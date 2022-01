Wofür geben die Schweizer ihr Geld aus?

Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern verfügen Schweizer* über ein vergleichsweise hohes Einkommen. Im Jahr 2018 betrug das durchschnittliche Bruttoeinkommen in Schweizer Haushalten mit 2,16 Personen 7.069 Franken pro Monat. Das entspricht nach aktuellem Wechselkurs rund 6.777 Euro (Stand: Dezember 2021). In Deutschland lag das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Privathaushalte im Jahr 2018 bei 4.846 Euro pro Monat. Der Unterschied ist enorm, jedoch auch die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind höher. Doch wofür geben die Schweizer ihr Geld eigentlich genau aus?