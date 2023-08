Tokio besuchen: Alles, was Sie wissen sollten

Die Geschichte Tokios – Ein Muss für jeden, der Tokio besuchen will

Als Besucher in Tokio spürt man die reiche Geschichte der Stadt, die ihre Wurzeln in der prähistorischen Jomon-Zeit hat. Tokio, damals noch Edo genannt, wurde im 12. Jahrhundert als kleines Fischerdorf gegründet. Im 17. Jahrhundert, während der Edo-Zeit, erlebte die Stadt einen beispiellosen Aufschwung und wurde zum politischen und kulturellen Zentrum Japans.

Edo – Die Geburtsstunde Tokios

Bei einem Besuch in Tokio sollten Sie wissen, dass die Stadt im 19. Jahrhundert, mit der Meiji-Restauration, den Namen Tokio, was so viel wie „östliche Hauptstadt“ bedeutet, erhielt. Dies markierte den Beginn des modernen Japans. In dieser Zeit wurde die Kaiserliche Macht wiederhergestellt und eine westliche Modernisierung eingeleitet.

Tokio im 20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert hat Tokio viele Veränderungen und Herausforderungen erlebt. Darunter fällt auch das verheerende Kanto-Erdbeben 1923 und die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.

Doch die Stadt zeigte eine bemerkenswerte Regenerationsfähigkeit. Die postmoderne Ära hat die japanische Hauptstadt zu einer der fortschrittlichsten Metropolen der Welt gemacht.

Bevor Sie Tokio besuchen, nehmen Sie sich Zeit, um die tiefe und vielschichtige Geschichte dieser Stadt zu verstehen. Sie gibt Ihnen einen wertvollen Kontext und eine tiefere Wertschätzung für das, was Sie bei Ihrem Aufenthalt erleben werden.

Shibuya Crossing in Tokio (Bild: © anekoho | stock.adobe.com)

Top-Sehenswürdigkeiten, die Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie Tokio besuchen

Tokio ist ein atemberaubendes Reiseziel, vollgepackt mit beeindruckenden Sehenswürdigkeiten. Wenn Sie Tokio besuchen, sind hier einige Highlights, die Sie nicht verpassen dürfen:

Historische Stätten

Der Kaiserpalast und die umliegenden Gärten : Hier können Sie die Schönheit der traditionellen japanischen Architektur bewundern. Gleichzeitig ist es ein Ort der Ruhe mitten in der geschäftigen Stadt.

: Hier können Sie die Schönheit der traditionellen japanischen Architektur bewundern. Gleichzeitig ist es ein Ort der Ruhe mitten in der geschäftigen Stadt. Der Senso-ji Tempel: Als ältester Tempel in Tokio ist er ein absolutes Muss für jeden Besucher. Der Weg zum Tempel, der mit zahlreichen kleinen Läden gesäumt ist, bietet ein authentisches japanisches Markterlebnis.

Moderne Wahrzeichen

Der Tokyo Skytree : Mit seiner Höhe von 634 Metern bietet der Skytree einen unschlagbaren Panoramablick über die Stadt.

: Mit seiner Höhe von 634 Metern bietet der Skytree einen unschlagbaren Panoramablick über die Stadt. Shibuya-Kreuzung: Die wohl bekannteste Kreuzung der Welt ist ein Symbol für die pulsierende Energie Tokios. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, sich hier in die Menge zu mischen.

Kulturelle Schätze

Das Edo-Tokyo Museum : Ein hervorragendes Museum, um mehr über die Geschichte und Kultur Tokios zu erfahren.

: Ein hervorragendes Museum, um mehr über die Geschichte und Kultur Tokios zu erfahren. Odaiba: Diese künstliche Insel in der Bucht von Tokio bietet zahlreiche Attraktionen. Hier können Sie auch das TeamLab Borderless, ein faszinierendes digitales Kunstwerk, erleben.

Wenn Sie Tokio besuchen, stellen Sie sicher, dass Sie diese ikonischen Sehenswürdigkeiten nicht verpassen. Jede von ihnen bietet ein einzigartiges Erlebnis, das Ihnen einen Einblick in die Vielfalt und den Charme dieser bemerkenswerten Stadt gibt. Jedoch denken Sie daran, das ist nur der Anfang.

Die japanische Hauptstadt hat noch viel mehr zu bieten. Sie werden bestimmt Ihren eigenen Favoriten entdecken, wenn Sie die Stadt erkunden. Ganz gleich, ob Sie zum ersten Mal Tokio besuchen oder ein wiederkehrender Reisender sind, die Stadt wird Sie immer wieder aufs Neue begeistern.

