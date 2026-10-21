Nährstoffmangel erkennen: Was Berufstätige wissen sollten

Nährstoffmangel: Das Wichtigste im Überblick Das Risiko für einen Nährstoffmangel konzentriert sich in Deutschland auf wenige Nährstoffe und klar beschreibbare Gruppen. Jod und Vitamin D: In der RKI-Studie DEGS (2008 bis 2011) lagen laut BfR 32 Prozent der Erwachsenen beim Jod unter dem mittleren Bedarf. Beim Vitamin D weist das BfR 15 Prozent mit Werten unter 30 nmol/l aus, weitere 41 Prozent gelten als suboptimal versorgt.

In der RKI-Studie DEGS (2008 bis 2011) lagen laut BfR 32 Prozent der Erwachsenen beim Jod unter dem mittleren Bedarf. Beim Vitamin D weist das BfR 15 Prozent mit Werten unter 30 nmol/l aus, weitere 41 Prozent gelten als suboptimal versorgt. Risikogruppen: Bei veganer Ernährung lässt sich der Bedarf an Vitamin B12 ohne Präparat nicht decken. Auch das Alter, bestimmte Magen-Darm-Erkrankungen und Metformin erhöhen das Risiko einer B12-Unterversorgung. In Schwangerschaft und Stillzeit steigt der Bedarf an Folat und Jod, starke Regelblutungen erhöhen das Risiko für Eisenmangel.

Bei veganer Ernährung lässt sich der Bedarf an Vitamin B12 ohne Präparat nicht decken. Auch das Alter, bestimmte Magen-Darm-Erkrankungen und Metformin erhöhen das Risiko einer B12-Unterversorgung. In Schwangerschaft und Stillzeit steigt der Bedarf an Folat und Jod, starke Regelblutungen erhöhen das Risiko für Eisenmangel. Anzeichen und Abklärung: Müdigkeit hat laut DEGAM meist andere Gründe als einen Mangel. Bei anhaltenden Beschwerden oder einem Risikofaktor klärt die Hausarztpraxis, welche Laborwerte sinnvoll sind. Ein Vitamin-D-Screening ohne Beschwerden bewertet der IGeL-Monitor als unklar.

Müdigkeit hat laut DEGAM meist andere Gründe als einen Mangel. Bei anhaltenden Beschwerden oder einem Risikofaktor klärt die Hausarztpraxis, welche Laborwerte sinnvoll sind. Ein Vitamin-D-Screening ohne Beschwerden bewertet der IGeL-Monitor als unklar. Ergänzung: Fachlich empfohlen sind vor allem B12 bei veganer Ernährung, 400 µg Folsäure bei Kinderwunsch und Jod in Schwangerschaft und Stillzeit. Verbindliche Höchstmengen für Präparate gibt es nicht, daher zählt die Summe aller eingenommenen Präparate.

Fachlich empfohlen sind vor allem B12 bei veganer Ernährung, 400 µg Folsäure bei Kinderwunsch und Jod in Schwangerschaft und Stillzeit. Verbindliche Höchstmengen für Präparate gibt es nicht, daher zählt die Summe aller eingenommenen Präparate. Arbeitgeber: Gute Verpflegung, echte Pausen und zertifizierte Kurse helfen, Letztere bis 600 Euro je Beschäftigtem und Jahr steuerfrei. Laborwerte einzelner Beschäftigter gehören dabei nicht in die Personalakte. Für den Alltag heißt das: erst Ernährung und Lebenslage prüfen, dann gezielt abklären und nur bei klarem Anlass ergänzen.

Was hinter einem Nährstoffmangel steckt

Bevor ein Präparat im Einkaufskorb landet, lohnt ein Blick auf die Begriffe. Zwischen einer etwas knappen Zufuhr und einem echten Nährstoffmangel liegt ein weiter Weg, und Beschwerden allein verraten wenig über ihre Ursache.

Wie aus Unterversorgung ein Nährstoffmangel wird

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) leitet für jeden Nährstoff Referenzwerte ab. Diese Werte sind so bemessen, dass sie den Bedarf nahezu aller gesunden Menschen decken. Eine Zufuhr unter dem Referenzwert ist deshalb laut DGE nicht mit einem Mangel gleichzusetzen.

Bleibt die Zufuhr über längere Zeit zu niedrig, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Unterversorgung. Von einem Nährstoffmangel spricht man erst, wenn eine ärztliche Untersuchung ihn anhand geeigneter Werte und des Gesamtbilds bestätigt. Für die Nährstoffversorgung im Alltag bestimmt diese Unterscheidung den nächsten Schritt. Eine knappe Zufuhr ist ein Anlass, den Speiseplan zu verbessern. Bei einem festgestellten Mangel klärt die Ärztin auch die Ursache.

Ein Nährstoffmangel entwickelt sich in der Regel in Stufen. Bei zu geringer Zufuhr leeren sich zuerst die Speicher, später geraten Stoffwechselfunktionen aus dem Takt. Spürbare Mangelerscheinungen zeigen sich oft erst spät. Auslösen können einen Mangel auch eine gestörte Aufnahme, ein erhöhter Bedarf oder Blutverluste. Er baut sich meist über Monate oder Jahre auf, nicht innerhalb weniger stressiger Wochen.

Vitamin B12 zeigt das besonders deutlich. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) speichert der Körper rund 2 bis 5 Milligramm davon. Erste Symptome treten erst auf, wenn dieser Vorrat auf 5 bis 10 Prozent geschrumpft ist. Wer seine Ernährung umstellt, spürt die Folgen deshalb unter Umständen erst Jahre später.

Warum Müdigkeit allein noch keinen Mangel beweist

Müdigkeit ist das Symptom, das viele zuerst mit einem Vitaminmangel verbinden. Die Patienteninformation zur Leitlinie „Müdigkeit“ der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) setzt andere Schwerpunkte. Bei länger anhaltender Müdigkeit liegen die Ursachen demnach vor allem in der Lebensweise und im seelischen Erleben.

Zu den häufigen Auslösern zählen dort unter anderem:

Zu wenig oder gestörter Schlaf: Schlafmangel und unruhige Nächte sind Ursache und Folge zugleich. Auch schlafbezogene Atmungsstörungen können tagsüber erschöpfen, oft ohne dass Betroffene es selbst bemerken.

Schlafmangel und unruhige Nächte sind Ursache und Folge zugleich. Auch schlafbezogene Atmungsstörungen können tagsüber erschöpfen, oft ohne dass Betroffene es selbst bemerken. Bewegungsmangel: Wer sich wenig bewegt, fühlt sich häufig abgespannt. Daraus kann ein Kreislauf aus Inaktivität und zunehmender Abgespanntheit entstehen.

Wer sich wenig bewegt, fühlt sich häufig abgespannt. Daraus kann ein Kreislauf aus Inaktivität und zunehmender Abgespanntheit entstehen. Psychosoziale Belastungen: Druck im Beruf, Konflikte in Partnerschaft oder Familie und finanzielle Sorgen zehren an der Energie. Weil sie schleichend wirken, werden sie leicht unterschätzt.

Druck im Beruf, Konflikte in Partnerschaft oder Familie und finanzielle Sorgen zehren an der Energie. Weil sie schleichend wirken, werden sie leicht unterschätzt. Medikamente und Genussmittel: Blutdruck- oder Allergiemittel können müde machen, ebenso Alkohol und Schlafmittel. Verordnete Medikamente sollten Sie trotzdem nicht eigenmächtig absetzen.

