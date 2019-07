Warum sich Prepaid-Kreditkarten für Selbstständige lohnen können

Ob beim Online Shopping oder bei der Reisebuchung im Internet: ohne Kreditkarte läuft heutzutage kaum mehr etwas. Und die Zahl der bargeldlosen Zahlungsvorgänge steigt stetig: So wurden 2016 und 2017 über 1.2 Millionen Transaktionen mit Kreditkarten getätigt. Kreditkarten haben auch spezifische Vorteile, wie frischgebackene Unternehmer wissen: denn Selbstständige müssen oft in finanzieller Sicht längere Durststrecken überstehen, etwa weil die Umsätze erst generiert werden müssen. Hier können Prepaid-Kreditkarten durchaus Abhilfe bieten. Was Sie grundlegend zum Thema Prepaid-Kreditkarten wissen sollten und ob sich diese für Selbstständige lohnen, beleuchtet der folgende Beitrag.