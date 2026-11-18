Zwei Perspektiven auf dieselbe Lohnabrechnung

Grundlage des Gesprächs ist die Payroll-Studie 2026 von Rippling. Für die Studie wurden 1.000 Menschen in Deutschland befragt, je zur Hälfte Beschäftigte und Payroll-Verantwortliche. Die Studie stellt damit beide Seiten derselben Abrechnung direkt nebeneinander.

Wie weit diese Seiten auseinanderliegen, zeigt schon die Frage nach Fehlern. 56 % der Beschäftigten haben in den vergangenen zwölf Monaten keinen einzigen Fehler bemerkt. Unter den Verantwortlichen gehen dagegen nur 19 % davon aus, dass eine typische beschäftigte Person nie auf einen Fehler stößt. Zwei Drittel rechnen mit ein bis drei Fehlern oder Unstimmigkeiten im Jahr.

Dabei ist gesetzlich vorgegeben, was mindestens auf dem Lohnzettel stehen muss. Nach § 108 der Gewerbeordnung erhalten Beschäftigte bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform, die unter anderem Zuschläge und Abzüge ausweist. Laut Studie passieren die meisten Fehler bei Zuschlägen, Überstunden und Abwesenheiten. Ronny Röder ordnet im Interview ein, warum sie so oft unbemerkt bleiben und was Unternehmen jetzt angehen sollten.

Fehler bleiben unsichtbar, wenn die Lohnabrechnung unverständlich ist

AGITANO: Herr Röder, Beschäftigte und Payroll-Teams schätzen die Fehlerquote sehr unterschiedlich ein. Wer liegt richtig?

Ronny Röder: Im Zweifel die Payroll-Teams, weil sie jede Korrektur selbst bearbeiten. Falsch ist die Antwort der Beschäftigten trotzdem nicht. Sie zeigt, was bei ihnen ankommt. Zwar sehen sich 69 % ihre Abrechnung genauer an, meistens aber nur den Nettobetrag. Stimmt der ungefähr, ist die Sache erledigt. Ob ein Nachtzuschlag fehlt oder ein Urlaubstag falsch verbucht ist, erkennt man am Netto selten.

Dazu kommt das Format. 46 % bekommen ihren Lohnzettel noch auf Papier, per Post oder direkt am Arbeitsplatz. Viele sind damit zufrieden, und ich würde niemandem das Papier wegnehmen wollen. Ein Zettel, der einmal im Monat kommt, lädt aber nicht zum Nachrechnen ein. Wer seine Lohnabrechnungen digital an einem Ort hat, kann Monate vergleichen und merkt eher, wenn sich etwas verschiebt.

Die beiden Gruppen widersprechen sich also weniger, als es scheint. Fehler passieren, sie werden nur auf einer Seite kaum gesehen.

Ein einziger Fehler kann Vertrauen in den Arbeitgeber kosten

AGITANO: Und wenn Beschäftigte doch einen Fehler entdecken, was passiert dann?

Ronny Röder: Dann geht es schnell um mehr als Geld. Fast zwei Drittel der Betroffenen sagen, dass ein solcher Fehler ihr Vertrauen in den Arbeitgeber zumindest teilweise erschüttert. Das finde ich nachvollziehbar. Die Gehaltsabrechnung ist für viele der einzige Moment im Monat, in dem das Unternehmen schwarz auf weiß zeigt, ob es seine Zusagen einhält. Fehlt dort eine Überstunde, fühlt sich das persönlich an, auch wenn nur ein Eingabefehler dahintersteckt.

Immerhin geht es oft schnell. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen war der letzte Fehler innerhalb von fünf Arbeitstagen korrigiert. Für das Vertrauen zählt allerdings genauso, wie ein Unternehmen den Fehler erklärt. Ein kurzer Hinweis, was schiefgelaufen ist und wann das Geld kommt, nimmt viel Druck heraus. Viele Betriebe sparen sich diesen Schritt, weil die Korrektur ja ohnehin läuft. Genau dort verschenken sie Vertrauen, das sie mit zwei Sätzen halten könnten.

Jede Rückfrage zeigt, wo die Abrechnung nicht verstanden wird

AGITANO: Rückfragen zur Lohnabrechnung gehören in vielen Payroll-Teams zum Monatsalltag. Wie viel Zeit geht dafür drauf?

Ronny Röder: Mehr, als die meisten Geschäftsführungen vermuten. 37 % der Payroll-Verantwortlichen haben in fast jedem oder in vielen Abrechnungsmonaten mit Rückfragen von Beschäftigten zu tun. Jede einzelne wirkt klein, über den Monat summiert sich das aber. Hinter jeder Rückfrage steckt außerdem jemand, der seine Abrechnung nicht versteht oder unsicher ist.

