begründung als bei Buchungsbelegen. Personalunterlagen unterliegen teils arbeitsrechtlichen, teils steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten, gleichzeitig aber strengen Löschanforderungen aus dem Datenschutz. Beide Seiten müssen zusammengedacht werden: Was aufbewahrt werden muss, darf nicht gelöscht werden, und was nicht mehr benötigt wird, darf nicht länger vorgehalten werden. Zusätzlich sind Zugriffsrechte enger zu fassen als bei kaufmännischen Unterlagen, weil hier besonders schutzwürdige Daten einzelner Beschäftigter betroffen sind. Ein Löschkonzept je Unterlagenart ist deshalb in diesem Bereich unverzichtbar. Erfüllt ein eingescanntes PDF die Anforderungen der E-Rechnungspflicht? Nein. Verlangt wird ein strukturiertes Format, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Das erfüllen die Vorgaben der Norm EN 16931, hierzulande vor allem XRechnung und ZUGFeRD. Zulässig ist daneben ein zwischen den Beteiligten abgestimmtes Format, sofern sich die Pflichtangaben daraus vollständig extrahieren lassen; so bleiben EDI-Verfahren nutzbar. Eine Bilddatei oder ein PDF ohne Datenstruktur gilt dagegen als sonstige Rechnung. Ein Ausdruck genügt für die Aufbewahrung nicht, weil der strukturierte Teil im Originalzustand erhalten bleiben muss. Eine lesbare Ansicht darf ergänzend danebenstehen. Welche Rolle spielt die Texterkennung für revisionssichere Archivierung? Die Texterkennung ist rechtlich keine Voraussetzung, praktisch aber der Unterschied zwischen einem Bildarchiv und einer nutzbaren Ablage. Sie macht Inhalte durchsuchbar und ermöglicht es, Belege über den Volltext zu finden. Für die Zuordnung reicht das allein noch nicht aus. Erst Indexfelder wie Belegdatum, Belegart und Geschäftspartner sorgen dafür, dass ein Dokument gezielt auffindbar ist. Beide Schritte sollten vor der Erfassung festgelegt werden, weil sich Felder später nur mit erheblichem Aufwand ergänzen lassen. Jeder Wert müsste dann erneut aus dem Dokument gelesen werden. Wer trägt gegenüber der Finanzverwaltung die Verantwortung, wenn ein Dienstleister erfasst? Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit bleibt beim Unternehmen. Die Grundsätze der Finanzverwaltung stellen ausdrücklich klar, dass eine Auslagerung von Aufgaben an Dritte den Steuerpflichtigen nicht von seinen Pflichten entbindet. Wer erfasst und archiviert, ist organisatorisch frei wählbar; wer gegenüber dem Finanzamt einsteht, nicht. Praktisch heißt das: Der Ablauf beim Dienstleister gehört in die eigene Verfahrensdokumentation. Dazu zählen die Qualitätskontrolle und der Umgang mit den Originalen nach der Erfassung. Sinnvoll ist außerdem, sich Übergabewege und Löschung beim Dienstleister schriftlich bestätigen zu lassen. Wie wirkt sich revisionssichere Archivierung auf den Datenschutz aus? Beide Anforderungen ziehen in unterschiedliche Richtungen und müssen abgestimmt werden. Die Aufbewahrungspflicht verlangt, Unterlagen über Jahre vorzuhalten, der Datenschutz verlangt die Löschung, sobald die Speicherung durch nichts anderes mehr gedeckt ist. Auflösen lässt sich das über ein Löschkonzept, das je Dokumentart eine Frist hinterlegt und den Ablauf technisch überwacht. Wird eine gesetzliche Frist verkürzt, muss die hinterlegte Speicherdauer im System entsprechend angepasst werden, sonst entsteht aus einer gesetzlichen Entlastung ein neues Risiko. Die Anpassung betrifft häufig auch verknüpfte Stammdaten. Braucht ein Unternehmen dafür zwingend ein Dokumentenmanagementsystem? Vorgeschrieben ist kein bestimmtes System, sondern ein Ergebnis: Unterlagen müssen vollständig, nachvollziehbar und über die gesamte Frist lesbar verfügbar bleiben, Änderungen müssen erkennbar sein. Bei kleinen Belegmengen kann das eine sauber geführte Ablage mit klaren Zugriffsrechten und dokumentiertem Verfahren leisten. Mit steigender Menge, mehreren Beteiligten und Freigabeschritten wird ein Dokumentenmanagementsystem schnell zur praktikableren Lösung. Ein geeignetes System kann Protokollierung und Fristen automatisiert unterstützen. Entscheidend bleibt aber das dokumentierte Verfahren dahinter, nicht der Name der Software. Wer vor einer Anschaffung steht, nimmt die Aufbewahrungsfristen je Belegart als Auswahlkriterium mit.

Disclaimer: Der Beitrag ordnet die geltenden Anforderungen ein und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Einzelfall. Rechtsstand: September 2026.