„Wohnungsauflösungen und Umzüge sind immer komplexe Herausforderungen“ – Interview mit Gökhan Calisir von Gepard Entrümpelung

Diese Unterstützung bekommt man zum Beispiel bei Gökhan Calisir und seinem Team von Gepard Entrümpelung. Wir haben mit ihm über die Herausforderungen seiner täglichen Arbeit, die Vorteile einer professionellen Entrümpelung und seine Zukunftspläne gesprochen.

„Oft wird der Aufwand bei Umzügen und Entrümpelungen falsch kalkuliert“ – Interview mit Gökhan Calisir von Gepard Entrümpelung

AGITANO: Herr Calisir, Sie und Ihr Team haben viel Erfahrung, wenn es um Entrümpelungen, Umzüge und ähnliches geht. Welche Leistungen bieten Sie an?

Gökhan Calisir: Unsere Kunden bekommen ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum rund um die Durchführung von Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und Umzügen geboten. Dabei übernehmen wir nicht nur den Transport und Entsorgungsarbeiten, sondern auch alle damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben.

AGITANO: Werfen wir zum Einstieg einen kurzen Blick in die Praxis. Was sind Ihrer Erfahrung nach typische Fehler, die bei der privaten Umsetzung eines Umzugsvorhabens gemacht werden?

Gökhan Calisir: Hier sind zuallererst Fehlkalkulationen des Aufwandes zu nennen. Nicht selten plant der Auftraggeber den Aufwand zu gering ein, sodass es später zu Organisationsschwierigkeiten kommt. Dieses Problem lässt sich aber mit einer Vorab-Besichtigung des zu räumenden Objekts durch einen Experten leicht vermeiden. Dann sieht sich einer unserer Mitarbeiter die Räumlichkeiten und das zu transportierende Volumen genau an und erstellt auf dieser Grundlage eine realistische Planung.

Oft beobachten wir auch, dass Kartons viel zu schwer beladen und zerbrechliche Gegenstände falsch verpackt werden. So ist es fast sicher, dass im Laufe des Umzugs oder der Wohnungsauflösung etwas beschädigt wird.

Zu guter Letzt werden teilweise auch ganz banale Dinge übersehen, zum Beispiel dass die Sofalandschaft gar nicht in das neue Wohnzimmer passt.

AGITANO: Eine Möglichkeit zur Vermeidung dieser Probleme besteht in der Beauftragung eines erfahrenen Umzugsunternehmens wie Gepard. Was können Menschen selbst dazu beitragen, dass der Umzug gut abläuft?

Gökhan Calisir: Es ist natürlich immer von Vorteil, wenn der Auftraggeber das Umzugsgut vorab schon einmal systematisiert und ordnungsgemäß in Kartons verpackt. Diese sollten auch beschriftet werden, sodass sie am neuen Wohnort gleich an den richtigen Stellen abgestellt werden können. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch die Erstellung eines Lageplans. Das gilt vor allem bei Umzügen von Unternehmen.

Weiterhin ist es wichtig, im Vorfeld alle wichtigen Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf zu treffen. Hierzu zählt vor allem die Besorgung eines Fahrstuhlschlüssels und die Verfügbarkeit einer ausreichend großen Zufahrt. Empfehlenswert ist es weiterhin, ein Infoblatt für die Nachbarn anzubringen, um sie darauf vorzubereiten, dass es an dem Tag etwas lauter werden kann.

AGITANO: Was sind die größten Herausforderungen bei Umzügen und Entrümpelungen?

Gökhan Calisir: Hier kann man zunächst sagen, dass jeder Auftrag etwas ganz Besonderes und Individuelles ist. Schließlich ist jeder Mensch einzigartig und das gilt auch für seine Einrichtung. Darüber hinaus spielt für uns das Thema Diskretion eine zentrale Rolle. Bei Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen bekommt man mitunter sehr tiefe Einblicke in die Privatsphäre von Menschen. Deshalb legen wir großen Wert darauf, unseren Kunden mit einem Höchstmaß an Respekt und Sensibilität entgegenzutreten. Finden wir vertrauliche Gegenstände, verwahren wir diese sicher und händigen sie im Anschluss an die Arbeiten an unseren Auftraggeber aus.

Darüber hinaus sind Umzüge und Wohnungsauflösungen bei allen technischen Fortschritten natürlich immer auch eine körperliche Herausforderung. Das gilt vor allem, wenn große Haushalte aufgelöst werden müssen oder große Firmen ihren Standort wechseln.

Entrümpelungen und Umzüge sind Teamwork

AGITANO: Also eine Vielzahl von Herausforderungen. Welche Qualifikationen sind wichtig, um diesen tagtäglich gerecht werden zu können?

Gökhan Calisir: In unserer Branche ist ein großes Maß an Selbstständigkeit immer von Vorteil. Schließlich ist kein Haushalt wie der andere und jeder Mitarbeiter muss in der Lage sein, sich flexibel auf neue und unerwartete Situationen einzustellen. Gleichzeitig ist man in der Umzugsbranche und bei Wohnungsauflösungen immer auch Teamplayer. Die Volumina des zu bewegenden Hausrats sind im Normalfall so groß, dass viele Hände perfekt ineinandergreifen müssen. Weiterhin wichtig sind ein ausgeprägtes räumliches Denken und gute handwerkliche Fertigkeiten.

Natürlich ist es bei kleineren Umzügen, zum Beispiel in ein Studentenwohnheim auch immer noch eine Möglichkeit, ein paar Freunde für einen Kasten Bier helfen zu lassen. Wenn aber umfangreiche Transport- und Montageleistungen notwendig werden, sollte man sich auf eine professionelle Fachkraft verlassen.

AGITANO: Nehmen wir an, ich suche ein Unternehmen für eine Entrümpelung? Worauf sollte ich achten?

Gökhan Calisir: Erste Anhaltspunkte für Seriosität geben bereits transparent gestaltete Webseiten, auf denen der Interessent auf einen Blick alle wichtigen Informationen zu den angebotenen Leistungen bekommt. Aspekte, die hierbei eine Rolle spielen sind etwa die Anfahrt, das verwendete Material, die Einrichtung von Halteverbotszonen, spezielle Geräte, Montage- und Demontage-Leistungen sowie eine zertifizierte Entsorgung.

Nach einer ersten Vorauswahl empfiehlt es sich, mehrere Besichtigungen des Umzugsguts durchführen zu lassen und mehrere Angebote einzuholen. Hier bekommt man sehr schnell ein gutes Bild davon, welches Unternehmen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dabei sollte immer auch kritisch hinterfragt werden, ob die Kalkulation realistisch ist. Auch eine fachgerechte Beratung spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle.

AGITANO: Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Welche Ziele haben Sie und Ihr Team in den kommenden Jahren?

Gökhan Calisir: Unser Anspruch ist es stets, unsere Arbeitsabläufe zu optimieren und unser Unternehmen gesund zu vergrößern, sodass wir unsere Leistungen auf absehbare Zeit bundesweit anbieten können. In den kommenden zehn Jahren wollen wir uns parallel dazu ein weiteres Standbein im Handwerk und Baugewerbe aufbauen.

AGITANO: Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg und danken Ihnen für die interessanten Einblicke.

Das Interview mit Gökhan Calisir führte die AGITANO-Redaktion.