Viele Fragen kommen immer zu denselben Zeitpunkten. Im Januar wundern sich Beschäftigte, warum ihr Netto bei gleichem Brutto anders aussieht. Bei höheren Einkommen steckt dahinter oft eine neue Beitragsbemessungsgrenze, die jedes Jahr im Voraus für das folgende Kalenderjahr festgesetzt wird. Wer solche Änderungen vorab kurz erklärt, erspart sich einen Teil der Rückfragen. Das klingt banal, passiert in vielen Unternehmen aber nicht.

Der Jahreswechsel bleibt die härteste Zeit für Payroll-Teams

AGITANO: 70 % der Payroll-Verantwortlichen erleben den Jahreswechsel als besondere Belastung. Was macht diese Wochen so schwierig?

Ronny Röder: Es kommt alles zusammen. An erster Stelle nennen die Befragten Sonderzahlungen und Boni, danach gesetzliche Änderungen und die Fristen rund um den Jahreswechsel. Jedes Thema für sich ist Routine. Gleichzeitig und mit wenig Puffer wird daraus eine Belastungsprobe, gerade in kleinen Teams, in denen schon eine Urlaubsvertretung schwierig ist.

Zum 1. Januar 2027 steigt zum Beispiel der gesetzliche Mindestlohn auf 14,60 € je Stunde. Die Minijob-Grenze ist daran gekoppelt und wächst von 603 € auf 633 € im Monatsdurchschnitt. Stundenlöhne und Minijob-Verträge gehören deshalb vor dem Januar auf den Prüfstand. Auffällig finde ich, dass sich nur 36 % der Verantwortlichen beim Mindestlohn vollständig vorbereitet fühlen, obwohl die Erhöhung längst beschlossen ist. Für mich ist das ein Hinweis darauf, wie wenig Zeit im Tagesgeschäft selbst für planbare Aufgaben bleibt.

Bei der Entgelttransparenz ist die Zuversicht größer als die Vorbereitung

AGITANO: Die meisten Payroll-Teams halten sich für gut gerüstet. Teilen Sie diese Zuversicht?

Ronny Röder: Für den Alltag ja. 74 % der Verantwortlichen sehen ihre Payroll gut aufgestellt, und das deckt sich mit meiner Erfahrung. Bei neuen Vorgaben sieht es anders aus. Ein gutes Beispiel ist die EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Die Frist, sie in nationales Recht zu übertragen, ist am 7. Juni 2026 abgelaufen. Ein deutsches Umsetzungsgesetz gibt es bislang nicht, bis dahin gilt das Entgelttransparenzgesetz von 2017 weiter. Vollständig vorbereitet fühlen sich auf das Thema 35 % der Payroll-Verantwortlichen.

Nach der Richtlinie können Beschäftigte künftig schriftlich Auskunft über ihr eigenes Entgelt verlangen. Dazu kommen die durchschnittlichen Entgelte der Kolleginnen und Kollegen mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Eine Mindestgröße des Betriebs sieht die Richtlinie dafür nicht vor. Heute besteht der Auskunftsanspruch nur in Betrieben mit in der Regel mehr als 200 Beschäftigten.

Für viele Mittelständler ist das also neu. Arbeitgeber müssen nach der Umsetzung außerdem einmal im Jahr auf dieses Recht hinweisen. Über ihre eigenen Auskunftsrechte fühlen sich bislang 51 % der Beschäftigten gut informiert. Für die Payroll bedeutet das vor allem Datenarbeit. Wer Gehaltsbestandteile schon heute einheitlich und nachvollziehbar erfasst, muss später wenig nacharbeiten.

Die Anforderungen wachsen schneller als die Systeme

AGITANO: 66 % der Payroll-Verantwortlichen erleben die Lohnabrechnung heute als komplexer als vor fünf Jahren. Woran liegt das?

Ronny Röder: An der Summe der kleinen Dinge. Es gibt mehr Arbeitszeitmodelle, mehr variable Gehaltsbestandteile und mehr Regeln, die sich Jahr für Jahr ändern. Jede einzelne Änderung ist überschaubar. Zusammen ergeben sie ein Regelwerk, das kaum ein Team noch vollständig im Kopf hat. Die Systeme halten da nicht überall mit. Bei 30 % der Befragten ist die eingesetzte Software zumindest teilweise veraltet.

Viele Unternehmen haben das erkannt. 57 % haben eine Zukunftsstrategie für ihre Payroll beschlossen oder setzen sie bereits um, weitere 23 % entwickeln gerade eine. Ganz oben stehen schnellere Abläufe und mehr Automatisierung. Ich halte das für richtig, solange die Reihenfolge stimmt. Wer automatisiert, bevor die Stammdaten verlässlich sind, beschleunigt vor allem seine Fehler.

Wer KI in der Payroll einsetzt, muss sie den Beschäftigten erklären

AGITANO: Ein Fünftel der Beschäftigten hat wenig Vertrauen in KI bei der Lohnabrechnung. Was steckt hinter dieser Skepsis?

