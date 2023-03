Mit Corporate Design die Corporate Identity präsentieren

Corporate Design als Teil der Corporate Identity

Die Corporate Identity ist praktisch das Selbstbild eines Unternehmens. Sinnvoll ist es, sich darüber schon vor der Firmengründung Gedanken zu machen. Ein durchdachtes Konzept hilft, die Akzeptanz beim Verbraucher zu erhöhen und die Marke bekannt zu machen. Gleichzeitig wirkt es identitätsstiftend nach innen und kann so ein Instrument zur Mitarbeitermotivation sein.

Die Corporate Identity hat im Wesentlichen fünf Aspekte:

Das Corporate Design ist das visuelle Element und am stärksten wahrgenommen. Die Corporate Communication beinhaltet Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und die interne Kommunikation. Im Corporate Behavior wird das Verhalten der Mitarbeiter gegenüber Kunden, Lieferanten und auch Medienvertretern definiert. Auch die Preispolitik und der Führungsstil fallen in diesen Bereich. Die Corporate Culture definiert die Werte und Normen im Unternehmen, die dann über die Kommunikation und das Verhalten transportiert werden. Die Corporate Language ist besonders in internationalen Konzernen anzutreffen. Sie legen häufig eine unternehmensinterne Sprache fest. In Unternehmen mit einem hohen Anteil an ausländischen Fachkräften wird gern Englisch als interne Firmensprache verwendet.

Wie schon angedeutet, greifen die verschiedenen Bereiche ineinander. Für den Erfolg ist es entscheidend, dass im Unternehmen die Corporate Identity von allen Mitarbeitern gelebt wird. Kunden und Lieferanten müssen eine verlässliche Botschaft empfangen, während bei Mitarbeitern ein besonderer Teamspirit entstehen kann.

Das Corporate Design

Ein einheitlicher, visueller Markenauftritt bleibt der Öffentlichkeit im Gedächtnis. Er beinhaltet das Logo, die Schriftart und die Unternehmensfarbe. Wer kann sich Coca-Cola ohne das typische Rot und den markanten Schriftzug vorstellen? Die meisten Menschen auf der Welt verbinden mit diesem Auftritt ein Produkt und eine Philosophie.

Das Corporate Design kommt jedoch nicht nur auf Etiketten vor. Ein einheitliches Erscheinungsbild müssen Unternehmen auch bei der Gestaltung der Webseite berücksichtigen. Das Logo in der entsprechenden Farbe muss auf das Briefpapier, die Visitenkarten und die Flyer in hoher Qualität gedruckt werden.

Worauf muss man beim Druck von Werbemitteln achten?

Dafür sorgen Druckereien, die auch Aufkleber, Plakate oder Werbebroschüren schnell und kostengünstig produzieren. Onlinedruckereien haben den Vorteil, dass die Druckvorlagen unkompliziert online gesandt werden können. Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Druckereien mit einem guten Service bieten mehr als nur den Druck an. Sie prüfen die Vorlage vorher und melden sich bei Unstimmigkeiten. So ist eine Abspreche möglich, bevor ein fehlerhaftes Produkt für Enttäuschung beim Kunden sorgt. Soll es sich um Werbeprospekte für eine Messe handeln, ist oft auch der internationale Versand des Druckerzeugnisses möglich.

Die richtige Druckerei finden

Gerade bei großen Stückzahlen sind professionelle Druckereien kostengünstiger als der betriebliche Drucker. Ein Unternehmen, das in seiner Corporate Identity den Umweltgedanken trägt, muss einen klimaneutralen Druck in Auftrag geben. Dazu gehört ein Zertifikat, mit dem das Unternehmen sein Umweltbewusstsein demonstriert. Damit wird gleichzeitig die Unternehmenskultur kommuniziert. So greifen die verschiedenen Bestandteile der Corporate Identity ineinander.

Ein roter Faden im Corporate Design

Das Corporate Design beschränkt sich nicht nur auf Drucksachen und die Webseite. In der Firmenzentrale gehört es an Fenster, Wände und andere sichtbare Punkte. Aufkleber auf den Träger zu kleben, ist die naheliegendste Lösung. Sie lassen sich auch in kleinen Stückzahlen in einer Druckerei herstellen. Die Qualität des Drucks entscheidet, ob der Betrachter auf den ersten Blick ein positives Bild vom Unternehmen erhält. Als Untergrund dienen Wände, Schilder, Scheiben oder Türen.

Neben der Innenausstattung des Unternehmens lässt sich auch die Dienstkleidung der Mitarbeiter auf das Corporate Design abstimmen. Werbeclips und Imagefilme müssen ebenfalls dem einheitlichen Firmenauftritt unterworfen werden. Dazu gehört das Logo. Schrift-Einblendungen haben in einer einheitlichen Typografie zu erfolgen. Ein Jingle mit dem Leitspruch des Unternehmens ist ebenfalls Bestandteil des Corporate Designs.

Bild und Botschaft abstimmen

Die Wahl der visuellen Identität muss mit den anderen Bestandteilen der Corporate Identity harmonieren. Ein Beispiel: Vor einigen Jahren war Orange eine regelrechte Modefarbe. Viele Unternehmen, die sich gern modern und kraftvoll präsentieren wollten, setzten darauf. Orange steht für Ausgelassenheit und Neugier. Es vermittelt eine warme Atmosphäre und symbolisiert die Jugend.

Genau die richtige Farbe für das ZDF, oder? Wer sich Sendungen im Zweiten anschaut, stellt fest, dass Moderatoren oft mit der älteren Kernzielgruppe kokettieren. Dies legt nahe, dass die Mitarbeiter von dem Imagewandel nicht überzeugt sind. Wer beim Sender eine Diskrepanz zwischen Design und Kommunikation erkennt, liegt wohl nicht falsch.

Warum das Corporate Design ein wichtiges Werbemittel ist

Die visuelle Wahrnehmung ist ein entscheidender Aspekt, um ein Unternehmen, eine Marke oder ein Produkt im Gedächtnis von Verbrauchern zu verankern. Das Corporate Design ist ein identitätsstiftendes Merkmal, wodurch sich ein Erzeugnis im Markt abhebt. Ein Unternehmen oder eine Marke mit einer hohen Reputation kann über das etablierte Logo schneller eine Marktakzeptanz für ein neues Produkt erlangen.

Für die Firma besteht allerdings auch ein Risiko. Wenn das neue Erzeugnis nicht den Erwartungen der Verbraucher entspricht, kann dies das Ansehen des Unternehmens beeinträchtigen. Verhindert wird dies, wenn in der Entwicklungsabteilung und allen anderen Bereichen auch alle anderen Teile der Corporate Identity umgesetzt werden. Ein glaubwürdiger Auftritt sorgt letztendlich für Vertrauen und wachsende Umsatzzahlen.

Nicht selten lässt sich durch einen schlüssigen Firmenauftritt das Image so steigern, dass am Markt höhere Preise durchsetzbar sind. Dies wirkt sich positiv auf die Geschäftszahlen und auf die Stimmung im Unternehmen aus.