Architektonische Wunder in Tokio besuchen

Tokio bietet ein einzigartiges Architekturspektrum, das von historisch bis modern, von traditionell bis futuristisch reicht. Wenn Sie Tokio besuchen, sind hier einige architektonische Highlights, die Sie unbedingt erleben sollten:

Asakusa und das traditionelle Japan : Mit seinen alten Tempeln und Schreinen, insbesondere dem beeindruckenden Senso-ji Tempel, gibt dieses Viertel einen Einblick in das historische Japan.

: Mit seinen alten Tempeln und Schreinen, insbesondere dem beeindruckenden Senso-ji Tempel, gibt dieses Viertel einen Einblick in das historische Japan. Die Wolkenkratzer von Shinjuku : Hier finden Sie einige der höchsten Gebäude Japans, darunter das Metropolitan Government Office mit seinen kostenlosen Aussichtsplattformen.

: Hier finden Sie einige der höchsten Gebäude Japans, darunter das Metropolitan Government Office mit seinen kostenlosen Aussichtsplattformen. Die Prada Boutique in Aoyama: Entworfen vom berühmten Architekturbüro Herzog & de Meuron, ist dieses Gebäude ein perfektes Beispiel für die moderne Architektur Tokios.

Diese architektonischen Wunder sind nur ein kleiner Teil dessen, was Sie erwarten wird, wenn Sie Tokio besuchen. Machen Sie sich bereit, in eine Welt einzutauchen, in der das Alte das Neue trifft. Hier stößt Tradition auf Innovation.

Stadtbild von Tokio (Bild: © oben901 | stock.adobe.com)

Museen und Kultur in Tokio besuchen: Ein Muss für Kulturliebhaber

Ein Besuch in Tokio ist nicht vollständig ohne die Erkundung seiner reichen Kultur und Geschichte. Sie stellt sich in den zahlreichen Museen und kulturellen Einrichtungen dar. Hier sind einige der besten, die Sie auf Ihrer Liste haben sollten:

Das Edo-Tokyo Museum : Dieses beeindruckende Museum erzählt die Geschichte Tokios von der Edo-Zeit bis zur Gegenwart. Es ist ein Muss für Geschichtsliebhaber.

: Dieses beeindruckende Museum erzählt die Geschichte Tokios von der Edo-Zeit bis zur Gegenwart. Es ist ein Muss für Geschichtsliebhaber. Das Mori Kunst Museum : Hier finden Sie zeitgenössische Kunst aus der ganzen Welt. Das Museum befindet sich in Roppongi Hills und bietet auch eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt.

: Hier finden Sie zeitgenössische Kunst aus der ganzen Welt. Das Museum befindet sich in Roppongi Hills und bietet auch eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt. Das Ghibli Museum : Ein Paradies für Anime-Fans. Dieses Museum widmet sich den Werken des berühmten Studio Ghibli und seinem Mitbegründer Hayao Miyazaki.

: Ein Paradies für Anime-Fans. Dieses Museum widmet sich den Werken des berühmten Studio Ghibli und seinem Mitbegründer Hayao Miyazaki. Das Nationalmuseum Tokio: Das größte Kunstmuseum Japans, beherbergt eine riesige Sammlung japanischer Kunst und Artefakte.

Diese Museen repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt der reichen Kultur, die Sie beim Besuch Tokios erleben werden.

Nehmen Sie sich die Zeit, um in die Kultur einzutauchen und diese faszinierende Stadt wirklich kennenzulernen. Sie werden erstaunt sein, wie viel es zu entdecken gibt, wenn Sie Tokio besuchen.

Kulinarische Spezialitäten in Tokio entdecken

Tokio ist ein Paradies für Feinschmecker. Mit der höchsten Anzahl an Michelin-Sternen weltweit, ist die Stadt ein kulinarischer Hotspot. Sie bietet Ihnen eine endlose Auswahl an köstlichen Spezialitäten. Wenn Sie Tokio besuchen, sollten Sie unbedingt diese Leckerbissen probieren:

Sushi : Tokio ist die Heimat des Sushi. Von gehobenen Sushi-Restaurants wie dem Sukiyabashi Jiro bis hin zu den preiswerten Kaiten-Sushi (Förderband-Sushi) Restaurants, Sie werden überall exzellentes Sushi finden.

