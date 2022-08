Hat Wasserstoff eine Zukunft und ist es lukrativ?

Wasserstoff kann für die Energiewende noch sehr bedeutend werden. In Brennstoffzellen ist er in der Lage Elektromotoren antreiben, Häuser heizen und Energie speichern. Auch wenn die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich in großen Schritten vorangeht, gibt es noch einiges zu tun, damit das große Potenzial ökonomisch sinnvoll genutzt werden kann. Wichtige Informationen zum Thema Wasserstoff und dessen Nutzungsmöglichkeiten finden Sie in diesem Beitrag.