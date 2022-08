7 Vorschläge zur Steigerung der Produktivität

1. Social Media gezielt reduzieren

Die sozialen Netzwerke sind ein bekannter Produktivitätskiller, den wir alle kennen. Es heißt immer: „Nur ganz kurz“, sei es auf Facebook, Instagram, einem Blog, YouTube oder WhatsApp. Ehe Sie sich versehen, haben Sie 30 Minuten damit verbracht, Ihren Newsfeed zu durchstöbern und mit Ihren Freunden zu sprechen. Und die Punkte auf Ihrer Liste, die Sie unbedingt noch erledigen müssen, sind immer noch vorhanden.

Smartphones und mobiles Internet bieten klare Vorteile für mehr Produktivität. Informationen sind überall und jederzeit verfügbar. Sie sind außerdem für andere immer per E-Mail oder Nachricht erreichbar. Der Nachteil der ständigen Erreichbarkeit ist, dass sie Sie davon abhält, sich auf Ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Es gibt viele gute Möglichkeiten, weniger Zeit auf Social Media zu verbringen. Legen Sie zum Beispiel Ihr Telefon beiseite, lassen Sie es einen Tag lang zu Hause, legen Sie es in einen anderen Raum oder tragen Sie es an einer Handykette. Eine Handykette bezeichnet eine Hülle mit Band, im Gegensatz zu universalen Handyketten, bei denen das Band lose zur Hülle gekauft wird.

2. Mehr Organisation für mehr Produktivität

Unstrukturiertes Arbeiten ist einer der größten Produktivitätsverluste. Der Mangel an Struktur führt dazu, dass Sie die falschen Prioritäten setzen, sowohl persönlich als auch beruflich. Sie beenden Aufträge nicht schnell genug. Sie lassen sich immer wieder ablenken. Sie fangen an, Dinge zu tun, die unnötig sind. An Ende scheitern Sie daran, Ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie eine beliebige Person fragen, wie ihr Tag verläuft, erhalten Sie fast immer die Antwort „beschäftigt“. Ist das jedoch auch gleich produktiv? Hilft es, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen? Oder um es anders auszudrücken: Trägt der jeweilige Schritt zur Produktivität bei? Hat das, was Sie tun, einen Sinn?

Viele Dinge haben keinen Sinn. Das ist eigentlich nicht wichtig, denn Sie können nicht acht Stunden am Tag arbeiten. Wir sind alle keine Maschinen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist zu kurz, um dieses Maß an Fokus und Konzentration so lange aufrechtzuerhalten. Es gibt jedoch einige einfache Techniken, mit denen Sie Ihre Tagesproduktivität steigern oder zurückgewinnen können.

3. Prokrastination überwinden

Prokrastination, gemeinhin auch als „Aufschieberitis“ bezeichnet, ist ein potenzieller Produktivitätskiller (vom englischen „Procrastination“). Das Problem dabei ist, dass zeitraubende, jedoch wichtige Aufgaben oft aufgeschoben werden. Sobald die Frist zu nah ist, können Sie sie nicht mehr aufschieben und Sie werden immer unruhiger. Es ist besser, mit den schwierigen Aufgaben zu beginnen. Das Schlimmste liegt dann hinter Ihnen, und Sie können ohne Stress weiterarbeiten. Und die Produktivität steigt merklich.

4. Stress reduzieren

Fühlen Sie sich häufig gestresst? Versuchen Sie, den Grund für Ihren Stress zu finden und ihn zu beseitigen. Es ist an der Zeit, sich besser zu organisieren, wenn der Grund dafür ist, dass es Ihnen an Organisation mangelt. Auf diese Weise kann die Spannung gar nicht erst entstehen. Allerdings ist Stress manchmal unvermeidlich. Wie Sie dann damit umgehen, hängt ganz von Ihnen ab.

Nutzen Sie in dieser Situation Entspannungsmethoden, um diese Emotionen besser zu bewältigen. Am Ende sorgen diese auch dafür, dass Ihre Produktivität steigt.

5. Nicht immer im Vollgasmodus arbeiten

Wenn Sie die ganze Zeit im sechsten Gang arbeiten, sind Sie weniger produktiv und Ihr Körper wird mit der Zeit überlastet. Sie können einfacher und effektiver arbeiten, wenn Sie lernen, Ihre Aktivitäten an Ihr Energieniveau und Ihre Konzentration anzupassen.

Die meisten Menschen haben morgens eine höhere Produktivität, so dass dies eine ausgezeichneter Zeit ist, um sich auf anspruchsvolle Aufgaben zu konzentrieren. Aufgaben, die weniger Konzentration erfordern, erledigen Sie am besten nach dem Mittagessen, da das Energieniveau dann oft sinkt beziehungsweise niedrig ist. Auf diese Weise arbeiten Sie schneller und effektiver, weil Sie Ihre natürliche Energie besser nutzen. Zudem verteilen Sie Ihre Produktivität so gezielt über den Tag hinweg.

6. Erhöhen Sie Ihren Wasserkonsum

Wasser hält Ihr Gehirn und Ihren Körper frisch. Regelmäßiges Wassertrinken ist also eine kleine Anstrengung mit großer Wirkung. Kaffee hingegen führt dazu, dass Ihr Körper Feuchtigkeit verliert. Um Ihre geistige Klarheit zu erhalten und die Produktvität hoch zu halten, sollten Sie also von Kaffee auf Wasser umsteigen. Am einfachsten ist es, wenn Sie einen Krug Wasser auf Ihrem Schreibtisch stehen haben, der Sie daran erinnert, dass Sie trinken sollten. Sie sind auf den faden Wassergeschmack nicht so scharf? Fügen Sie dem Wasser ein paar Fruchtstücke, einen Zweig Minze oder eine Zitronenscheibe hinzu, um es etwas ansprechender zu machen.

7. Verbringen Sie Zeit an der frischen Luft

Spaziergänge in der Natur und im Wald sind gesund für Geist und Körper und bieten vergleichbare Vorteile wie andere schweißtreibende Ausdauersportarten, obwohl sie nicht so viel Energie verbrauchen wie andere Aktivitäten.

Wir verbringen viel Zeit in Innenräumen unter künstlichem Licht und hinter dem Computer. Der Körper ist dafür nicht ausgelegt. Er kann sich nur entspannen und richtig erholen, wenn Sie ihn mit ausreichend Tageslicht und Luft versorgen, insbesondere Ihr Gehirn. Wir alle haben noch einen langen Weg vor uns. Der zusätzliche Sauerstoff jedoch wird helfen, sich jünger und produktiver zu fühlen.

So können Sie Ihre Produktivität steigern

Wenn Sie die oberen Punkte berücksichtigen und in Ihren Alltag einbauen, werden Sie merken, wie Sie Ihre Produktivität sukzessive steigern können und leistungsfähiger sind. Und selbst wenn Sie nur ein paar Vorschläge umsetzen, ist der erste Schritt schon gemacht. Arbeiten Sie an sich und sorgen Sie für die richtigen Rahmenpunkte für eine höhere Produktivität im Leben.