: Tokio ist die Heimat des Sushi. Von gehobenen Sushi-Restaurants wie dem Sukiyabashi Jiro bis hin zu den preiswerten Kaiten-Sushi (Förderband-Sushi) Restaurants, Sie werden überall exzellentes Sushi finden. Ramen : Dieser köstliche Nudelsuppen-Klassiker hat in Tokio unzählige Variationen. Vergessen Sie nicht, eine Ramen-Bar zu besuchen und eine Schüssel mit frisch zubereiteten Ramen zu genießen.

: Dieser köstliche Nudelsuppen-Klassiker hat in Tokio unzählige Variationen. Vergessen Sie nicht, eine Ramen-Bar zu besuchen und eine Schüssel mit frisch zubereiteten Ramen zu genießen. Tempura : Dieses Gericht aus frittierten Meeresfrüchten und Gemüse ist ein Muss. Probieren Sie es in einem spezialisierten Tempura-Restaurant, um es in seiner höchsten Qualität zu erleben.

: Dieses Gericht aus frittierten Meeresfrüchten und Gemüse ist ein Muss. Probieren Sie es in einem spezialisierten Tempura-Restaurant, um es in seiner höchsten Qualität zu erleben. Yakitori : Dies sind gegrillte Hühnerspieße, die ein beliebter Imbiss in Izakaya (japanischen Gasthäusern) sind.

: Dies sind gegrillte Hühnerspieße, die ein beliebter Imbiss in Izakaya (japanischen Gasthäusern) sind. Tsukiji Außenmarkt: Hier können Sie alle Arten von frischen Meeresfrüchten und traditionellen japanischen Lebensmitteln probieren.

Die kulinarische Szene in in der japanischen Hauptstadt ist eine der besten der Welt und bietet für jeden etwas. Ob Sie ein Gourmet sind oder einfache, aber köstliche Straßenkost lieben, Sie werden sich in die Küche Tokios verlieben.

Denken Sie daran, dass der Besuch in Tokio nicht nur eine Reise ist, sondern auch eine Geschmacksexpedition. Tauchen Sie ein in das kulinarische Abenteuer, das Sie erwartet, wenn Sie Tokio besuchen.

Parks und Grünanlagen in Tokio besuchen und genießen

Obwohl Tokio eine pulsierende Metropole ist, bietet die Stadt viele wunderschöne Parks und Grünanlagen. In diesen können Sie Ruhe und Frieden finden. Hier sind einige, die Sie unbedingt besuchen sollten:

Ueno-Park : Dieser weitläufige Park ist bekannt für seine schönen Kirschblüten im Frühjahr. Zudem ist er die Heimat zahlreicher Museen und den Ueno-Zoo.

: Dieser weitläufige Park ist bekannt für seine schönen Kirschblüten im Frühjahr. Zudem ist er die Heimat zahlreicher Museen und den Ueno-Zoo. Yoyogi-Park : Ein beliebter Treffpunkt für junge Leute und Familien. An Wochenenden ist es ein großartiger Ort, um Straßenkünstler und Tanzgruppen zu beobachten.

: Ein beliebter Treffpunkt für junge Leute und Familien. An Wochenenden ist es ein großartiger Ort, um Straßenkünstler und Tanzgruppen zu beobachten. Shinjuku Gyoen : Dieser Park bietet eine atemberaubende Landschaft in allen Jahreszeiten, von Kirschblüten im Frühling bis hin zu farbenfrohen Herbstblättern.

: Dieser Park bietet eine atemberaubende Landschaft in allen Jahreszeiten, von Kirschblüten im Frühling bis hin zu farbenfrohen Herbstblättern. Hama-Rikyu-Gärten: Dieser Garten am Meer ist eine Oase der Ruhe inmitten der geschäftigen Stadt und ein perfekter Ort, um eine traditionelle Teestunde zu erleben.

Diese grünen Oasen sind nur ein kleiner Teil der Schönheit, die Sie entdecken können, wenn Sie Tokio besuchen. Sie bieten eine willkommene Abwechslung vom urbanen Trubel. Zudem können Sie dort eine andere, ruhigere Seite der Stadt erleben.

Kirschblüten in Tokio im Ueno Park im Frühling (Bild: © eyetronic | stock.adobe.com)

Stadtviertel in Tokio: Besuchen und erleben

Wenn Sie Tokio besuchen, dürfen Sie nicht nur die bekanntesten Orte erkunden. Jedes Stadtviertel hat seinen eigenen Charme und Charakter, der darauf wartet, entdeckt zu werden.

