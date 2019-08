Tipps für einen kundenfreundlichen Firmeneingang

Der erste Eindruck entscheidet. Das gilt besonders im Beruf. Um bei Geschäftsterminen im eigenen Haus von der ersten Sekunde an zu überzeugen, kümmern sich Unternehmen daher am besten um die kundenfreundliche Gestaltung ihres Firmeneingangs. Von der Tür bis hin zum Zugangsweg wirken Geschäftseingänge nämlich wie eine Visitenkarte. Idealerweise repräsentiert die Eingangszone den Stand und die Werte des Unternehmens. Neben diesen förmlichen Aspekten spielen auch emotionale Zusammenhänge eine Rolle, damit sich Geschäftspartner und Kunden schon am Firmeneingang gut aufgehoben fühlen. Tipps zur Realisierung kundenfreundlicher Eingangsbereiche helfen bei der Gestaltung.