Blutdruck- oder Allergiemittel können müde machen, ebenso Alkohol und Schlafmittel. Verordnete Medikamente sollten Sie trotzdem nicht eigenmächtig absetzen. Infekte und Erkrankungen: Nach einem schweren Infekt kann die Erholung Wochen bis Monate dauern. Auch chronische Erkrankungen gehen häufig mit Erschöpfung einher.

Nach einem schweren Infekt kann die Erholung Wochen bis Monate dauern. Auch chronische Erkrankungen gehen häufig mit Erschöpfung einher. Depression und Angst: Seelische Erkrankungen äußern sich oft körperlich, etwa als anhaltende Antriebslosigkeit. Eine fachkundige Behandlung kann dann auch die Erschöpfung lindern.

Erst wenn diese Auslöser bedacht sind, ergibt die Suche nach einem Nährstoffmangel ein klares Bild.

Wie eng Erholung und Arbeitszeit zusammenhängen, zeigt der Beitrag über Schlaf als Leistungsfaktor. Warnzeichen einer seelischen Überlastung im Arbeitsumfeld beschreibt der Beitrag zur psychischen Gesundheit im Job. Ein Gespräch in der Hausarztpraxis klärt, ob Laborwerte dabei überhaupt weiterhelfen.

Wer ein höheres Risiko für Nährstoffmangel hat

Ein Nährstoffmangel trifft nicht alle gleich. Ernährungsweise, Lebensphase, Vorerkrankungen und Medikamente verschieben das Risiko deutlich. Wer einen solchen Risikofaktor mitbringt und zugleich Beschwerden bemerkt, hat einen guten Grund für eine ärztliche Abklärung.

Vitamin B12: Ein Nährstoff, mehrere Risikogruppen

Vitamin B12 steckt in nennenswerten Mengen nur in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten. Für die Aufnahme braucht der Körper zudem den sogenannten Intrinsic Factor aus dem Magen. Ein Mangel kann deshalb auf zwei Wegen entstehen: durch zu wenig B12 im Essen oder durch eine gestörte Aufnahme im Verdauungstrakt.

Entsprechend breit ist der Kreis der Betroffenen. Ob pflanzliche Ernährung, höheres Alter, eine Erkrankung des Magens oder die Langzeiteinnahme bestimmter Medikamente: In all diesen Fällen lohnt es sich, die Versorgung mit Vitamin B 12 im Blick zu behalten und mit der Hausarztpraxis zu besprechen.

Bei rein pflanzlicher Kost hält die DGE eine ausreichende Versorgung ohne Präparat nach heutigem Wissen für nicht möglich. In ihrer Position von 2024 bewertet sie eine vegane Ernährung als gesundheitsförderlich, sofern sie gut geplant ist und B12 ergänzt wird. Vegetarisch lebende Menschen haben laut BfR auf lange Sicht ein erhöhtes Risiko, weil Eier und Milchprodukte den Bedarf nur teilweise decken.

Ältere Menschen sind nach Angaben des BfR häufiger unterversorgt. Bestimmte Magen- oder Darmerkrankungen wie eine atrophische Gastritis, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erschweren die Aufnahme. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft wies 2022 zudem darauf hin, dass das Diabetesmittel Metformin den B12-Spiegel senken kann. Das Risiko steigt mit Dosis und Behandlungsdauer, die gleichzeitige Einnahme von Protonenpumpenhemmern gegen Sodbrennen gilt als zusätzlicher Faktor.

Folat, Jod und Eisen: Wer hier genauer hinsehen sollte

Auch Lebensphasen verschieben den Bedarf. Während Schwangerschaft und Stillzeit brauchen Frauen deutlich mehr Folat und Jod. Frauen mit Kinderwunsch wird Folsäure schon vor der Schwangerschaft zur Vorsorge empfohlen. Bei starker Regelblutung steigt das Risiko für Eisenmangel.

Wer sich pflanzlich ernährt, sollte zusätzlich den Jodgehalt im Blick haben. Pflanzendrinks wie Hafer- oder Mandeldrink sind von Natur aus jodarm, sofern Hersteller sie nicht mit Jod anreichern. Bei vegetarischer oder veganer Kost fällt es zudem schwerer, den Eisenbedarf zu decken. Wer zu einer dieser Gruppen gehört, spricht die eigene Versorgung am besten beim nächsten Termin in der Hausarzt- oder Frauenarztpraxis an.

Nährstoffmangel im Berufsalltag: Wo Routinen Lücken reißen

Ein voller Kalender löst für sich genommen noch keinen Nährstoffmangel aus. Er verstärkt aber Gewohnheiten, die über Monate wirken und die Lebensmittelauswahl unbemerkt einengen.

Wenn der Kalender voll ist, wird das Mittagessen schnell zum Snack am Schreibtisch. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Diese Muster tauchen im Berufsalltag häufig auf:

Ausgelassenes Frühstück: Wer morgens direkt in Termine startet, holt die fehlende Mahlzeit selten vollwertig nach. Vollkorn, Milchprodukte und Obst fallen so als erste Quelle des Tages weg.

Wer morgens direkt in Termine startet, holt die fehlende Mahlzeit selten vollwertig nach. Vollkorn, Milchprodukte und Obst fallen so als erste Quelle des Tages weg. Snacks statt Mittagessen: Belegte Brötchen und Riegel am Schreibtisch sättigen schnell, liefern aber wenig Gemüse und Hülsenfrüchte. Über Wochen entsteht daraus eine einseitige Kost.

Belegte Brötchen und Riegel am Schreibtisch sättigen schnell, liefern aber wenig Gemüse und Hülsenfrüchte. Über Wochen entsteht daraus eine einseitige Kost. Lange Geschäftsreisen: Wer im Außendienst mehrere Tage unterwegs ist, isst häufig an Raststätten und Bahnhöfen. Gemüse, Vollkorn und Fisch stehen dort seltener auf der Karte.

Wer im Außendienst mehrere Tage unterwegs ist, isst häufig an Raststätten und Bahnhöfen. Gemüse, Vollkorn und Fisch stehen dort seltener auf der Karte. Schicht- und Nachtarbeit: Unregelmäßige Essenszeiten und geschlossene Kantinen verschieben die Mahlzeiten in die Nacht. Oft bleibt dann nur der Automat als Alternative.

Unregelmäßige Essenszeiten und geschlossene Kantinen verschieben die Mahlzeiten in die Nacht. Oft bleibt dann nur der Automat als Alternative. Homeoffice ohne Pausenstruktur: Eine geplante Mittagspause fehlt dort häufig, gegessen wird nebenbei am Bildschirm. Der Griff in den Kühlschrank ersetzt dann leicht die ausgewogene Mahlzeit.

Eine geplante Mittagspause fehlt dort häufig, gegessen wird nebenbei am Bildschirm. Der Griff in den Kühlschrank ersetzt dann leicht die ausgewogene Mahlzeit. Crash-Diäten: Strenge Abnehmkuren vor dem Urlaub oder nach den Feiertagen streichen ganze Lebensmittelgruppen. Wer so isst, nimmt über Wochen weniger Vitamine und Mineralstoffe auf.

Gerade in Projektphasen mit vielen Terminen rutscht die eigene Ernährung schnell nach hinten auf der Prioritätenliste.

