Mobile Recruiting: Vorteile, Strategien und Trends

Mobile Recruiting: Was ist das?

Mobile Recruiting bezieht sich auf alle Maßnahmen und Strategien, die darauf abzielen, Bewerber über mobile Endgeräte – insbesondere Smartphones und Tablets – für offene Stellen zu gewinnen.

Dabei geht es nicht nur darum, Stellenanzeigen und Karriereseiten mobil zugänglich zu machen. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz, der den gesamten Bewerbungsprozess in das Zeitalter der Mobilität führt. Im Vordergrund steht dabei die Nutzererfahrung. Es geht um einen reibungslosen, intuitiven Bewerbungsprozess, der speziell für die Eigenheiten mobiler Geräte konzipiert ist.

In der Praxis von Mobile Recruiting bedeutet das:

Interaktive Elemente: Einbindung von Videos, interaktiven Formularen oder Chatbots, die auf den mobilen Nutzer abgestimmt sind.

Adaptive Designs: Das Layout passt sich flexibel an verschiedene Bildschirmgrößen an, ohne dass Inhalte verloren gehen oder die Bedienbarkeit eingeschränkt wird.

Einfachheit: Der gesamte Bewerbungsprozess – von der Information über die Vakanz bis hin zur eigentlichen Bewerbung – wird so gestaltet, dass er ohne Hürden auf dem mobilen Endgerät durchlaufen werden kann.

Integration von mobilen Technologien: Nutzung von Features wie Geolocation für standortbezogene Stellenangebote oder Push-Benachrichtigungen für Job-Updates.

In einem digitalen Zeitalter, in dem viele Menschen mehr Zeit auf ihren mobilen Endgeräten verbringen als auf traditionellen Computern, bietet Mobile Recruiting die Chance, Talente dort zu erreichen, wo sie am aktivsten sind.

Was bringt Mobile Recruiting für Unternehmen?

In einer Studie der Universität Bamberg waren mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmensvertreter überzeugt, dass die Stellensuche über das Smartphone enorm wichtig für Bewerber ist. Trotz dieser Erkenntnisse setzen viele Unternehmen noch nicht auf mobil optimierte Bewerbungsmöglichkeiten.

Dadurch entsteht ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, die ihre Bewerbungsverfahren jetzt schon an Smartphones und Tablets anpassen. Vor allem durch die Zusammenarbeit mit einer Personalmarketing Agentur wie SocialNatives können Unternehmen bei ihren Zielgruppen positiv auffallen.

Indem Stellenanzeigen und Karriereseiten an mobile Geräte angepasst werden, erhöhen Unternehmen ihre Reichweite und können vor allem junge Zielgruppen besser ansprechen. Außerdem hinterlässt ein unkomplizierter Bewerbungsprozess einen guten Eindruck bei den Kandidaten. Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass mobiloptimierte Stellenanzeigen tendenziell gut ausgebildete und technikaffine Bewerber anziehen.

Wie kann Mobile Recruiting konkret aussehen?

Mobile Recruiting bietet verschiedene Möglichkeiten, um talentierte Kandidaten anzusprechen. Bei der Auswahl von Plattformen und Kanälen sollten Unternehmen vor allem darauf achten, ob diese von ihrer Zielgruppe genutzt werden.

Einige gängige Ansätze sind:

Social Media Kampagnen: Dabei werden Plattformen wie Instagram, Twitter, YouTube, Facebook und TikTok genutzt, um auf freie Stellen aufmerksam zu machen. Auch die Suche nach Mitarbeitern über Karriereplattformen wie Xing und LinkedIn fällt in diese Kategorie.

Karriere-Apps: Unternehmen können eigene Apps für Bewerbungen entwickeln. Diese sollten leicht zu bedienen sein und ein ansprechendes Webdesign haben. So können sich Kandidaten direkt über die App bewerben und den Fortschritt ihrer Bewerbung verfolgen.

Nutzung von etablierten Karrierewebsites: Viele Kandidaten suchen über mobile Geräte auf bekannten Karrierewebsites nach Stellenangeboten. Unternehmen sollten dafür sorgen, dass ihre Inhalte auf diesen Plattformen auch mit einem Smartphone oder Tablet problemlos aufgerufen werden können.

Mobile Tagging: Bei diesem Ansatz platziert das Unternehmen QR-Codes auf Offline-Produkten. Nach dem Scannen des Codes werden Interessenten direkt auf die Karrierewebsite weitergeleitet.

Mobile Recruiting: Tipps für Erfolg

Mobile Recruiting ist ein mächtiges Instrument, um die besten Talente für Unternehmen zu gewinnen. Damit Unternehmensseiten einen positiven Eindruck bei den Nutzern hinterlassen, sind oftmals Details entscheidend.

