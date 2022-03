Grundlegende Schritte beim Investieren: Sind Sie bereit, mit dem Investieren zu beginnen?

Sobald Sie einen Arbeitsplatz gefunden und ein regelmäßiges Einkommen beziehen, sollten Sie darüber nachdenken, wie Sie sich gegen die Inflation schützen und Ihr Geld im besten Falle vermehren können. Das Anlegen Ihres Geldes ist wichtig, denn es ermöglicht Ihnen, Vermögen zu bilden und Ihnen später Türen zu öffnen. Menschen, die regelmäßig sparen und investieren, sind diejenigen, die am Ende vermögend sind. Und die gute Nachricht ist, dass Sie nicht viel Geld brauchen, um damit anzufangen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Ausgaben reduzieren, damit Sie beginnen können, sich vorwärts zu bewegen und Vermögen zu schaffen. Damit Ihre Investitionen funktionieren, sollten Sie kein Geld aus Ihren Investitionen entnehmen, sodass es wachsen kann.

Sind Sie bereit, mit dem Investieren zu beginnen?

Sie müssen sicherstellen, dass Sie wirklich bereit sind, mit dem Investieren zu beginnen, bevor Sie es tun. Es macht keinen Sinn, mit dem Anlegen von Geld zu starten, wenn Sie Ihre Kreditkarten belasten. Sie sollten weniger ausgeben als Sie einnehmen, bevor Sie ernsthaft mit dem Investieren loslegen. Dennoch sollten Sie, wenn möglich, die Vorteile von Arbeitgeberzuschüssen nutzen. Es ist wichtig, dass Sie in jungen Jahren damit beginnen, für den Ruhestand vorzusorgen, auch wenn Sie es erstmal nur versuchen. Sobald Sie schuldenfrei sind, können Sie sich auf Ihre eigenen Investitionen konzentrieren.

Wenn Sie noch nicht bereit sind, zu investieren, setzen Sie sich ein Ziel, wann Sie bereit sein werden. Fangen Sie an, sich über Investitionen und Ihre Ziele zu informieren. Stellen Sie einen Schuldentilgungsplan auf, der es Ihnen ermöglicht, so bald wie möglich mit dem Investieren zu beginnen. Je schneller Sie Ihre Schulden abbezahlen, desto eher werden Sie mit loslegen können.

Bestimmen Sie, wie viel Sie investieren können

Es ist wichtig, dass Sie festlegen, wie viel Sie anfangs investieren können. Werden Sie sich auch darüber klar, wie viel Sie weiterhin monatlich oder jährlich investieren können. Diese Budgetierung wird Ihnen dabei helfen, die richtigen Investitionen zu bestimmen und sich klare Ziele zu setzen, die Sie erreichen wollen. Denken Sie daran, dass Sie Ihren Notfallfonds nicht anlegen sollten, da Sie möglicherweise schnell auf die Mittel zugreifen müssen. Diese Arten von Anlagen sind eher für den Vermögensaufbau und langfristige Sparziele geeignet.

Planen Sie Ihre Finanzen oder finden Sie jemanden professionelles

Der nächste grundlegende Schritt beim Investieren ist die Suche nach einem Finanzplaner. Sie werden Ihre ersten Investitionen in grundlegende Anlageinstrumente wie Investmentfonds tätigen wollen. Ihr Finanzplaner sollte jemand sein, der sich die Zeit nimmt, Ihnen die verschiedenen Anlageformen zu erklären. Er sollte bereit sein, nach Anlageprodukten zu suchen, mit denen Sie sich sicher fühlen und die gleichzeitig das größte Wachstumspotenzial bieten. Er wird Ihnen auch dabei helfen, einen effektiven Finanzplan zu erstellen.