Der Beitrag über Selbstführung beschreibt Ernährung, Bewegung und Schlaf als Ressourcen, mit denen Führungskräfte ihren Energiehaushalt steuern. Anregungen für belastende Phasen, darunter eine nährstoffreiche Kost mit viel Obst, liefert der Beitrag zu stressigen Situationen im Job.

Experten-Tipp!

Führen Sie vor dem ersten Präparatekauf eine Woche lang ein einfaches Ernährungsprotokoll, inklusive Reisetagen und Kantinenessen. Lücken bei Fisch, Milchprodukten, Hülsenfrüchten oder Jodsalz fallen dabei schnell auf und lassen sich oft günstiger schließen als mit Kapseln.

Kritische Nährstoffe: Wo in Deutschland Nährstoffmangel droht

Wer abwechslungsreich isst, deckt seinen Bedarf an vielen Vitaminen und Mineralstoffen ohne Hilfsmittel. Wo ein Nährstoffmangel dennoch häufiger auftritt, zeigen Daten von BfR, Robert Koch-Institut und IQWiG. Wo eine Quelle den Erhebungszeitraum nennt, steht er dabei, damit Sie die Aussagekraft einschätzen können. Die Übersicht bündelt, wer besonders betroffen ist und wie die Datenlage aussieht.

Nährstoff Besonders betroffen Datenlage oder Empfehlung (Quelle) Jod Schwangere, Stillende, Menschen mit pflanzlicher Ernährung 32 Prozent der Erwachsenen unter dem mittleren Bedarf (RKI-Studie DEGS 2008 bis 2011, zitiert vom BfR) Vitamin D Menschen mit wenig Sonnenlicht, Ältere in Pflegeeinrichtungen 15 Prozent unter 30 nmol/l, weitere 41 Prozent suboptimal (BfR) Folat Frauen mit Kinderwunsch und in der Frühschwangerschaft zusätzlich 400 µg Folsäure täglich empfohlen (DGE) Eisen Frauen mit Regelblutung, Schwangere, vegetarisch und vegan Lebende 5 bis 10 Prozent der Menschen in Europa betroffen (IQWiG) Vitamin B12 vegan Lebende, Ältere, Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen oder Metformin-Therapie rein pflanzlich nicht zu decken (DGE)

Tabelle 1: Kritische Nährstoffe in Deutschland mit besonders betroffenen Gruppen, Datenlage und Empfehlungen

Die Übersicht zeigt: Die Lücken betreffen wenige Nährstoffe, dafür aber gut abgrenzbare Gruppen. Vitamin B12 steht mit in der Tabelle, damit das Bild vollständig ist. Seine Quellen und Risikogruppen behandelt bereits der vorige Abschnitt ausführlich. Die folgenden Abschnitte vertiefen deshalb Jod, Vitamin D, Folat und Eisen.

Jod: Weniger Jodsalz in Wurst und Brot

Beim Jod hat sich die Lage zuletzt nicht verbessert. In seinen am 13. Oktober 2026 aktualisierten Hinweisen zur Jodversorgung verweist das BfR auf Daten des Robert Koch-Instituts. In der Studie DEGS aus den Jahren 2008 bis 2011 nahmen 32 Prozent der Erwachsenen weniger Jod auf als den geschätzten mittleren Bedarf.

Ein wesentlicher Grund: Hersteller verwenden in verarbeiteten Lebensmitteln seltener Jodsalz. Zwischen 2020 und 2025 sank der Anteil bei Brot und Kleingebäck von 13 auf 9 Prozent, bei Wurstwaren von 48 auf 34 Prozent. Hinzu kommen der gesundheitlich erwünschte geringere Salzkonsum, Bio-Produkte mit wenig Jodsalz und jodarme Pflanzendrinks.

Wer mittags belegte Brötchen isst und abends zu Fertiggerichten greift, spürt diese Entwicklung direkt in der eigenen Jodbilanz.

Vitamin D: Die Lücke der dunklen Monate

Vitamin D entsteht vor allem in der Haut, wenn Sonnenlicht auf sie trifft. Nach Angaben des BfR reicht die Strahlung in Deutschland zwischen Oktober und März dafür nicht aus. Der Körper greift dann auf gespeichertes Vitamin D aus Fett- und Muskelgewebe zurück.

Laut den Fragen und Antworten des BfR zu Vitamin D haben 15 Prozent der Erwachsenen Blutwerte unter 30 nmol/l und damit ein Mangelrisiko. Weitere 41 Prozent liegen zwischen 30 und 50 nmol/l.

Eine generelle Empfehlung, Vitamin-D-Präparate einzunehmen, hält das BfR für die gesunde Allgemeinbevölkerung dennoch nicht für begründet. Wie viel Vitamin D die Haut im Sommer bildet, schwankt laut BfR individuell stark, etwa je nach Aufenthaltsdauer im Freien, Kleidung und Hauttyp.

Folat: Vor allem bei Kinderwunsch entscheidend

Gute Folatquellen sind grünes Blattgemüse, Tomaten, Hülsenfrüchte, Nüsse, Orangen, Vollkornprodukte und Kartoffeln. Erwachsenen empfiehlt die DGE in ihren Referenzwerten für Folat 300 Mikrogramm Folat-Äquivalente am Tag. Folsäure aus Präparaten verwertet der Körper nüchtern etwa doppelt so gut wie Folat aus Lebensmitteln.

Fehlt Folat, sind vor allem Zellteilung und Wachstum gestört. Frauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollen deshalb zusätzlich täglich 400 Mikrogramm Folsäure als Präparat einnehmen. Das senkt das Risiko für Fehlbildungen von Gehirn und Rückenmark beim Kind.

Die Einnahme beginnt mindestens vier Wochen vor der Schwangerschaft und läuft bis zum Ende des ersten Drittels. Der frühe Start ist wichtig, weil sich diese Strukturen in den ersten Schwangerschaftswochen anlegen, oft bevor eine Frau von ihrer Schwangerschaft weiß.

Eisen: Häufig bei Frauen im gebärfähigen Alter

Nach Angaben des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) haben in Europa etwa 5 bis 10 Prozent der Menschen einen Eisenmangel, 2 bis 5 Prozent eine daraus entstandene Blutarmut. Betroffen sind vor allem Frauen mit Regelblutung, Schwangere und Stillende sowie Kinder in Wachstumsphasen.

Neben zu geringer Zufuhr nennt das IQWiG weitere Ursachen: Blutverluste durch starke Regelblutungen, Blutspenden oder unbemerkte Blutungen im Magen-Darm-Trakt, einen erhöhten Bedarf im Leistungssport und eine gestörte Aufnahme, etwa bei Zöliakie. Vitamin C fördert die Eisenaufnahme. Paprika zu Linsen oder Obst zu Haferflocken nutzen diesen Effekt.

Vorbeugend Eisen einzunehmen, bringt dem IQWiG zufolge in der Regel keinen Vorteil, und zu viel davon kann schaden. Eine festgestellte Blutarmut gehört dagegen immer in ärztliche Abklärung.

Nährstoffmangel erkennen und ärztlich abklären

Einen Nährstoffmangel erkennt man selten auf den ersten Blick. Die Anzeichen sind unspezifisch und überschneiden sich mit vielen anderen Ursachen. Deshalb gilt die Reihenfolge: erst die Ursache klären, dann gezielt behandeln.

Anzeichen für einen Nährstoffmangel richtig deuten

Ob ein Vitaminmangel oder fehlendes Eisen dahintersteckt, lässt sich an Beschwerden allein kaum ablesen. Viele Mangelerscheinungen sind unspezifisch und treten erst spät auf. Die Übersicht zeigt, welche Symptome eines Nährstoffmangels die Fachinstitute je Nährstoff beschreiben.

