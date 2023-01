Effektives Skill Management braucht Qualifikationsmatrix

Welche Skills hat Ihr Team?

Auch in einer immer digitaleren Welt werden Sie auch künftig nicht auf gutes Personal verzichten können. Um zu überblicken, welche Kompetenzen in Ihrem Team aktuell abgedeckt sind, verwenden Sie am besten eine Skill Management Software.

Durch Skill Management alle Qualifikationen im Team erfassen

Denn selbst wenn Sie um die Qualitäten Ihrer Leute in der täglichen Arbeit wissen: Oftmals haben Menschen in privater Initiative oder an einer früheren Arbeitsstelle Fähigkeiten erworben, die Ihnen nicht verborgen bleiben sollten. Solche Fähigkeiten können einen echten Vorteil für das Unternehmen darstellen. Finden Sie heraus, welche Sprachkenntnisse oder Führerscheine Ihre Leute ins Geschäft einbringen können. Darunter können sein:

Sprachkenntnisse

Software Kenntnisse

Organisatorische Fähigkeiten

Analytisches Denken

Social Skills wie emotionale Intelligenz

Skill Management hilft bei der Zuteilung von Aufgaben

Aber auch die arbeitsplatzbezogenen Skills sind wesentlich, damit alle anfallenden Arbeiten stets von den jeweils besten Mitarbeitenden durchgeführt werden. Dabei können Sie auch vorausschauend planen: Brauchen Sie aufgrund des Saisongeschäftes neue Mitarbeiter? Oder möchten Sie für die erstmalige Teilnahme an der Messe in Madrid Leute nach Spanien schicken, die keine Sprachschwierigkeiten haben? Wenn Sie ein effektives Skill Management aufgebaut haben, genügt ein Blick auf die Skill Matrix. Entscheiden Sie dann, ob Sie möglicherweise neues Personal anwerben müssen oder innerhalb des Betriebes eine Weiterbildungsmaßnahme durchführen wollen.

Warum braucht man eine gute Softwarelösung für das Skill Management?

Ihre unternehmerische Strategie in Bezug lässt sich in Projekte unterteilen. Aus all diesen Projekten setzt sich demnach Ihr Portfolio zusammen, für das Sie selbstverständlich ein gutes Management benötigen. So ist es etwa unumgänglich, dass Sie jedes Projekt mit dem besten Team und einem Budget versorgen. Diesen reibungslosen Ablauf gewährleistet die Software. Denn sie gibt Ihnen den Überblick über alle im Betrieb verfügbaren Skills und Ressourcen. Sie können sprichwörtlich auf den ersten Blick beantworten, welches Personal Sie zu welchem Zeitpunkt für welches Projekt einplanen. So wird das Projektmanagement zu einem stabilen Fundament, das den wichtigen Unterschied zu Ihren Konkurrenten machen kann.

Welche Aufgaben können Sie mit einer Skill Management Software erledigen?

Durch die Möglichkeit zur quantitativen Kapazitätsplanung ist die Skill Management Software in einem sinnvollen Projektmanagement nicht verzichtbar. Denn nur durch die Software erfahren Sie innerhalb eines Augenblickes, wen Sie an welcher Stelle des Unternehmens einbinden können. Wesentlich dafür ist, dass die Software alle Qualifikationen des Teams lückenlos erfasst.

Personal gemäß seiner Fähigkeiten einsetzen

Dabei wird in Haupt- und Nebenqualifikationen unterschieden. Eine Hauptqualifikation Ihres Lkw-Fahrers ist beispielsweise der gültige Führerschein. Wenn er außerdem Fremdsprachenkenntnisse besitzt, handelt es sich dabei um eine Nebenqualifikation, die für das Unternehmen von Bedeutung sein kann. Denken Sie etwa an das Beispiel mit der Messe in Spanien: Der besagte Fahrer ist für den Transport des Messestandes wahrscheinlich genau der richtige Mann.

Skills entwickeln

Für die Zukunft Ihres Unternehmens sollten Sie stets lange im Voraus ergründen können, ob das von Ihnen angedachte Vorhaben mit den Skills Ihres Teams zusammenpasst. Wenn Sie dabei Lücken erkennen, können Sie entweder neues, qualifiziertes Personal einstellen oder Ihr Team in erforderlicher Weise schulen. Das Vorhaben an den Ist-Zustand anzupassen, kann hingegen ein Rückschritt sein. Klar, dass Sie keine unerreichbaren Luftschlösser bauen sollten. Doch ohne eine progressive Einstellung für entsprechend ambitionierte Projekte besteht ein hohes Risiko, dass Sie sich nicht lange gegen die Konkurrenz behaupten können.

Die Skill Matrix ist fast überall unverzichtbar

Als Inhaber eines kleinen Handwerksbetriebes können Sie die Qualifikationen Ihres Teams womöglich noch beim klassischen Feierabendbier abklopfen. Schon bei einem kleinen Mittelständler ist dies aber nur noch schwer zu realisieren. Bei größeren Betrieben wird es dann ganz und gar unmöglich. Doch gerade in diesen Unternehmen sind die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter der erforderliche Wettbewerbsvorteil, mit dem die Zukunft des Betriebes steht oder fällt. Die Investition in ein effektives Skill Management ist daher auch eine Investition in die Zukunft des Betriebes.