Ronny Röder: Die Gründe sind sehr menschlich. Die Studie hat genau diese Gruppe nach ihren Bedenken gefragt. Je 51 % nennen ein generelles Misstrauen gegenüber KI und Sorgen um den Schutz ihrer persönlichen Daten. 41 % befürchten Fehler, wenn kein Mensch mehr genau hinsieht. Und jede vierte Person in dieser Gruppe fürchtet, dass Rückfragen künftig nur noch automatisiert beantwortet werden.

Gerade der letzte Punkt zeigt, worum es geht. Wer eine Frage zum eigenen Gehalt hat, will einen Menschen erreichen. KI gehört deshalb in den Hintergrund, zu Prüfungen und Routine, und ersetzt nicht die Ansprechperson. Wer Künstliche Intelligenz in der Abrechnung nutzt, sollte vorher klären, welche Daten wohin fließen, und das auch offen sagen.

Das gilt für jede Form von KI am Arbeitsplatz. Wer den Einsatz verschweigt, verspielt genau das Vertrauen, das er aufbauen will.

Modernisierung scheitert selten an der Software allein

AGITANO: Sie arbeiten selbst für einen Softwareanbieter. Ist ein neues System die Antwort auf all das?

Ronny Röder: Allein nicht, und das sagen auch die Befragten. Bei den größten Hürden für eine Umstellung liegen die Kosten mit 27 % zwar vorn. Dicht dahinter folgen aber Datenschutz und Informationssicherheit (26 %), das Fehlerrisiko während der Umstellung (25 %) sowie Schulung und Einbindung der Beschäftigten (24 %). Das sind vor allem Fragen der Organisation. Ein neues Tool allein löst sie nicht.

Mittelständlern rate ich, mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme zu beginnen. Wo entstehen bei uns Korrekturen, und wie viele Rückfragen kommen pro Monat? An welchen Stellen werden Daten von Hand zwischen Zeiterfassung und Lohnabrechnung übertragen? Nach meiner Erfahrung entstehen an diesen Übergaben viele Fehler. Danach lohnt es sich, Beschäftigte früh einzubinden und Zuständigkeiten klar zu verteilen, bevor das neue System live geht.

Bei Umstellungen sehen wir, dass es dann gut läuft, wenn Stammdaten nur einmal gepflegt werden und jede Änderung automatisch in allen Bereichen ankommt. Die Technik ist dabei meist der leichtere Teil.

AGITANO: Vielen Dank, Herr Röder, für die interessanten Einblicke rund um die Lohnabrechnung von morgen.

Das Interview mit Ronny Röder, Global Payroll Operations Lead bei Rippling Deutschland, führte Oliver Foitzik, Herausgeber AGITANO.

Was Unternehmen aus der Studie mitnehmen können

Im Alltag läuft die Lohnabrechnung in den meisten Unternehmen stabil. Die Payroll-Studie zeigt aber, wie unterschiedlich Beschäftigte und Payroll-Teams auf dieselbe Abrechnung blicken. Wer seine Abrechnung nicht versteht, bemerkt Fehler nicht, und wer sie bemerkt, zweifelt schnell am Arbeitgeber. Verständliche Abrechnungen und kurze Erklärungen bei Änderungen sind deshalb Vertrauensarbeit. Sie machen Fehler sichtbar, bevor sie Zweifel auslösen.

Für die kommenden Jahre zeichnen sich klare Aufgaben ab. Neue Regeln wie die Entgelttransparenz verlangen gepflegte Gehaltsdaten, der Jahreswechsel braucht Puffer im Team und einen frühen Blick auf die Personalkosten. Mit der wachsenden Komplexität müssen auch die Systeme Schritt halten. Und wer KI einführt, sollte die Beschäftigten mitnehmen, bevor ihre Skepsis wächst. Für Mittelständler lohnt es sich, jetzt mit einer Bestandsaufnahme der eigenen Abläufe zu beginnen, solange sich der Aufwand noch planen lässt.

Zur Datengrundlage: Für die Payroll-Studie 2026 hat SPLENDID RESEARCH im Auftrag von Rippling vom 11. bis 27. September 2026 insgesamt 1.000 Personen in Deutschland online befragt. Davon sind 500 Beschäftigte mit Lohn- oder Gehaltsabrechnung und 500 Personen mit operativer Verantwortung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die Teilnehmenden wurden über ein Online-Access-Panel gewonnen, die Prozentwerte sind gerundet.

Über den Interviewpartner: Ronny Röder

Ronny Röder ist Global Payroll Operations Lead bei Rippling Deutschland und hat die deutsche Lohnabrechnung von Rippling mit aufgebaut. Er arbeitet eng mit Unternehmen zusammen, die ihre Payroll mit Rippling abwickeln, und kennt die Fragen, die Payroll-Teams im Alltag beschäftigen, vom Jahreswechsel bis zur Umstellung auf neue Systeme.