Berühmte Stadtviertel

Einige der bekannten Stadtteile der japanischen Hauptstadt sind:

Shibuya : Bekannt für die belebteste Fußgängerüberquerung der Welt, die Shibuya-Kreuzung, und das lebhafte Nachtleben. Hier finden Sie auch zahlreiche Geschäfte und Restaurants.

: Bekannt für die belebteste Fußgängerüberquerung der Welt, die Shibuya-Kreuzung, und das lebhafte Nachtleben. Hier finden Sie auch zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Shinjuku : Das Geschäftsviertel von Tokio, in dem sich auch der Shinjuku Gyoen und das lebhafte Kabukicho-Viertel befinden.

: Das Geschäftsviertel von Tokio, in dem sich auch der Shinjuku Gyoen und das lebhafte Kabukicho-Viertel befinden. Asakusa: Ein traditionelles Viertel, in dem Sie den Senso-ji-Tempel und den Nakamise-Einkaufsstraße finden.

Weniger bekannte Stadtviertel

Wenn Sie beim Tokio-Besuch den touristischen Trubel vermeiden möchten, gibt es auch weniger bekannte Stadtviertel:

Yanaka : Hier erleben Sie das alte Tokio, mit seinen engen Gassen, traditionellen Häusern und dem schönen Yanaka-Friedhof.

: Hier erleben Sie das alte Tokio, mit seinen engen Gassen, traditionellen Häusern und dem schönen Yanaka-Friedhof. Koenji : Ein Paradies für Vintage-Liebhaber mit vielen Second-Hand-Geschäften. Hier findet auch das berühmte Awa Odori Festival statt.

: Ein Paradies für Vintage-Liebhaber mit vielen Second-Hand-Geschäften. Hier findet auch das berühmte Awa Odori Festival statt. Daikanyama: Dieses Viertel ist bekannt für seine Boutique-Geschäfte, trendigen Cafés und das moderne Tsutaya-Buchgeschäft.

Egal, welches Viertel Sie beim Tokio-Besuch wählen, lassen Sie sich Zeit, um die Atmosphäre aufzusaugen. Erkunden Sie auch die weniger befahrenen Straßen. Sie werden sicherlich viele verborgene Schätze entdecken.

Veranstaltungen und Festivals in Tokio besuchen und dabei sein

Ein weiterer Grund, warum man Tokio besuchen sollte, sind die zahlreichen Veranstaltungen und Festivals. Sie finden das ganze Jahr über statt. Einige der bekanntesten sind:

Kirschblütenfest (Hanami): Im Frühling feiern die Bewohner Tokios das Erblühen der Kirschblüten, indem sie in Parks Picknicks veranstalten.

Im Frühling feiern die Bewohner Tokios das Erblühen der Kirschblüten, indem sie in Parks Picknicks veranstalten. Sumida Flussfeuerwerk : Ein spektakuläres Sommerfest, bei dem Tausende von Feuerwerkskörpern den Himmel über dem Sumida-Fluss erleuchten.

: Ein spektakuläres Sommerfest, bei dem Tausende von Feuerwerkskörpern den Himmel über dem Sumida-Fluss erleuchten. Sanja Matsuri: Dieses Frühlingsfest in Asakusa ist eines der größten und lebhaftesten Feste in Tokio. Es ist geprägt von Prozessionen von tragbaren Schreinen.

Diese Veranstaltungen bieten Ihnen einen tiefen Einblick in die Kultur und Traditionen der Stadt. Sie sind definitiv ein Highlight, wenn Sie Tokio besuchen. Mit diesem Event-Kalender für Tokio verpassen Sie nichts mehr vor Ort.

Das pulsierende Nachtleben von Tokio erleben und genießen

Die japanische Hauptstadt bietet ein pulsierendes Nachtleben, das Sie bei Ihrem Besuch unbedingt erleben sollten. Einige besuchenswerte Orte für die Nacht sind:

Erleben Sie die lebhaften Bars in Roppongi.

Tanzen Sie in den elektronischen Tanzclubs in Shibuya.

Entdecken Sie die traditionellen Izakaya-Pubs in Shinjuku.

Besuchen Sie als Liebhaber von Live-Musik Shimokitazawa

Gönnen Sie sich einen leckeren Cocktail in einer der gehobenen Cocktailbars in Ginza.