Vielleicht hat Ihre Bank einen passenden Finanzplaner, den Sie in Anspruch nehmen können. Oder Sie bitten einen Ihrer Kontakte um eine Empfehlung. Wenn Sie auf eigene Faust investieren möchten, müssen Sie einen Broker finden, die Ihnen den Online-Handel ermöglicht. Hier macht es vorab Sinn, einen Online Broker Vergleich zu machen. Dadurch können Sie einen Anbieter wählen, bei dem Sie Gebühren sparen. Viele Online Anbieter haben heutzutage auch Robo-Adviser, die Sie auf Basis von Algorithmen beraten.

Ein Finanzberater kann Ihnen helfen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen. Sie müssen verstehen, in was Sie investieren und wie Sie das Anlagerisiko auf verschiedene Wertpapiere verteilen können. Investieren Sie Zeit, um zu lernen, wie man den Markt liest und versteht. Verstehen Sie die verschiedenen Arten von Investmentkonten und das Risiko.

Es ist auch wichtig, dass Sie die grundlegenden Anlageinstrumente und Konten verstehen. Diese Konten können Ihnen auch beim Sparen für den Ruhestand helfen. Sie müssen den Unterschied zwischen Investmentfonds und Geldmarktkonten verstehen. Außerdem sollten Sie Ihr Vermögen auf mehrere verschiedene Konten verteilen, auch wenn Sie sich in erster Linie auf Investmentfonds konzentrieren möchten. Während Sie sich die Konten ansehen, müssen Sie feststellen, wie risikofreudig Sie sind.

Bei der Bestimmung Ihres Risikoniveaus kann Ihnen ein Finanzplaner helfen. Wenn Sie in Ihren 20ern sind, können Sie mehr Risiken eingehen, weil Sie Zeit haben, dass sich der Markt erholt. Je älter Sie jedoch werden, desto konservativer müssen Sie bei Ihren Anlagen sein. Das sind die wichtigsten Punkte, die Sie nicht vergessen sollten:

Stellen Sie Fragen zu den Anlagen.

Informieren Sie sich über die verschiedenen Anlageformen, sowohl online als auch in Finanzzeitschriften und Büchern.

Stellen Sie Nachforschungen an und informieren Sie sich über Ihre Investitionen.

Es gilt: erst informieren, dann investieren.

Immobilien-Investitionen als Option

Vielleicht denken Sie darüber nach, Immobilien als Investition oder als Instrument zum Vermögensaufbau zu nutzen. Immobilien sind eine sehr interessante Investition. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem Verkauf von Immobilien und langfristigen Investitionen in Immobilien. Sie sollten die Unterschiede sorgfältig abwägen, bevor Sie sich entscheiden, was für Sie das Beste ist. Immobilien, die ein passives Einkommen generieren, sind eine großartige Investition, jedoch müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Kosten für die Instandhaltung und andere potenzielle Probleme decken können. Sprechen Sie mit jemandem, der bereits in Immobilien investiert hat, bevor Sie selbst anfangen.

Vielleicht kommt sogar eine Immobilie im Ausland für Sie in Frage. In unserem Artikel zum Thema „Immobilie auf Mallorca“ erfahren Sie mehr dazu.

Blick über den Tellerrand: Trading

Ein Differenzkontrakt (Contract for Difference, CFD) ist eine Vereinbarung beim Handel mit Finanzderivaten, bei der die Differenzen zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Handels zahlungswirksam abgerechnet werden. Bei CFDs gibt es keine Lieferung von physischen Waren oder Wertpapieren. CFDs ermöglichen es Tradern, mit der Kursentwicklung von Wertpapieren und Derivaten zu handeln. Derivate sind Finanzanlagen, die von einem Basiswert abgeleitet sind. Im Wesentlichen werden CFDs von Anlegern genutzt, um Kurswetten darauf abzuschließen, ob der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Wertpapiers steigen oder fallen wird.

Dabei wird oftmals mit Hebeln gehandelt, was das Risiko von hohen Verlusten, von mehr als dem eingesetzten Kapital erhöht. Bevor Sie in die Welt des Tradings abtauchen, sollten Sie sich deshalb unbedingt umfassend über die Risiken informieren und über einen CFD-Broker Vergleich nachdenken, um beim Handeln Gebühren zu sparen.