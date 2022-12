Deutsch lernen: So klappt es am besten!

Deutsch lernen – wie klappt es am besten?

Wohl jeder, der nach Deutschland kommt und in Deutschland eine Zukunft haben möchte, will und muss Deutsch lernen. Doch eine Fremdsprache gut zu lernen ist immer eine große Herausforderung. Und gerade die deutsche Sprache hat den Ruf, besonders schwierig zu sein. Manche behaupten sogar, es sei geradezu unmöglich, Deutsch zu lernen. Vor allem die Grammatik mit ihren vier Fällen, drei Genera und zahlreichen Konjugationen ist verzwickt.

Auch die deutsche Aussprache lernen ist für Ausländer eine Aufgabe, die sich gewaschen hat. Berüchtigt sind die zusammengesetzten Nomen mit zahlreichen gutturalen Lauten wie „ch“ und „k“. Hier eine Kostprobe:

Eichhörnchen

Streichholzschächtelchen

Rückgrat

Doch keine Sorge: Selbst Muttersprachler haben hier mitunter ihre Probleme. Keinesfalls sollte man sich entmutigen lassen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Mit unseren sechs Tipps wird das Deutsch Lernen aber bestimmt einfacher!

Tipp 1: Ziele fürs Deutsch lernen festlegen

Wer eine Sprache lernt, steht zunächst vor einem Berg an Aufgaben. Deshalb sollte man sich zuerst überlegen, welches Ziel man verfolgt. Wer neu in Deutschland ankommt, will sich wahrscheinlich zunächst in Alltagssituationen verständigen können. Danach strebt man dann ein höheres Sprachniveau an. Fachsprache für den Beruf zu erlernen kann ebenfalls ein wichtiges Ziel beim Deutsch lernen sein.

Ein Lernplan mit regelmäßigen Einheiten hilft dabei, kontinuierlich dranzubleiben und Fortschritte zu erzielen. Wichtig ist auch, die Lernmethode zu finden, die am besten zu den eigenen Vorlieben und Möglichkeiten passt.

Tipp 2: Regelmäßig Deutsch lernen

Dranbleiben ist alles! Wer Deutsch lernen will, muss regelmäßig, am besten jeden Tag, Neues lernen, Altes wiederholen und üben, üben, üben. Dabei ist es besser, jeden Tag 15 Minuten zu lernen als einmal pro Woche drei Stunden. Denn mit der regelmäßigen Wiederholung bleibt das Gelernte präsent und wird immer wieder vertieft.

Tipp 3: Nomen mit Artikeln lernen

Eine besondere Herausforderung der deutschen Sprache sind die drei Genera Maskulinum, Feminum und Neutrum. Damit gehen drei verschiedene Artikel „der“, „die“ und „das“ einher. Welches Nomen welchen Artikel hat, lernt man am besten gleich mit, wenn man Vokabeln paukt. Dann ist klar, dass es „der Tisch“, „die Katze“ und „das Mädchen“ heißt.

Tipp 4: Songs, Filme und Serien auf Deutsch hören

Um das Hörverstehen zu verbessern, lohnt es sich, Filme, Serien oder auch Songs auf Deutsch anzuhören. Über Mediatheken und Streamingdienste kann man deutsche Inhalte problemlos online abrufen.

Schaut man beispielsweise eine deutsche Serie, erleichtern die Bilder zusätzlich das Verständnis. Gleichzeitig bringt es noch Spaß, zum Beispiel deutsche Lieder anzuhören und laut mitzusingen.

Tipp 5: Sprechen, sprechen, sprechen

Eine Sprache muss man sprechen, dazu ist sie da. Deshalb ist es beim Deutsch lernen besonders wichtig, den Kontakt zu Muttersprachlern zu suchen und mit ihnen zu sprechen. Zuhören und selbst sprechen ist die beste Übung.

Tipp 6: Keine Angst vor Fehlern!

Niemand ist perfekt, vor allem nicht, wenn er eine neue Sprache lernt! Beim Deutsch lernen sollte man sich also auf keinen Fall schämen, wenn man etwas falsch ausspricht oder an der verzwickten Grammatik scheitert. Es mag zunächst Überwindung kosten, doch das Sprechen wird immer einfacher. Fast niemand wird lachen, wenn einem als Nicht-Muttersprachler Fehler beim Sprechen passieren. Die meisten Deutschen freuen sich über Interesse an ihrer Sprache und über die Bemühungen, die Menschen unternehmen, um Deutsch zu lernen. Und die Verständigung klappt in den allermeisten Fällen auch, wenn die Grammatik nicht zu 100 Prozent perfekt ist.

Warum Deutsch lernen wichtig ist

Wer aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, steht vor zahlreichen Herausforderungen. Wohnung und Arbeit zu finden sind wohl die beiden wichtigsten. Doch mindestens ebenso wichtig ist es, Deutsch zu lernen. Denn Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zur Integration.

Arbeitsmarkt: Deutschkenntnisse erforderlich

Auch wenn es laut einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg unter Umständen diskriminierend und damit unzulässig sein kann, von Bewerbern „gute“ oder „sehr gute Deutschkenntnisse“ zu fordern, ist die Beherrschung der deutschen Sprache wichtig für den Arbeitsmarkt.

Die Kommunikation mit Vorgesetzten und Kollegen funktioniert besser, wenn ausreichend Deutschkenntnisse vorhanden sind. Und wenn „gute bis sehr gute Deutschkenntnisse“ für die Tätigkeit erforderlich sind, dann darf der Arbeitgeber sie auch einfordern. Fakt ist jedenfalls: Stellen für höher Qualifizierte und damit besser Bezahlung gibt es nur, wenn man die deutsche Sprache lernt.

Soziales Leben braucht Kommunikation

Wer in Deutschland lebt und Deutsch lernt, eröffnet sich ganz neue Möglichkeiten. Der Austausch mit „Einheimischen“ wird möglich. Man schließt neue Bekanntschaften und Freundschaften. Der Mensch ist ein soziales Wesen und nur glücklich, wenn er in Kontakt und Austausch mit anderen treten kann.

Bürokratie und Hilfsangebote

Auch Hilfsangebote können einfacher in Anspruch genommen werden, wenn die Sprachbarriere wegfällt. Bürokratische Aufgaben wie das Beantragen von Unterstützungsleistungen oder eine Krankenversicherung lassen sich ebenfalls leichter erledigen, wenn man Deutsch kann.

Deutsch lernen lohnt sich

Deutsch lernen mag eine Herausforderung sein – doch gerade, wer eine Zukunft in Deutschland plant, muss diese Herausforderung meistern. Wer unsere Tipps berücksichtigt und weiß, warum er Deutsch lernen möchte, wird erfolgreich sein. Und das lohnt sich: Denn Sprachen verbinden Menschen und ermöglichen neue Perspektiven.