Nährstoff Mögliche Anzeichen Einordnung Jod Vergrößerung der Schilddrüse (Kropf), bei länger anhaltendem Mangel Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft besonders folgenreich (BfR) Vitamin D Muskelkrämpfe, Muskel- und Knochenschmerzen, langfristig Knochenerweichung Mangelrisiko erst unter 30 nmol/l im Blut (BfR) Folat Blutarmut, in der Schwangerschaft Risiken für das ungeborene Kind bei Kinderwunsch zählt die Vorsorge (Gesundheitsportal des Bundes) Eisen blasse Haut, Müdigkeit oder Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, brüchige Nägel, Haarausfall leichter Mangel bleibt oft unbemerkt (IQWiG) Vitamin B12 Blutarmut mit Blässe und Müdigkeit, Kribbeln oder Taubheitsgefühle, Gedächtnisschwäche, depressive Verstimmungen entwickelt sich oft über Jahre (BfR)

Tabelle 2: Mögliche Anzeichen eines Nährstoffmangels nach Nährstoff mit Einordnung

Keines dieser Anzeichen beweist für sich genommen einen Mangel, viele haben andere Ursachen. Die Übersicht hilft vor allem dabei, Beschwerden im Arztgespräch präzise zu beschreiben.

Wann eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist

Nicht jede Erschöpfung braucht ein Labor. Einige Konstellationen sprechen aber klar dafür, die Ursache ärztlich klären zu lassen.

Eine Abklärung lohnt sich besonders, wenn eine dieser Situationen zutrifft:

Beschwerden halten an: Müdigkeit, Blässe oder Konzentrationsprobleme bestehen über mehrere Wochen und bessern sich trotz ausreichend Schlaf nicht.

Müdigkeit, Blässe oder Konzentrationsprobleme bestehen über mehrere Wochen und bessern sich trotz ausreichend Schlaf nicht. Mehrere Anzeichen treten gemeinsam auf: Kommen etwa Erschöpfung, Haarausfall und brüchige Nägel zusammen, ist eine ärztliche Einordnung sinnvoll. Einen Mangel beweist diese Kombination allein nicht.

Kommen etwa Erschöpfung, Haarausfall und brüchige Nägel zusammen, ist eine ärztliche Einordnung sinnvoll. Einen Mangel beweist diese Kombination allein nicht. Ein Risikofaktor liegt vor: Vegane Ernährung, eine Schwangerschaft, Magen-Darm-Erkrankungen oder Medikamente wie Metformin machen eine Prüfung sinnvoller als bei anderen Menschen.

Vegane Ernährung, eine Schwangerschaft, Magen-Darm-Erkrankungen oder Medikamente wie Metformin machen eine Prüfung sinnvoller als bei anderen Menschen. Nerven sind betroffen: Kribbeln, Taubheitsgefühle oder ein unsicherer Gang gehören zeitnah in ärztliche Hände. Das BfR nennt neurologische Störungen als mögliche Folge eines B12-Mangels.

Kribbeln, Taubheitsgefühle oder ein unsicherer Gang gehören zeitnah in ärztliche Hände. Das BfR nennt neurologische Störungen als mögliche Folge eines B12-Mangels. Selbsthilfe greift nicht: Wer Schlaf, Bewegung und Speiseplan bereits verbessert hat und trotzdem erschöpft bleibt, sollte nicht länger abwarten.

Parallel lohnt ein ehrlicher Blick auf den Alltag, denn Schlaf und Belastung erklären viele Beschwerden.

Praktische Ansätze für erholsame Nächte bietet der Beitrag zu gesundem Schlaf. Wie Sie im Alltag gezielt Stress abbauen, zeigt ein eigener Beitrag mit 15 Methoden.

Vom Verdacht auf Nährstoffmangel zur Diagnose

Die Hausarztpraxis ist die erste Adresse. Dort fließen Ernährungsweise, Lebenslage, Vorerkrankungen und Medikamente in die Einschätzung ein, bevor Blut abgenommen wird. Die Infografik ordnet den Weg vom ersten Verdacht bis zur Kontrolle in fünf Schritte und nennt zu jedem Schritt die Frage, die Sie sich vorab stellen sollten.

Infografik: Vom Verdacht zur Diagnose: fünf Schritte von der Abklärung bis zur Kontrolle, mit je einer Prüffrage für das Arztgespräch. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/10/infografik-naehrstoffmangel-abklaerung-scaled.webp" alt="Infografik: Nährstoffmangel abklären in fünf Schritten vom ersten Verdacht bis zur Kontrolle, mit je einer Prüffrage" width="1159" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/naehrstoffmangel-erkennen/168673" rel="noopener">Vom Verdacht zur Diagnose: fünf Schritte von der Abklärung bis zur Kontrolle, mit je einer Prüffrage für das Arztgespräch. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Die Grafik ersetzt kein Arztgespräch. Sie hilft aber, den Termin gut vorbereitet wahrzunehmen und die richtigen Fragen zu stellen.

Praxisbeispiel: Müde trotz regelmäßiger B12-Einnahme

Ausgangslage: Eine 34-jährige Projektleiterin in einem Ingenieurbüro ernährt sich seit vier Jahren vegan und nimmt regelmäßig ein B12-Präparat. Seit einigen Monaten fühlt sie sich nach Treppen und Terminen ungewohnt erschöpft, außerdem fallen ihr mehr Haare aus. Ihre erste Vermutung lautet, das Präparat reiche nicht, eine höhere Dosis müsse her.

Vorgehen: Statt die Dosis eigenmächtig zu erhöhen, führt sie eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll und vereinbart einen Termin in der Hausarztpraxis. Die Ärztin fragt nach Ernährung, Regelblutung, Medikamenten und Schlaf. Sie lässt einen Status- und einen Funktionsmarker für B12 bestimmen, dazu Blutbild und Ferritin. Die B12-Werte sind unauffällig, das Ferritin ist deutlich erniedrigt. Die Ärztin klärt die Ursache weiter ab, verordnet ein Eisenpräparat und bespricht, wie sich eisenreiche Hülsenfrüchte und Vollkorn besser in den Speiseplan einbauen lassen.

Ergebnis: Die Projektleiterin verzichtet auf ein zusätzliches hochdosiertes B12-Präparat und behält ihre bisherige Versorgung bei. Nach drei Monaten steht ein Kontrolltermin an, bei dem die Ärztin den Verlauf der Eisenwerte prüft und über die weitere Behandlung entscheidet. Für Geschäftsreisen plant sie eisenreiche Mahlzeiten bewusst ein, statt auf Snacks auszuweichen.

Laborwerte und Selbsttests richtig einordnen

Welche Werte sinnvoll sind, hängt vom Nährstoff ab. Beim B12 empfiehlt die DGE, einen Funktionsmarker wie Methylmalonsäure zusammen mit einem Statusmarker wie Holotranscobalamin oder dem Gesamt-B12 zu bestimmen. Beim Eisen werden mehrere Blutwerte gemeinsam bewertet. Für Jod gibt es dagegen keinen verlässlichen Einzeltest. Die Übersicht zeigt, was Laborwerte je Nährstoff leisten können.

