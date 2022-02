Erfolgreiches Online Business aufbauen? 5 Tipps für mehr Erfolg & Anfragen

In Zeiten der Digitalisierung reicht ein reines Offline Business schon lange nicht mehr aus, um sich erfolgreich am Markt zu behaupten. So ist in nahezu allen Branchen eine Präsenz im Internet unverzichtbar geworden. Vor allem Dienstleister wie Agenturen oder Berater:innen müssen ihr Angebot verstärkt im Netz vorstellen, um neue Kund:innen zu gewinnen – doch aufgrund der dynamischen Entwicklungen ist dies leichter gesagt als getan. Hier sind fünf Tipps für mehr Erfolg und langfristig mehr Anfragen.

1. Fokussierung auf die passende Zielgruppe

Um Angebot und Nachfrage zusammenzuführen, ist die Definition der eigenen Zielgruppe gleich zu Beginn sehr wichtig. Hierbei sollte man den idealen Kundentyp so klar wie möglich definieren. Dazu gehören beispielsweise Fragen wie:

Welche sind ihre größten Herausforderungen?

Was macht sie besonders glücklich?

Gibt es eine Alterseinschränkung?

Nur wenn klar umrissen wird, für wen das Angebot ist, kann man potenzielle Kund:innen richtig ansprechen. Erst dann lassen sich Vorteile durch einzigartigen Mehrwert richtig vermitteln und ein perfektes Leistungs-Werte-Versprechen entwickeln. Auch die eigene Positionierung als Expert:in kann damit gestärkt werden: Es wird klar, dass man weiß, wovon man spricht, und kennt die konkreten Herausforderungen. Man gewinnt Vertrauen und Kund:innen haben ein gutes Gefühl bei einem Vertragsabschluss.

2. Online-Seminare zur effektiven Präsentation

Vor allem Firmen, die eine Dienstleistung anbieten oder ein reines Online-Business als Trainer:in oder Berater:in ausüben, haben mit interessanten Webinaren eine ideale Möglichkeit, das Portfolio und seinen Mehrwert präzise und mit einer persönlichen Note darzustellen. Als Referent:in vermittelt man dabei den Teilnehmenden, die an ihrem eigenen Computer in einem virtuellen Raum sitzen, nicht nur Fachwissen, sondern kann dabei auch die eigene Persönlichkeit vorstellen. Dabei ist es empfehlenswert, mithilfe von Social Media und E-Mail-Marketing die Zielgruppe anzusprechen und zu den Webinaren einzuladen.

3. Sicherheit für IT-basiertes Arbeitsfeld

Wer ein Business über das Internet abwickelt, muss stets auch das Thema Sicherheit im Auge behalten. Eine gute Variante kann hier ein virtuelles privates Netzwerk, kurz VPN, sein. Damit ist die Online-Privatsphäre geschützt und andere Werbetreibende oder Hacker:innen haben keinen Zugriff auf Dateien. Jeglicher Datenverkehr ist verschleiert und auch öffentliche WLAN-Hotspots können sicher zum Arbeiten genutzt werden. Mit einem VPN muss man auch nicht befürchten, dass sensible Firmendaten ausgespäht werden. Vor allem bei Teams mit mehreren Mitarbeitenden, die remote von unterschiedlichen Standorten aus arbeiten, profitieren Firmen von einer sichereren Internetkommunikation und der Minimierung von Datendiebstahl, indem sie eine kostenlose VPN-Anwendung herunterladen und konsequent verwenden.

4. Besonderen Content bieten

Mit Content Marketing lässt sich ein Online Business professionell voranbringen. Mit klaren Texten mit Mehrwert, die für die Kund:innen relevant sind, lassen sich diese umso besser gewinnen und auch langfristig an das Unternehmen binden. Dazu bietet es sich je nach persönlicher Präferenz und Vorliebe an, neben der angebotenen Dienstleistung weitere Angebote fortlaufend zu pflegen, zum Beispiel

ein passender Wissensblog,

das regelmäßige Verschicken themenrelevanter E-Mails,

informative Postings auf Social-Media-Plattformen

oder sogar ein eigener Podcast, je nach Zielgruppendefinition .

Wichtig: Die Inhalte müssen von der Zielgruppe immer als besonders wertvolle Information empfunden werden. Durchgehend klar definierte Schwerpunktthemen helfen dabei, solch wertvollen Content zu produzieren.

5. SEO Marketing, um gesehen zu werden

Damit die Zielgruppe die Website überhaupt finden kann, ist SEO Marketing ein weiterer wichtiger Punkt für ein erfolgreiches Online Business. Die Abkürzung SEO steht dabei für Search Engine Optimization, zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Sie beschäftigt sich mit den Kriterien, die dafür sorgen, dass die Homepage in den diversen Suchmaschinen, allen voran Google, auch gefunden werden. „Gefunden“ heißt in diesem Fall auch, dass sie einem User oder einer Userin auch möglichst weit oben in der Ergebnisliste angeboten wird, denn auf die zweite Seite schaut schon nahezu keine:r mehr. Etwa 200 Ranking-Kriterien beeinflussen das Ergebnis der Suchalgorithmen, von Einzigartigkeit bis gute Linkstruktur der Website. Hier lohnt es sich, tiefer einzutauchen, um die Stellschrauben für ein gutes Google-Ranking optimal einzustellen.

Fazit: Online Marketing für ein erfolgreiches Online Business bildet ein großes Ganzes

Neben den bereits erwähnten Marketingstrategien gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, um das eigene Online Business bekannter zu machen. Das klassische Social Media Marketing kann etwa um das Influencer Marketing erweitert werden. Hier werden Produkte oder Dienstleistungen mal mehr, mal weniger unterschwellig empfohlen. Eine andere Art der „Empfehlung“ stellt Affiliate Marketing dar, bei dem per Links andere Webseiten empfohlen werden. Linkbuilding kann aber auch als reine SEO-Maßnahme genutzt werden.

Zudem erfordert ein erfolgreiches Online Business auch Online-Marketing-Strategien. Eine klare Definition der Zielgruppe ist dafür eine entscheidende Basis. Neben der Suchmaschinenoptimierung spielt das Content Marketing eine wichtige Rolle, das auch in das SEO Marketing hineinspielt. Jegliche Maßnahmen ergänzen das Ganze und können die Bekanntheit steigern – und damit die Anzahl von Anfragen et cetera. Jedoch sollte vor lauter Marketingmaßnahmen insbesondere die technische Sicherheit nicht vergessen werden. Denn gerade wenn alles nur online abgewickelt wird, hat Datensicherheit höchste Priorität.