Zu hoher Blutdruck: Symptome, Risiken, Ursachen, Behandlung

Inzwischen hat wohl jeder schon einmal vom betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) gehört und jeder hat auch zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, was darunter zu verstehen ist und welche groben Ziele damit verfolgt werden. Doch leider ist es in Deutschland nach wie vor der Fall, dass die verantwortlichen Gesundheitsmanager in Unternehmen keine konkreten Umsetzungsstrategien haben. Einer der Hauptgründe hierfür ist wohl die Tatsache, dass das Gesamtpotential, das BGM mit sich bringt, nicht zu 100 Prozent erkannt wird. Im Rahmen unserer Monatsserie zum betrieblichen Gesundheitsmanagement zeigen wir Ihnen wie sowohl Mitarbeiter, als auch Unternehmen durch BGM profitieren können.