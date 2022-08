Höheres Unternehmenswachstum durch Digitales Marketing

Was ist der Unterschied zwischen traditioneller und digitaler Werbung?

Traditionelle Werbung nutzt Printmedien, wie Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Flugblätter, Direktwerbung, Radio, Fernsehen und Kino. All diese Medien erfordern sowohl große Budgets als auch Zeit für Planung & Produktion. Sie sind daher nicht ideal, um sofortige emotionale Reaktionen zu erzielen.

Im Gegensatz dazu ermöglicht digitales Marketing den Unternehmen die direkte Kommunikation mit den Kunden über Websites, Foren, Social Media Plattformen, Mobile Apps, E-Mails und Textnachrichten. Im Gegensatz zu traditionellen Kommunikationsformen ist digitales Marketing nicht auf physischen Raum oder bedrucktes Papier angewiesen. Daher bietet es mehr Flexibilität, geringere Kosten und eine schnellere Messbarkeit der Maßnahmen.

Digitales Marketing nutzt gezielt neue Technologien

Digitales Marketing ist jedoch nicht nur auf E-Mails, SMS und Postings beschränkt. Es umfasst jede Form der elektronischen Kommunikation, die über das Internet stattfindet. Unternehmen setzen unterschiedlichste digitale Kanäle ein, um mit Kunden und Interessenten im direkten Austausch zu sein.

Dabei geht es um Themen wie Brand Awareness, Reichweitensteigerung, Sichtbarkeit, Leadgenerierung und Upselling. Der Einsatz ist breit gefächert und reicht von Social Media Marketing und Newsletter-Marketing über Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEA) bis hin zu Content Marketing. Auch das Affiliate-Marketing spielt hier eine große Rolle.

Digitales Marketing kombiniert also zwei unterschiedliche Disziplinen: Marketing und Technologie. Während sich jede Disziplin auf einen bestimmten Bereich des Marketings konzentriert, arbeiten sie eng zusammen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Am Ende geht es um ein erhöhtes Engagement zwischen Zielgruppe und dem Unternehmen, was nachhaltig zum Unternehmenswachstum beitragen soll.

Was sind die Vorteile einer Agentur für Digitales Marketing?

Eine Agentur für Digitales Marketing ist ein Service-Dienstleister, das sich auf die Bereitstellung digitaler Lösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Ihr Fachwissen liegt in der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter digitaler Marketingpläne, die Leads generieren und den Umsatz steigern. Durch die Kombination von Best Practices aus verschiedenen Bereichen, wie Strategie, Marketing, Design, Technologie et cetera, bieten digitale Marketingagenturen umfassende Lösungen an, wie zum Beispiel im Bereich Influencer-Marketing, die es Firmen ermöglicht, hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Die Zusammenarbeit mit einer Agentur für Digitales Marketing bringt für Unternehmen viele Vorteile.

Fachwissen

Durch die Zusammenarbeit mit einer Digital-Agentur haben Firmen Zugriff auf Experten aus verschiedenen Bereichen wie SEO, PPC, Content-Erstellung, Analyse und so weiter. Diese sind in der Lage, Aufgaben viel schneller und kompetenter zu erledigen, als es allein möglich wäre.

Markenbildung

Die eigene Markenidentität – mit den richtigen Markenbotschaften – ist das A und O. Der passende Marketing-Partner weiß, wie wichtig Branding ist, was kommuniziert werden muss und wie die Kernaussagen auf allen Plattformen konsistent transportiert werden.

Skalierbarkeit

Es kann sein, dass sich Unternehmen überfordert fühlen, wenn sie versuchen, alle Aspekte der digitalen Präsenz selbst zu organisieren und umzusetzen – vor allem beim Thema Skalierung. Wenn man mit einer Agentur für Digitales Marketing zusammenarbeitet, können sich die Entscheider auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren. Den Marketingteil übernimmt die Dienstleister.

Eine erfahrene Agentur weiß genau, welche Art von Informationen für das jeweilige Unternehmen wichtig sind. Einerseits stellen sie sicher, dass nur die wirklich relevanten Aussagen die Zielgruppe erreichen. Zudem erhalten die Unternehmenslenker wertvolle Berichte mit den Kerndaten, um notwendige Entscheidungen für die nächsten Schritte treffen zu können.

Kostenersparnis

Wenn man mit einer Digital-Agentur zusammenarbeitet, übernimmt diese dedizierte Aufgaben. So kann sich beispielsweise ein spezialisiertes Web-Entwicklungsteam mit der Erstellung einer individuellen Landing Page beschäftigen. Ein Kampagnen-Team kümmert sich maßgeblich um die Ads-Schaltungen auf den ausgewählten Plattformen. Sie müssen diese hochqualifizierten Ressourcen nicht vorhalten, sondern kaufen diese punktuell ein.

Alles in allem ist Digitales Marketing aus dem heutigen Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken. Und die passende Agentur schafft für kompetente und schnelle Umsetzung der definierten Marketingmaßnahmen.