Nährstoff Gängige Laborwerte Einordnung Jod kein Laborwert, der den Jodstatus einer einzelnen Person hinreichend genau abbildet Jod im Spontanurin schwankt mit der Trinkmenge, die Ernährungsgewohnheiten erlauben nur eine grobe Schätzung (BfR) Vitamin D 25-Hydroxyvitamin D im Blutserum unter 30 nmol/l Mangelrisiko, ab 50 nmol/l angemessen (BfR) Folat Folat im Serum, bei veränderter Zufuhr auch in den roten Blutkörperchen, dazu Blutbild B12 wird mitbestimmt, weil beide Mängel eine ähnliche Blutarmut auslösen (MSD Manual) Eisen Ferritin, Transferrin, Hämoglobin, MCV und MCH Werte werden zusammen beurteilt, bei Mangel folgt die Ursachensuche (IQWiG) Vitamin B12 Gesamt-B12 oder Holotranscobalamin plus Methylmalonsäure Status- und Funktionsmarker gemeinsam bestimmen (DGE)

Tabelle 3: Laborwerte und ihre Aussagekraft bei Jod, Vitamin D, Folat, Eisen und Vitamin B12

Einzelne Werte sagen ohne Zusammenhang wenig. Ein niedriger Ferritinwert wirft etwa die Frage auf, warum Eisen fehlt, und verlangt mehr als ein Präparat.

Selbsttests aus der Drogerie oder dem Internet ersetzen diese Einordnung nicht. Auch das ärztliche Screening ohne Beschwerden ist umstritten: Der IGeL-Monitor bewertet die Früherkennung eines Vitamin-D-Mangels bei beschwerdefreien Erwachsenen mit „unklar“. Die Laborkosten nennt er mit rund 28 bis 32 Euro, hinzu kommen Beratung und Blutentnahme. Besteht ein medizinisch begründeter Verdacht, kann die Krankenkasse die Kosten übernehmen.

Orientierungswerte nach Angaben des IGeL-Monitors (Stand November 2022). Die tatsächlichen Kosten hängen von Praxis und Umfang der Untersuchung ab.

Experten-Tipp!

Nehmen Sie zum Arzttermin alle Präparate mit, die Sie regelmäßig einnehmen, am besten mit Verpackung. So sieht die Praxis Dosierung und Kombinationen auf einen Blick und kann Ihre Laborwerte richtig deuten.

Diese Fehler erschweren die Abklärung

Viele Umwege bei der Suche nach einem Nährstoffmangel entstehen durch gut gemeinte Eigeninitiative. Wer die gängigen Stolpersteine kennt, spart Zeit und Geld.

Diese fünf Fehler verzerren mitunter das Bild:

Präparate vor dem Bluttest: Wer bei einem neuen Verdacht schon vor der Untersuchung auf eigene Faust hochdosiert ergänzt, erhält womöglich unauffällige Werte, obwohl die Ursache weiterbesteht. Bereits empfohlene Präparate wie B12 bei veganer Ernährung setzen Sie dagegen nicht eigenmächtig ab.

Wer bei einem neuen Verdacht schon vor der Untersuchung auf eigene Faust hochdosiert ergänzt, erhält womöglich unauffällige Werte, obwohl die Ursache weiterbesteht. Bereits empfohlene Präparate wie B12 bei veganer Ernährung setzen Sie dagegen nicht eigenmächtig ab. Diagnose per Symptomliste: Listen im Internet passen auf sehr viele Menschen. Sie führen schnell zu Präparaten, die das eigentliche Problem verfehlen.

Listen im Internet passen auf sehr viele Menschen. Sie führen schnell zu Präparaten, die das eigentliche Problem verfehlen. Laborpakete ohne Anlass: Große Selbstzahler-Pakete messen viele Werte, deren Nutzen ohne Beschwerden unklar ist. Gezielte Werte nach ärztlicher Einschätzung sagen mehr aus.

Große Selbstzahler-Pakete messen viele Werte, deren Nutzen ohne Beschwerden unklar ist. Gezielte Werte nach ärztlicher Einschätzung sagen mehr aus. Einzelwerte isoliert deuten: Ein knapper Wert sagt ohne Zusammenhang wenig. Erst das Gesamtbild aus Befunden, Beschwerden und Lebenslage erlaubt eine belastbare Aussage.

Ein knapper Wert sagt ohne Zusammenhang wenig. Erst das Gesamtbild aus Befunden, Beschwerden und Lebenslage erlaubt eine belastbare Aussage. Ergänzung ohne Kontrolle: Wer über Monate ohne Rücksprache ergänzt, merkt nicht, ob sich ein Wert verbessert oder ob eine andere Ursache übersehen wird.

Wer diese Fehler vermeidet, kommt mit wenigen, gezielten Schritten zu einer belastbaren Antwort.

Nährstoffmangel ausgleichen: Wann eine Ergänzung begründet ist

Steht ein Mangel fest oder droht er in einer bekannten Risikolage, stellt sich die Frage nach dem richtigen Weg. Nahrungsergänzungsmittel sind ein Werkzeug für klar begründete Fälle, kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.

Vor jedem Kauf helfen vier Fragen, die das IQWiG vorschlägt: Warum will ich das Mittel nehmen? Gibt es Belege für einen Nutzen? Habe ich Nachteile, wenn ich darauf verzichte? Und welche anderen Möglichkeiten gibt es, meine Gesundheit zu fördern?

Erst der Teller, dann das Präparat

Das IQWiG formuliert es in seiner Gesundheitsinformation zu Nahrungsergänzungsmitteln klar: Wer sich ausgewogen und abwechslungsreich ernährt, bekommt alle Nährstoffe, die der Körper braucht. Eine vorübergehende Einnahme kann sinnvoll sein, um einen gezielt festgestellten Mangel auszugleichen, etwa beim Eisen. Daneben gibt es klar umrissene Lebenslagen wie eine vegane Ernährung oder einen Kinderwunsch, in denen Fachgremien eine Ergänzung auch vorbeugend empfehlen. Der nächste Abschnitt zeigt sie im Überblick.

Für Jod nennt das BfR einfache Hebel: zu Hause konsequent Jodsalz verwenden, ein- bis zweimal pro Woche Meeresfisch essen und täglich Milch oder Milchprodukte einplanen. Wer Pflanzendrinks bevorzugt, greift am besten zu Varianten mit Jodzusatz.

Ähnlich lassen sich andere Lücken über den Speiseplan schließen. Hülsenfrüchte, Vollkorn und grünes Gemüse liefern Folat und Eisen, fetter Seefisch trägt zusätzlich etwas Vitamin D bei. Für die Nährstoffversorgung im Arbeitsalltag genügen oft einfache Routinen: ein Vollkornfrühstück, Hülsenfrüchte im Mittagssalat, ein Fischgericht pro Woche und Jodsalz in der eigenen Küche.

Wann Präparate einem Nährstoffmangel vorbeugen

In einigen Lebenslagen empfehlen Fachgremien eine Ergänzung auch ohne vorherigen Bluttest. Entweder lässt sich der Bedarf über die Ernährung nicht verlässlich decken, oder die Ergänzung soll einem bestimmten gesundheitlichen Risiko vorbeugen. In anderen raten sie ausdrücklich von einer pauschalen Einnahme ab. Die Übersicht stellt beide Seiten gegenüber.

