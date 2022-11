Online Klavierunterricht: Neue digitale Möglichkeiten

Digitalisierung macht vor der Musikbranche nicht halt

Der digitale Wandel hat sich bereits so in unserem Leben etabliert, dass er Teil unseres Alltags und Berufs geworden ist. Man kann sich die Digitalisierung gar nicht mehr wegdenken. Die Umstellung war manchmal nicht ganz einfach. Die Vorteile, welche mit dem technischen Fortschritt mit einhergehen, sind dennoch immens. Denn nicht nur bieten sich dadurch viele Erleichterungen, sondern auch neue Optionen und Wege an, um effizienter zu arbeiten oder sogar online neue Fähigkeiten zu erlernen. Ebenso hat sich auch die Musikbranche an die Digitalisierung angepasst, wodurch es nun unter anderem möglich ist, Online Klavierunterricht zu nehmen.

Vorteile von Online Klavierunterricht

Online Klavierunterricht hat viele Vorteile. Zum einen kann man dadurch viel einfacher ausprobieren und herausfinden, ob dieses Instrument überhaupt das richtige für einen ist, und zum anderen bringt es viele Vorzüge im Vergleich zum klassischen Klavierunterricht mit sich.

Vorteil #1: Stressfreies Lernen

Ein Hobby soll als Ausgleich zum Alltag dienen, welcher meist stressig genug ist. Um sich daher mal einen Moment Auszeit zu nehmen und zu entspannen, können Freizeitbeschäftigungen, vor allem Musizieren, äußerst hilfreich sein. Doch gerade beim traditionellen Klavierunterricht bleibt der Druck, Ziele zu einem festgelegten Zeitpunkt zu erreichen, bestehen. Dies kann vor allem diese Nachteile zur Folge haben:

Die Freude am Klavierspielen lässt nach

Die Motivation wird weniger

Man verbringt immer weniger Zeit mit dem Musizieren

Beim Online Klavierunterricht hingegen gibt es keine Vorgaben, wodurch besonders Erwachsene beim Klavier lernen sich selbst Ziele setzen und ohne zeitlichen Druck erreichen können. So dient das Musizieren als ein reines Hobby zum Abschalten. Sowohl der Spaß als auch die Motivation bleiben bestehen.

Vorteil #2: Zeit- und Ortsunabhängigkeit

Ein großes Problem, welches viele Leute bisher daran gehindert hat, mit dem Klavierspielen anzufangen, sind die regelmäßigen, verpflichtenden Unterrichtseinheiten gewesen. Denn speziell Berufstätige, Vollzeit-Eltern oder Jugendliche mit einem strengen Stundenplan können diese Termine nicht immer wahrnehmen. Deshalb lassen sich die klassischen Übungseinheiten mit all den anderen Verpflichtungen nicht so einfach vereinbaren. Doch diese Schwierigkeiten erübrigen sich beim Online Klavierunterricht. Denn egal wann kann man sich ans Klavier setzen und mit den Lektionen, so lange wie es die Zeit erlaubt, fortfahren.

Selbst 5 Minuten Proben pro Tag können zu Fortschritten führen. Das bereits Gelernte wird stets aufgefrischt und man kommt nie zur Gänze aus der Übung!

Des Weiteren profitieren vor allem Personen, welche aufgrund ihres Berufs viel auf Reisen sind, von der Ortsunabhängigkeit. Denn der Regel braucht man nur ein elektronisches Gerät und Internetzugang, um digital Klavier lernen zu können.

Vorteil #3: Online Klavierunterricht ist an die Bedürfnisse anpassbar

Wie man sich selbst am besten neue Dinge beibringt, kann von Person zu Person variieren. Unterschiedliche Lerntypen brauchen unterschiedliche Lerntechniken. Beim Klavierspielen lassen sich dabei vor allem diese 3 Kategorien unterscheiden:

Nach Theorie und Anleitung üben Visuelles Lernen Nach dem Gehör spielen

Beim Online Klavierunterricht gibt es Möglichkeiten für jeden Lerntyp. Man kann sich somit die Möglichkeit suchen, die am besten zu den eigenen Vorlieben passt. So können beispielsweise mit Hilfe von Videos, Audioaufnahmen oder theoretischen Anweisungen Klaviernoten gelernt oder die richtige Fingerhaltung geübt werden.

Falls man sich zu Beginn nicht sicher ist, welche Lernmethodik am besten zu einem passt, kann man sich auch einfach durch die verschiedenen Optionen probieren. Denn die meisten Anbieter von Online Klavierunterricht, unabhängig, ob es sich dabei um eine App oder eine andere Website handelt, bieten eine Probewoche an. So lässt sich ohne Risiko testen, ob Online Klavierunterricht wirklich zu einem passt.

Vorteil #4: Online Klavierunterricht ist günstiger

Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass ein guter, traditioneller Klavierunterricht meistens mit hohen Kosten verbunden ist. Man hat zwar im Vergleich zu der online Alternative einen Lehrer vor sich sitzen, welcher auf spezielle Wünsche und vorhandene Schwierigkeiten eingehen und sofort passendes Feedback geben kann.

Allerdings gestaltet sich ein Online Klavierunterricht viel günstiger. Zudem gibt es mittlerweile auch technische Möglichkeiten, welche es erlauben, die gespielte Melodie aufzunehmen und zu analysieren, um im Anschluss eine Rückmeldung samt Verbesserungsvorschlägen zu geben. Sollte man einmal zusätzliche Unterstützung brauchen oder Ratschläge für ein bestimmtes Problem benötigen, so findet man im Internet zahlreiche Klavier-Communities, die mit Sicherheit Abhilfe schaffen können.

Fazit

Die Digitalisierung hat viele neue Wege und Optionen eröffnet, so auch unter anderem, dass man mittlerweile ganz einfach von zu Hause aus online Klavier lernen kann. Einige Personen stehen dem zwar ein wenig skeptisch gegenüber, doch im Vergleich zur bisher bekannten und klassischen Unterrichtsform bringt die digitale Lernweise viele Vorteile mit sich.

So lassen sich die Lektionen als auch die Übungseinheiten leichter in den Alltag integrieren, weil man sie zu jeder Tageszeit absolvieren kann. Dank Online Klavierunterricht können nun auch berufstätige und vielbeschäftigte Menschen mit dem Klavierlernen anfangen. Außerdem gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Online Kursen. Dadurch kann jeder Lerntyp den bestgeeigneten finden. Zu guter Letzt spart man sich dank beim Online Klavierunterricht einiges an Geld.