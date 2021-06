Wie finde ich den passenden Fulfillment-Dienstleister?

Kaum eine Branche hat in den letzten Jahren einen derartigen Aufschwung erlebt wie der E-Commerce. Vermehrt gehen unabhängige Händler*innen von klein bis groß mit ihren eigenen Onlineshops an den Markt, um ihre Waren durch den Direktverkauf an Verbraucher*innen anzubieten. Dabei ist es meist nicht möglich, dass ein einziger Betrieb alle Aufgaben von der Produktion bis zum Versand übernimmt. Einzelne Arbeitsschritte in unserer globalisierten und stark vernetzten Arbeitswelt werden häufig ausgelagert und an externe Dienstleister abgegeben. So kann beispielsweise die oft aufwendige Waren-Kommissionierung an spezialisierte Fulfillment-Dienstleister outgesourct werden. Doch dabei sind auf dem Markt zahlreiche Anbieter mit unterschiedlichen Leistungsspektren vertreten. Einige decken sämtliche Bedürfnisse ab, andere sind eher auf ein Gebiet spezialisiert. Bei diesem oft unübersichtlichen Angebot kann es eine echte Herausforderung sein, den richtigen Dienstleister für das eigene Business-Projekt ausfindig zu machen. Der folgende Artikel soll eine erste Entscheidungshilfe darstellen und erklärt, woran Sie einen passenden Dienstleister erkennen, um schließlich die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.