Situation Empfehlung Quelle Vegane Ernährung Vitamin B12 dauerhaft ergänzen, nach ärztlicher Rücksprache DGE, BfR Vegetarische Ernährung langfristig erhöhtes B12-Risiko, Versorgung ärztlich prüfen lassen BfR Langzeittherapie mit Metformin B12-Spiegel bei Verdacht bestimmen, bei Risikofaktoren regelmäßige Kontrolle erwägen AkdÄ Kinderwunsch 400 µg Folsäure täglich, ab mindestens vier Wochen vor der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten Drittels DGE Schwangerschaft Jod-Supplement mit 100 bis 150 µg täglich nach Rücksprache mit der Frauenarztpraxis BfR Stillzeit Jod-Supplement mit 100 µg täglich BfR Ältere in Pflegeeinrichtungen Vitamin D bis zu 20 µg täglich erwägen BfR Eisen ohne nachgewiesenen Mangel keine vorbeugende Einnahme IQWiG Gesunde, gut versorgte Erwachsene keine generelle Einnahme von Vitamin-D-Präparaten BfR

Tabelle 4: Lebenslagen, in denen Fachgremien eine Ergänzung empfehlen oder davon abraten

Alle Empfehlungen beziehen sich auf klar umrissene Gruppen. Für gesunde Berufstätige ohne Risikofaktor lässt sich daraus kein Grund ableiten, vorsorglich mehrere Präparate einzunehmen.

Bei B12 für vegan lebende Menschen und bei Folsäure vor einer Schwangerschaft ist die Lage dagegen eindeutig. Hier soll die rechtzeitige Ergänzung bei B12 eine Unterversorgung verhindern, bei Folsäure geht es vor allem um den Schutz des ungeborenen Kindes.

Wenn ein Mangel feststeht: Behandlung gehört in ärztliche Hand

Ist ein Nährstoffmangel nachgewiesen, geht es um mehr als Vorbeugung. Die Ärztin legt Mittel, Dosis und Dauer fest und richtet sich dabei nach Ursache und Schwere des Befunds. Bei einem Mangel an B-Vitaminen reicht laut Gesundheitsportal des Bundesgesundheitsministeriums oft eine Umstellung der Ernährung. Genügt das nicht oder ist es wegen veganer Ernährung nicht möglich, kommen Tabletten oder Infusionen infrage. Ist die Ursache bekannt, wird auch sie behandelt.

Beim Eisen unterscheidet das IQWiG nach Ausprägung. Ein leichter Mangel wird meist nicht mit Medikamenten behandelt, bei stärkerem Mangel oder Blutarmut kommen Präparate infrage.

Auch bei den Kosten gibt es Unterschiede. Vitamin-D-Präparate übernimmt die gesetzliche Krankenkasse laut IGeL-Monitor grundsätzlich nicht, weil es sich meist um Nahrungsergänzungsmittel oder rezeptfreie Mittel handelt. Ausnahmen gelten bei bestimmten schweren Erkrankungen, bei denen Vitamin D fester Bestandteil der Therapie ist.

Wichtig ist eine Kontrolle nach einigen Wochen oder Monaten. Sie zeigt, ob die Behandlung wirkt, und verhindert, dass Präparate länger als nötig eingenommen werden.

Dosierung, Höchstmengen und Mehrfacheinnahme

Nahrungsergänzungsmittel zählen rechtlich zu den Lebensmitteln. Sie durchlaufen keine Zulassung wie Arzneimittel und werden lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gemeldet.

Verbindliche Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln gibt es in Deutschland und der EU bislang nicht. Das BfR hat deshalb Höchstmengenvorschläge erarbeitet und dabei die Aufnahme über die übliche Ernährung sowie eine mögliche Mehrfacheinnahme verschiedener Präparate berücksichtigt. Sie dienen als Orientierung, eine gesetzliche Grenze sind sie nicht.

Auf jedem Etikett steht nach § 4 der Nahrungsergänzungsmittelverordnung der Hinweis, dass die empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschritten werden darf. Im Alltag summieren sich Mengen trotzdem leicht: Ein Multivitaminpräparat, ein Einzelpräparat und angereicherte Lebensmittel liefern oft denselben Nährstoff.

Vorsicht ist bei Bestellungen im Ausland angebracht. Das IQWiG weist darauf hin, dass dort angebotene Dosierungen so hoch sein können, dass ein Produkt in Deutschland als Arzneimittel gelten würde. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte die Ärztin zudem über alle Präparate informieren, da Wechselwirkungen möglich sind.

Experten-Tipp!

Schreiben Sie für jeden Nährstoff auf, wie viel Sie über alle Präparate und angereicherten Lebensmittel zusammen aufnehmen. Diese Summe besprechen Sie mit Ihrer Hausarztpraxis oder Apotheke, bevor Sie ein weiteres Produkt hinzunehmen.

Nährstoffmangel vorbeugen: Was Arbeitgeber tun können

Unternehmen können einem Nährstoffmangel ihrer Beschäftigten nicht direkt vorbeugen, doch sie prägen die Bedingungen, unter denen gegessen wird. Arbeitgeber gestalten den Rahmen, Diagnose und Behandlung bleiben Sache der Ärztinnen und Ärzte.

Verpflegung als Hebel: Kantine, Snacks, Nachtschicht

Der DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Betrieben gibt Kantinen und Caterern konkrete Kriterien an die Hand. Er empfiehlt unter anderem frisches oder tiefgekühltes Gemüse, Vollkornprodukte und Fisch aus nachhaltiger Fischerei. Wer in der Küche zusätzlich Jodsalz verwendet, gleicht zum Teil aus, dass verarbeitete Lebensmittel seltener damit hergestellt werden.

Gute Verpflegung im Betrieb: Der Küchenchef setzt an der Ausgabe auf Gemüse, Vollkorn und Fisch. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Wenig Auswahl haben oft Beschäftigte in Nacht- und Wechselschicht oder im Außendienst. Ein Kühlschrank mit Obst, Joghurt und Vollkornbrot oder ein angepasstes Automatenangebot kann hier mehr bewirken als eine weitere Broschüre, vor allem wenn die gesunde Wahl nicht teurer oder umständlicher ist als Süßes vom Automaten. Wie stark solche Rahmenbedingungen in der Verantwortung des Arbeitgebers liegen, zeigt auch der Beitrag zur Hygiene am Arbeitsplatz.

Auch kleinere Betriebe ohne eigene Kantine haben Möglichkeiten. Ein Zuschuss zu einem Mittagstisch in der Nähe, eine gemeinsame Obstlieferung oder eine gut ausgestattete Teeküche schaffen Alternativen zum schnellen Imbiss.

Betriebliche Gesundheitsförderung: Spielraum und Grenzen

Für Angebote zur Gesundheitsförderung gibt es einen steuerlichen Anreiz. Nach § 3 Nr. 34 EStG bleiben Leistungen, die Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbringen, bis 600 Euro je Beschäftigtem und Kalenderjahr steuerfrei. Sie müssen die Qualitätsanforderungen der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllen.

Bei individuellen Präventionskursen weist das eine Zertifizierung nach. Für bestimmte Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ist laut Umsetzungshilfe des Bundesfinanzministeriums keine Zertifizierung nötig. Ob ein konkretes Angebot begünstigt ist, klären Arbeitgeber am besten vorab mit der Krankenkasse.

Welche weiteren Zusatzleistungen steuerlich begünstigt sind, erklärt der Beitrag Mehr Netto vom Brutto. Wie Bewegungsangebote das Miteinander stärken, zeigt das Beispiel Firmenlauf.