Besuchen Sie auch Kabukicho. Der Stadteil ist bekannt für seine leuchtenden Neonlichter und eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten.

Machen Sie die Nacht zum Tag. Die Stadt bietet Ihnen alles dafür.

Neonstraße im Stadtzentrum von Shinjuku, Tokio (Bild: © tokyovisionaryroom | stock.adobe.com)

Shopping in Tokio: Ein Muss für jeden Besucher

Wenn Sie Tokio besuchen, dürfen Sie die zahlreichen Shopping-Möglichkeiten nicht verpassen. Die Stadt bietet eine breite Palette an Einkaufserlebnissen:

Ginza : Hier finden Sie luxuriöse Boutiquen und berühmte Kaufhäuser wie Mitsukoshi und Matsuya.

: Hier finden Sie luxuriöse Boutiquen und berühmte Kaufhäuser wie Mitsukoshi und Matsuya. Akihabara : Das Mekka für Elektronik und Anime-Merchandise.

: Das Mekka für Elektronik und Anime-Merchandise. Harajuku: Bekannt für seine einzigartige Street-Fashion und die trendigen Läden entlang der Takeshita-Straße.

Egal, ob Sie nach High-End-Mode, einzigartigen Fundstücken oder Souvenirs suchen, in Tokio wird Shopping zum unvergesslichen Erlebnis.

Sportaktivitäten in Tokio: Von Baseball bis Judo

Wenn Sie sportbegeistert sind und Tokio besuchen, haben Sie eine Reihe von Möglichkeiten, aktiv zu werden.

Erleben Sie ein Baseballspiel im Tokyo Dome

im Tokyo Dome Trainieren Sie Judo in der Kodokan Judo Institute.

in der Kodokan Judo Institute. In Odaiba können Sie am Strand Volleyball spielen oder Sie erkunden die Stadt bei einer Fahrradtour .

spielen oder Sie erkunden die Stadt bei einer . Jogger sollten den Yoyogi-Park oder die Strecke um den Kaiserpalast nutzen.

Die japanische Hauptstadt bietet für jeden Sportfan etwas!

Panoramablick auf die Bucht von Tokio mit grünen Inseln in der Skyline von Odaiba City, Japan (Bild: © borisbelenky | stock.adobe.com)

Familienattraktionen in Tokio besuchen: Spaß für Klein und Groß

Beim Besuch von Tokio mit der Familie sollten Sie einige spezielle Attraktionen nicht verpassen.

Der Ueno Zoo und das Aquarium im Sunshine City Gebäude sind absolute Highlights für Tierliebhaber.

und das sind absolute Highlights für Tierliebhaber. In Odaiba können Sie das TeamLab Borderless Digital Art Museum oder den Themenpark Palette Town besuchen.

oder den besuchen. Ein weiterer Spaß für die ganze Familie ist das Tokyo Disneyland und DisneySea, mit Attraktionen für jede Altersgruppe.

In Tokio wird Familienurlaub zum unvergesslichen Erlebnis!

Ausflüge und Aktivitäten rund um Tokio: Entdecken Sie mehr!

Wenn Sie Tokio besuchen, sollten Sie unbedingt auch die umliegenden Gebiete erkunden. Es gibt eine Vielzahl an Tagesausflügen, die Sie unternehmen können:

Nikko : Eine Stadt nördlich von Tokio, berühmt für ihre beeindruckenden Schreine und Tempel.

: Eine Stadt nördlich von Tokio, berühmt für ihre beeindruckenden Schreine und Tempel. Kamakura : Ein Küstenort südlich von Tokio, wo Sie den Großen Buddha und zahlreiche Tempel besuchen können.

: Ein Küstenort südlich von Tokio, wo Sie den Großen Buddha und zahlreiche Tempel besuchen können. Hakone : Ein beliebtes Onsen (heiße Quellen) Gebiet mit herrlicher Aussicht auf den Berg Fuji.

: Ein beliebtes Onsen (heiße Quellen) Gebiet mit herrlicher Aussicht auf den Berg Fuji. Yokohama: Japan’s zweitgrößte Stadt, bekannt für ihren Chinatown und den Hafen.

Diese Orte bieten eine willkommene Abwechslung zum hektischen Stadtleben und bereichern Ihr Tokio-Erlebnis.

