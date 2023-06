Gesundheit am Arbeitsplatz fördern: 5 effektive Maßnahmen

Gesundheit am Arbeitsplatz fördern: Eine Priorität für jedes Unternehmen

Die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, ist eine strategische Investition für jedes Unternehmen in ihre Mitarbeiter. Es ist von zentraler Bedeutung aus mehreren Gründen::

Erhöhte Produktivität: Gesunde Mitarbeiter sind produktiver. Sie sind energetischer, fokussierter und generell effizienter in ihrer Arbeit. Dadurch verbessert sich die Gesamtproduktivität des Unternehmens. Verringerte Fehlzeiten: Wenn die Gesundheit am Arbeitsplatz Priorität hat, sinkt die Krankheitsrate und damit die Fehlzeiten der Mitarbeiter. Dies führt zu einer besseren Kontinuität und Stabilität in den Arbeitsabläufen. Mitarbeiterzufriedenheit: Ein gesunder Arbeitsplatz fördert das Wohlbefinden der Mitarbeiter und verbessert das Betriebsklima. Mitarbeiter fühlen sich geschätzt und sind loyaler gegenüber dem Unternehmen.

Durch Investitionen in die Gesundheit am Arbeitsplatz wird letztendlich auch das Image des Unternehmens verbessert. Es zeigt, dass das Unternehmen seine Mitarbeiter wertschätzt und sich um ihr Wohlbefinden kümmert. Dies kann zudem dazu beitragen, neue Talente anzuziehen und bestehende zu halten.

Daher ist es für jedes Unternehmen unerlässlich, sich aktiv für die Gesundheit seiner Mitarbeiter einzusetzen.

5 effektive Maßnahmen, wie Sie die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern können

1. Ergonomischer Arbeitsplatz

Aus Gründen der Gewohnheit oder Bequemlichkeit sitzen viele Menschen während der Arbeit oft mit einem krummen Rücken oder geneigten Nacken vor dem Bildschirm. Wer das einmal macht, wird davon kaum Probleme davontragen. Wird die Arbeit allerdings regelmäßig in einer ungesunden Körperhaltung erledigt, kann dies schmerzhafte Verspannungen nach sich ziehen. Besonders der Nacken- und Rückenbereich sind häufig davon betroffen.

Ein ergonomischer Arbeitsplatz beugt derartigen Problemen vor. Für mehr Ergonomie braucht es die passende Ausrüstung, eine aufrechte Sitzposition sowie ein angenehmes Raumklima.

Das gilt übrigens genauso für das Arbeiten im Home-Office. Nur, weil man sich nicht im Büro befindet, bedeutet das nicht, dass die Sitzhaltung darunter leiden muss. Lesen Sie hier, wie Sie eine bessere Work-Life-Balance und mehr Ergonomie im Homeoffice sicherstellen können.

Das generelle Arbeitsklima, sprich wie mit Mitarbeitern umgegangen wird bzw. wie diese untereinander klarkommen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Hier können diverse Teambuilding-Events und gemeinsame Mittagspausen unterstützend wirken.

2. Ausreichend trinken

Wer sich in seine Aufgaben vertieft, vergisst schnell darauf, genügend zu trinken. Dabei sollte jeder Mensch pro Tag mindestens 1,5 Liter Wasser zu sich nehmen. So wird der Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt und man kann die eigene Gesundheit (am Arbeitsplatz) fördern. Bei körperlicher Betätigung oder warmem Wetter darf es auch ruhig mehr sein.

Oftmals hilft bereits die Nutzung einer etwas größeren Flasche oder eines Wasserkruges, mehr zu trinken. Das Trinkwasser zu filtern, ersetzt dabei in vielen Fällen das mühsame Schleppen von schweren Wasserflaschen aus dem Supermarkt. Damit schmeckt das Wasser nicht nur besser. Es ist ebenso frei von Schadstoffen, wie Rückständen von Arzneimitteln oder Pestiziden. Auch Mikroplastik in Alltagsprodukten ist heutzutage ein Thema.

Zusätzlich bringt das Auffüllen des Glases oder Wasserkrugs eine Chance, sich zwischendurch die Beine zu vertreten, den Bewegungsapparat aufzuwecken und sich etwas zu strecken. Das beugt Verspannungen vor und stärkt Körper und Geist. Eine weitere Möglichkeit, sich selbst ans Wassertrinken zu erinnern, sind Wecker oder diverse Apps am Handy.

Diese Maßnahme ist vordergründig klein, hat jedoch einen großen Effekt für die Mitarbeiter und deren Gesundheit am Arbeitsplatz.