Klare Grenzen setzt der Datenschutz. Gesundheitsdaten dürfen nach Artikel 9 DSGVO grundsätzlich nicht verarbeitet werden, Ausnahmen setzen etwa eine ausdrückliche Einwilligung voraus. Im Arbeitsverhältnis ist dabei besonders genau zu prüfen, ob eine Einwilligung wirklich freiwillig erteilt wird. Laborwerte gehören deshalb nicht in die Personalakte, und Betriebsärzte unterliegen nach § 8 ASiG der ärztlichen Schweigepflicht.

Fällt jemand krankheitsbedingt aus, gelten eigene Regeln, die der Beitrag zur Arbeitsunfähigkeit im Betrieb erläutert. Wo ein Betriebsrat besteht, gehört er von Beginn an mit an den Tisch.

Maßnahmen, die im Betrieb wirken

Wirksam sind vor allem Angebote, die den Arbeitsalltag erleichtern und für alle offenstehen.

Diese Maßnahmen lassen sich in Unternehmen jeder Größe umsetzen:

Jodsalz in der Kantine: Die Küche würzt konsequent mit jodiertem Speisesalz und weist das auf dem Speiseplan aus. So erreichen Unternehmen auch Beschäftigte, die zu Hause wenig kochen und viele Fertigprodukte essen.

Die Küche würzt konsequent mit jodiertem Speisesalz und weist das auf dem Speiseplan aus. So erreichen Unternehmen auch Beschäftigte, die zu Hause wenig kochen und viele Fertigprodukte essen. Pausen für echte Mahlzeiten: Feste Pausenzeiten und ein ruhiger Ort zum Essen machen ausgewogene Mahlzeiten realistisch. Führungskräfte setzen ein Signal, wenn sie Termine nicht über die Mittagszeit legen.

Feste Pausenzeiten und ein ruhiger Ort zum Essen machen ausgewogene Mahlzeiten realistisch. Führungskräfte setzen ein Signal, wenn sie Termine nicht über die Mittagszeit legen. Zertifizierte Ernährungskurse: Kurse mit Krankenkassen-Zertifizierung vermitteln Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung und lassen sich steuerlich begünstigt anbieten. Sie richten sich an die ganze Belegschaft, ohne Einzelne herauszuheben.

Kurse mit Krankenkassen-Zertifizierung vermitteln Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung und lassen sich steuerlich begünstigt anbieten. Sie richten sich an die ganze Belegschaft, ohne Einzelne herauszuheben. Freiwillige betriebsärztliche Beratung: Eine offene Sprechstunde gibt Raum für Fragen zu Ernährung, Erschöpfung und Vorsorge. Was dort besprochen wird, bleibt vertraulich und erreicht keine Personalakte.

Eine offene Sprechstunde gibt Raum für Fragen zu Ernährung, Erschöpfung und Vorsorge. Was dort besprochen wird, bleibt vertraulich und erreicht keine Personalakte. Verpflegung für Nacht und Außendienst: Kühlschränke mit frischen Produkten oder Verpflegungspauschalen schließen Lücken außerhalb der Kantinenzeiten. Gerade dort fehlen sonst vollwertige Optionen.

Kühlschränke mit frischen Produkten oder Verpflegungspauschalen schließen Lücken außerhalb der Kantinenzeiten. Gerade dort fehlen sonst vollwertige Optionen. Seriöse Information: Kurze Hinweise auf unabhängige Quellen wie DGE, BfR oder IQWiG helfen mehr als Produktempfehlungen. Die Entscheidung über Präparate bleibt so bei den Beschäftigten und ihrer Ärztin.

Wichtig bleibt die Freiwilligkeit: Kein Angebot sollte Druck erzeugen oder Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen.

Praxisbeispiel: Ein Schichtbetrieb stellt die Nachtverpflegung um

Ausgangslage: Ein mittelständisches Logistikunternehmen arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb. Die Kantine schließt am frühen Nachmittag, nachts stehen nur Automaten mit Süßigkeiten und Softdrinks bereit. In einer Mitarbeiterbefragung nennen die Beschäftigten der Nachtschicht die Verpflegung als zentralen Kritikpunkt. Viele greifen zu Energydrinks und essen erst nach Schichtende eine richtige Mahlzeit.

Vorgehen: Geschäftsführung, Betriebsrat und Betriebsarzt erarbeiten gemeinsam ein Konzept. Ein Kühlschrank mit Joghurt, Obst, belegtem Vollkornbrot und Gerichten zum Aufwärmen ergänzt die Automaten. Die Kantine stellt auf Jodsalz um und kennzeichnet das auf dem Speiseplan. Über die Krankenkasse bucht das Unternehmen einen zertifizierten Ernährungskurs zum Essen im Schichtdienst und rechnet ihn als steuerfreie Gesundheitsförderung ab. Zusätzlich bietet der Betriebsarzt eine freiwillige Sprechstunde an.

Ergebnis: Nach einem Quartal nutzen die Nachtschichten das neue Angebot regelmäßig, der Kurs ist zweimal ausgebucht. Gesundheitsdaten erhebt das Unternehmen dabei nicht. Wer Beschwerden hat, klärt sie vertraulich mit dem Betriebsarzt oder der Hausarztpraxis. Als nächster Schritt folgt eine Befragung zur Zufriedenheit mit dem Angebot.

Fazit: Nährstoffmangel gezielt klären statt auf Verdacht ergänzen

Ein Nährstoffmangel ist in Deutschland real, betrifft aber vor allem bestimmte Nährstoffe und Gruppen. Jod und Vitamin D sind bei vielen Erwachsenen knapp, Folat wird bei Kinderwunsch wichtig, Eisen fehlt häufiger Frauen. Vitamin B12 verdient bei pflanzlicher Ernährung, im Alter sowie bei bestimmten Erkrankungen und Medikamenten besondere Aufmerksamkeit.

Wer müde ist, prüft deshalb zuerst Schlaf, Belastung und Lebensumstände und sucht bei anhaltenden Beschwerden die Hausarztpraxis auf. Gezielte Laborwerte schaffen dort Klarheit, wo Symptomlisten nur Vermutungen liefern. Präparate sind sinnvoll, wenn ein Mangel feststeht oder eine Risikolage klar beschrieben ist. Wer bereits mehrere Präparate nimmt, lässt die Gesamtmenge ärztlich prüfen, statt weitere Produkte hinzuzufügen.

Arbeitgeber können viel bewirken, indem sie gute Verpflegung und Zeit zum Essen ermöglichen, ohne in die Privatsphäre ihrer Beschäftigten einzugreifen. Die aktuellen BfR-Daten zum Jod zeigen zudem, wie schnell sich die Versorgungslage verschieben kann. So wird aus einem vagen Verdacht eine Entscheidung, die auf Fakten beruht.