Die folgenden Tipps helfen, die Erfahrung der Nutzer zu verbessern:

Website für Mobilgeräte optimieren: Es ist entscheidend, dass die Unternehmensseite für mobile Geräte optimiert ist, insbesondere bewerberspezifische Inhalte. Auch Pagespeed Optimierung für eine schnellere Ladezeit ist essenziell.

Sharing-Optionen: Bewerber sollten Beiträge und Stellenanzeigen einfach auf verschiedenen Plattformen teilen können, um die Reichweite zu erhöhen.

Eigene technische Lösungen: Unternehmenseigene Karriere-Apps vereinfachen gleichzeitig den Bewerbungsprozess auf der Seite des Kandidaten und das Bewerbermanagement auf der Seite des Unternehmens.

Zielgruppe beachten: Man sollte auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Zielgruppe beachten, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Berücksichtigen Sie dabei unbedingt New Work Ansätze, um als Unternehmen zu überzeugen.

Achten Sie im Mobile Recruiting unbedingt auf die Grundlagen. Sie entscheiden am Ende über Ihren Erfolg.

Kennzahlen: So lässt sich der Erfolg messen

Die Bewerbungsprozesse im Unternehmen zu verändern und zu optimieren, ist ein erster Schritt. Doch anschließend ist es wichtig, nachzuprüfen, ob die Maßnahmen zu den gewünschten Ergebnissen führen. Nur so kann man sicherstellen, dass die Bemühungen effektiv sind und die Zielgruppe erreicht wird.

Hier sind drei entscheidende Mobile Recruiting Kennzahlen:

Mobile Traffic und Geräteverteilung: Wie viele Kandidaten besuchen die Karriere-Website per Mobilgerät im Vergleich zu PC? Es ist wichtig zu erfassen, welcher Prozentsatz der Besucher die Seite über Smartphones und Tablets aufruft und wie sie auf die Website gelangen.

Abschlussrate und Abbrüche: Wie viele Kandidaten schließen den Bewerbungsprozess auf Mobilgeräten ab? Wie viele brechen vorher ab? Indem man analysiert, warum manche Bewerber den Prozess nicht abschließen, kann man Verbesserungspotenziale aufdecken.

Time-To-Hire (TTH): Die TTH ist die Zeitspanne von der Stellenausschreibung bis zur Besetzung einer Stelle. Mit einer längeren TTH sind meist mehr Kosten verbunden, beispielsweise für Marketing und Personal. Mobile Bewerbungsprozesse sollten durch schnelle Rückmeldungen Zeit und Kosten sparen.

Messen Sie konsequent diese Kennzahlen ab Tag 1 im Mobile Recruiting. Nur so erkennen Sie Möglichkeiten zur Optimierung und können Ihre Bewerbungsprozesse gezielt verbessern.

Bewerbungsprozesse im Wandel

Um bei Bewerbern positiv aufzufallen, sollte man die wichtigen Entwicklungen der Zukunft kennen. Wer den Trends gerecht werden kann, hat als Unternehmen einen Vorteil im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte und junge Talente.

Drei wichtige Entwicklungen sind:

Mobile First: Im Personalwesen wird vermehrt die mobile Nutzung in den Mittelpunkt gerückt. Die Mobiloptimierung sollte ernst genommen werden und eine klare Strategie ist notwendig. Nur so kann Mobile Recruiting zum Erfolg führen.

Bewerbung über Messenger-Dienste: Die schriftliche Bewerbung verliert immer mehr an Bedeutung. Stattdessen werden Bewerbungen zum Dialog, sei es durch Sprachnachrichten oder kurze Video-Interviews.

Interaktive Bewerbungsprozesse: Mobile Recruiting stellt die Interaktion mit den Kandidaten ins Zentrum. Vor allem junge Bewerber suchen nach einem echten Ansprechpartner. Die Personaler von morgen müssen deshalb zugänglich und kommunikativ sein.

Diese Entwicklungen müssen Unternehmen unbedingt berücksichtigen, um im Kampf um die besten Talente zu bestehen.

Mobile Recruiting ist die Zukunft

Dass Bewerbungsverfahren auch auf Mobilgeräten reibungslos ablaufen, hat sich zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor im modernen Personalwesen entwickelt. Gerade bei der Ansprache an junge Fachkräfte zeigen die Statistiken zum Mobile Recruiting schon lange eindeutige Ergebnisse. Die Jobsuche findet immer häufiger am Smartphone statt und von Arbeitgebern wird eine Anpassung erwartet.

Unternehmen, die nicht auf diese Trends reagieren, werden als rückständig betrachtet. Die Anpassung von Inhalten an mobile Geräte verhilft Unternehmen auf verschiedenen Ebenen zum Erfolg.

Mobile Recruiting erhöht die Reichweite von Stellenanzeigen, macht den Bewerbungsprozess angenehmer und trägt gleichzeitig zu einem positiven Firmenimage bei.