Nützliche Hinweise für Ihren Tokio-Besuch

Die Stadt ist voller Abenteuer. Doch bevor Sie Tokio besuchen, gibt es einige Tipps und Hinweise, die Sie beachten sollten. Informieren Sie sich auch vorab bei GO TOKYO, um aktuellste Informationen zu erhalten. Dieses wird vom Tokyo Convention & Visitors Bureau betrieben.

Beste Reisezeit

Wenn Sie Tokio besuchen möchten, sind

das Frühjahr (März bis Mai)

der Herbst (September bis November)

die besten Zeiten.

Die Temperaturen sind mild und die Landschaft zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Besonders die Kirschblüte im Frühling und der Laubfärbung im Herbst sind ideal für einen Besuch der japanischen Hauuptstadt.

Sicherheitstipps

Tokio gilt als eine der sichersten Städte der Welt. Trotzdem sollten Sie, wie in jeder Großstadt, auf Ihre persönlichen Gegenstände achten und Menschenansammlungen meiden.

Das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und an belebten Orten ist in der japanischen Hauptstadt üblich und wird empfohlen.

Kleidungstipps

Beim Besuch von Tokio ist komfortable und wettergerechte Kleidung empfehlenswert. Im Sommer kann es sehr heiß und feucht werden, leichte Kleidung ist dann angebracht. Im Winter sind Wollpullover und eine Jacke notwendig, da es kalt werden kann, besonders nachts. Für Tempelbesuche sollten Sie respektvolle Kleidung tragen.

Kulturelle Besonderheiten

Wenn Sie Tokio besuchen, werden Sie auf einige kulturelle Unterschiede stoßen. Einige Punkte haben wir Ihnen zusammengestellt:

Beispielsweise ist Pünktlichkeit in Japan sehr wichtig.

Es ist auch üblich, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln leise zu verhalten.

Sie sollten in Restaurants nach dem Essen „Gochisousama deshita“ (Es war ein Festmahl) sagen.

Eine kleine Verbeugung als Zeichen des Respekts ist ebenfalls weit verbreitet.

Wie in allen fremden Ländern sollten Sie die lokalen Geflogenheiten beachten.

Übernachtungsmöglichkeiten bei Ihrem Tokio-Besuch

Die japanische Hauptstadt bietet eine breite Palette an Unterkünften für jedes Budget.

Luxushotels wie das „Ritz Carlton“ oder das „Park Hyatt“ beeindrucken mit herausragendem Service und atemberaubenden Aussichten auf die Stadt.

Jedoch gibt es auch preiswertere Optionen wie Business Hotels, Hostels oder Capsule Hotels. Diese sind gut ausgestattet und in der ganzen Stadt zu finden.

Für ein authentisches Erlebnis sollten Sie eine Nacht in einem traditionellen Ryokan, einem japanischen Gasthaus, verbringen.

Sie werden auf jeden Fall die richtige Unterkunft für Ihren Geldbeutel finden.

Anreise und Fortbewegung in Tokio

Tokio besuchen ist leicht. Der internationale Flughafen Narita und der Flughafen Haneda verbinden die japanische Hauptstadt mit Zielen auf der ganzen Welt. Einmal in der Stadt, ist das U-Bahn-Netz eine der effizientesten Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Es ist weitreichend und die Stationen sind auf Englisch ausgeschildert. Taxis sind ebenfalls verfügbar, aber teurer. Einige Teile der Stadt, wie Asakusa und Odaiba, lassen sich auch wunderbar zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden.

Sie sollten Tokio besuchen – zumindest einmal im Leben

Die pulsierende Metropole Tokio ist ein Kaleidoskop aus Tradition und Moderne, Ruhe und Action, Kultur und Kulinarik. Beim Besuch Tokios werden Sie von der Vielfalt und der Energie dieser Stadt mitgerissen.

Jedes Viertel erzählt seine eigene Geschichte, jede Straße offenbart ein neues Geheimnis. Die

gastfreundlichen Menschen

köstliche Küche

beeindruckende Architektur

einzigartigen Erlebnisse

machen die japanische Hauptstadt zu einem unvergleichlichen Reiseziel. Mit seinen unzähligen Attraktionen und Aktivitäten bietet Tokio für jeden etwas. Ob Sie nun

ein Fan von Kunst und Kultur

ein Feinschmecker

ein Abenteurer sind,

Tokio wird Sie begeistern. Also, packen Sie Ihre Koffer, es ist Zeit, Tokio zu besuchen! Lassen Sie sich diese aufregende Reise nicht entgehen. Tokio wartet auf Sie!