Häufige Fragen (FAQ) zum Nährstoffmangel, seiner Abklärung und Vorbeugung

Wie lange dauert es, bis sich ein Nährstoffmangel bemerkbar macht? Das kann wenige Monate oder mehrere Jahre dauern, abhängig vom Nährstoff und den vorhandenen Reserven. Bei Vitamin B12 ist die Leberreserve laut BfR ohne jede Zufuhr erst nach etwa ein bis vier Jahren zur Hälfte aufgebraucht. Eisenspeicher können sich bei starken Regelblutungen schneller leeren. Leichte Formen eines Mangels verursachen oft über lange Zeit gar keine spürbaren Beschwerden. Das Fehlen von Symptomen sagt deshalb wenig aus, wenn ein klarer Risikofaktor wie eine vegane Ernährung, eine Magenerkrankung oder eine Schwangerschaft vorliegt. Kann ein Nährstoffmangel die Konzentration bei der Arbeit beeinträchtigen? Ja, bei einem ausgeprägten Mangel ist das möglich. Das IQWiG nennt Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit als mögliche Folgen eines stärkeren Eisenmangels, das BfR beschreibt bei einem B12-Mangel unter anderem Gedächtnisschwäche. Umgekehrt lässt sich aus Konzentrationsproblemen allein kein Mangel ableiten. Schlafdefizite, Dauerstress, Infekte oder eine Depression kommen ebenso infrage. Wer über Wochen merkt, dass Fokus und Merkfähigkeit nachlassen, bespricht das am besten in der Hausarztpraxis, statt auf eigene Faust Präparate auszuprobieren, denn erst die Ursache entscheidet über die passende Behandlung. Zahlt die Krankenkasse einen Bluttest auf Nährstoffmangel? Ja, bei einem medizinisch begründeten Verdacht kann die Praxis gezielte Untersuchungen als Kassenleistung abrechnen. Ein Vitamin-D-Screening ohne Beschwerden ist dagegen eine Selbstzahlerleistung, deren Nutzen der IGeL-Monitor als unklar bewertet. Für den Test nennt er Laborkosten von knapp 28 bis gut 32 Euro, zuzüglich Beratung und Blutabnahme. Wird Ihnen eine solche Leistung angeboten, sollten Sie laut IGeL-Monitor vorab einen schriftlichen Kostenvoranschlag erhalten. Zudem sollte vor der Behandlung ein Vertrag mit der Praxis geschlossen werden. Ohne ihn müssen Sie die Leistung nicht bezahlen. Wie oft sollten Nährstoffwerte kontrolliert werden? Ohne Beschwerden und Risikofaktor ist eine regelmäßige Kontrolle auf einen Nährstoffmangel in der Regel nicht nötig. Bei bekannten Risiken legt die behandelnde Ärztin den Rhythmus fest. So hält die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft bei Metformin und weiteren Risikofaktoren eine regelmäßige Überwachung des B12-Spiegels unter Umständen für notwendig. Nach einem behandelten Mangel folgt meist eine Kontrolle, um den Erfolg der Therapie zu prüfen. Wer vegan lebt, bespricht mit der Hausarztpraxis, in welchen Abständen eine Bestimmung der B12-Versorgung sinnvoll ist. Sind Algen eine gute Jodquelle bei pflanzlicher Ernährung? Nur sehr bedingt, denn ihr Jodgehalt ist kaum kalkulierbar. Laut BfR schwanken die Jodgehalte je nach Algenart, Jahreszeit, Anbau und Verarbeitung erheblich. Bei jodreichen Algen wie Kombu können schon 1 bis 2 Gramm getrocknete Alge in einer Portion mehrere Tausend Mikrogramm Jod liefern, weit mehr als die tolerierbare Obergrenze von 600 Mikrogramm pro Tag für Erwachsene. Das kann die Schilddrüse belasten, besonders bei Schwangeren und Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen. Planbarer sind Jodsalz, mit Jod angereicherte Pflanzendrinks und, wo empfohlen, ein ärztlich abgestimmtes Jodpräparat. Müssen sich auch Vegetarier um ihre B12-Versorgung kümmern? Ja, auf lange Sicht schon. Eier und Milchprodukte liefern zwar Vitamin B12, reichen laut BfR aber nur teilweise aus, sodass das Risiko einer unzureichenden Versorgung steigt. Besonders in Schwangerschaft und Stillzeit kann die Zufuhr knapp werden, wie die DGE hervorhebt. Ein Präparat ist für Vegetarier nicht automatisch nötig. Sinnvoll ist aber, die Versorgung gelegentlich ärztlich bestimmen zu lassen und die Ergebnisse in der Praxis zu besprechen, bevor ein Produkt gekauft wird. Das gilt vor allem, wenn kaum Eier oder Milchprodukte auf dem Speiseplan stehen. Lassen sich Vitamine überdosieren? Ja, vor allem mit hochdosierten Präparaten. Über normale Lebensmittel ist eine Überdosierung kaum möglich, Nahrungsergänzungsmittel können dagegen deutlich größere Mengen liefern. Das IQWiG weist darauf hin, dass sehr hohe Mengen Vitamin A und C Juckreiz auslösen können und antioxidative Präparate mit Vitamin A, E und Betacarotin das Leben in Studien eher verkürzten. Wer keinen Nährstoffmangel hat, gewinnt durch zusätzliche Präparate in der Regel nichts. Kombinationen aus Multivitamin, Einzelpräparaten und angereicherten Lebensmitteln summieren sich zudem schnell. Woran erkenne ich ein seriöses Nahrungsergänzungsmittel? An sachlichen Angaben ohne Heilversprechen und an vollständigen Pflichthinweisen. Lebensmitteln, auch Nahrungsergänzungsmitteln, darf nach Artikel 7 der EU-Lebensmittelinformationsverordnung keine vorbeugende, behandelnde oder heilende Wirkung gegen Krankheiten zugeschrieben werden. Gesundheitsbezogene Angaben sind nach Artikel 10 der Health-Claims-Verordnung nur erlaubt, wenn sie zugelassen sind. Auf dem Etikett müssen unter anderem Verzehrmenge und Warnhinweise stehen. Seriöse Anbieter verzichten zudem auf Versprechen wie mehr Leistung oder Energie in kurzer Zeit und nennen die enthaltenen Mengen je Tagesdosis klar und nachvollziehbar. Was gilt, wenn die Folsäure-Einnahme erst spät beginnt? Dann empfiehlt die DGE eine höhere Dosis, nämlich 800 Mikrogramm Folsäure pro Tag bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Das gilt für Frauen, die nicht mindestens vier Wochen vor der Empfängnis mit der Einnahme begonnen haben. Bei rechtzeitigem Start liegt die Empfehlung bei 400 Mikrogramm täglich. Sprechen Sie das Vorgehen zeitnah mit Ihrer Frauenarztpraxis ab, am besten gleich beim ersten Termin. Die Praxis stimmt die Folsäure mit weiteren Präparaten ab, etwa einem Jodpräparat, damit sich Mengen aus mehreren Produkten nicht ungewollt addieren. Dürfen Arbeitgeber Bluttests auf Nährstoffmangel anbieten? Als freiwilliges Angebot über den Betriebsarzt ja, als Pflicht oder mit Einsicht in die Ergebnisse nein. Gesundheitsdaten zählen nach der DSGVO zu den besonders geschützten Daten und dürfen nur in engen Ausnahmen verarbeitet werden, etwa mit ausdrücklicher Einwilligung. Betriebsärzte sind an die Schweigepflicht gebunden und geben keine Befunde an die Personalabteilung weiter. Sinnvoller als Massentests sind allgemeine Angebote wie gute Verpflegung, zertifizierte Kurse und eine offene Sprechstunde, die alle vertraulich nutzen können. So bleibt das Vertrauen der Belegschaft gewahrt.

Disclaimer: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Bei anhaltenden Beschwerden oder dem Verdacht auf einen Nährstoffmangel wenden Sie sich bitte an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt. Nahrungsergänzungsmittel sollten nur in der angegebenen Verzehrmenge und nach Rücksprache eingenommen werden. Schwangere, Stillende und Menschen mit Vorerkrankungen klären die Einnahme vorab ärztlich.