3. Genügend Pausen für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz

Nur wer einmal eine Pause einlegt, kann seiner Arbeit über Stunden hinweg konzentriert nachgehen. Pausen steigern demnach einerseits die Effizienz und verringern andererseits die Fehlerquote.

Besonders diejenigen, die die meiste Arbeitszeit vor einem Monitor verbringen, müssen ihre Augen zur Ruhe kommen lassen. Denn langes Starren auf den Bildschirm ermüdet die Augen. Sie werden trocken und gereizt. Im schlimmsten Fall fangen sie zu tränen an.

Regelmäßige Bildschirmpausen gehören nicht ohne Grund zu einem gesunden Arbeitsalltag und sind gesetzlich vorgeschrieben. Laut Bildschirmarbeitsverordnung sind pro Stunde 5 bis 10 Minuten Bildschirmpause Pflicht.

In dieser Zeit kann anderen Tätigkeiten, die fern des Bildschirms stattfinden, nachgegangen werden. Hier bietet sich ebenso ein kleiner Spaziergang durchs Büro oder ein Abstecher in die Teeküche an. Ein frisches Glas Wasser, ein heißer Kaffee oder etwas Obst wirken oft Wunder.

Abgesehen von den Augen braucht auch der Körper immer wieder etwas Entspannung. Vor allem in stressigen Zeiten kann die tägliche Hektik aufs Gemüt schlagen. Wer nicht auf sich achtet, kommt dem Burnout schnell gefährlich nahe. Pausen sollten unbedingt gemacht und eingehalten werden.

Hier gilt: Lieber eine Verschnaufpause mehr als sich selbst dauerhaft überlasten. So reduziert sich außerdem die Anzahl an Krankenständen. So lässt sich die Gesundheit am Arbeitsplatz gut fördern.

4. Hilfreiche Mitarbeiter-Benefits

Damit es den Mitarbeitern in einem Unternehmen langfristig gut geht, bedarf es etwas mehr als nur das Minimum. Um die Fluktuation niedrig zu halten und die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, braucht es attraktive Mitarbeiter-Benefits. Diese sollten über einen Obstkorb und gratis Kaffee hinausgehen.

Zum einen kann die gute Arbeit mit der Unterstützung eines gesunden Lebensstils belohnt werden. Hier bieten sich beispielsweise Rabatte für Fitnessstudios oder Sportkurse an. Gemeinsames Schwitzen kann zudem den Zusammenhalt im Unternehmen stärken.

Darüber hinaus wird ein breites Angebot an Weiterbildungen überaus positiv aufgenommen. Ob EDV-Kurse zu Microsoft- und Adobe-Programmen oder Schulungen zu Präsentationstechniken und Finanzen – die Möglichkeiten sind endlos.

Eine Umfrage, was sich die Belegschaft wünscht, stellt sicher, dass das Angebot mit der Nachfrage übereinstimmt.

5. Förderung einer gesunden Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O, um sich langfristig gesund und fit zu halten. Genau hier können Arbeitgeber gezielt ansetzen, um die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern.

Wenn viel Arbeit anfällt, bleibt dafür jedoch häufig wenig Zeit. Manch ein Mitarbeiter vergisst sogar dabei, überhaupt etwas zu essen. Für den Erhalt einer gesunden Belegschaft ist es deshalb essenziell, auf die Einhaltung von Mittagspausen zu achten.

Damit Fast Food und übermäßig fetthaltige Speisen vermieden werden, ist auf eine abwechslungsreiche Auswahl in der Kantine zu achten. Dabei dürfen vegane und vegetarische Optionen nicht zu kurz kommen. Alternativ können Restaurant- oder gebundene Wertgutscheine ausgehändigt werden. Mikrowellen in der Teeküche ermöglichen das Aufwärmen von vorgekochtem Mittagessen.

Unternehmen sollten unbedingt die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern

Von einem gesunden Arbeitsumfeld profitieren alle – sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer.

Denn zufriedenen Mitarbeitern geht die Arbeit leichter von der Hand. Daher ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Denn das steigert Effizienz und Qualität des Outputs.

Angenehme Arbeitsverhältnisse, eine reichhaltige Flüssigkeitszufuhr und ein ausgewogenes Essen im gemütlichen Pausenraum machen das Büro um ein Vielfaches attraktiver. Regelmäßige Pausen sorgen für die körperliche und psychische Fitness.

Fangen auch Sie an, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, vor allem zum Wohle Ihre Mitarbeiter.