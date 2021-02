Wie geht Erfolg mit Amazon? 3 FBA Business-Beispiele, die inspirieren

Persönlicher Erfolg dank Selbstständigkeit mit Amazon FBA (Fulfillment by Amazon): Es kommt darauf an, aus der breiten Masse hervorzustechen. Damit das eigene Amazon Business und die Produkte direkt von potenziellen Kund/innen gesehen und gekauft werden, gibt es einiges zu beachten. Oliver Foitzik gibt im abschließenden Teil Drei unseres Gesprächs zum Thema Amazon FBA Business drei spannende Erfolgsbeispiele, die beweisen: Es ist möglich, hochgesteckte Ziele zu erreichen, nennenswerte Umsätze pro Monat zu erzielen und finanziell abgesichert zu sein.

Erfolgreiches Amazon FBA Business gründen: Beispiel Körperpflege

Herr Foitzik, mit der richtigen Umsetzungsstrategie können Amazon Seller auch gezielt an Ihrem Online-Verkaufs-Erfolg arbeiten. Auch heißt es immer, dass es viele erfolgreiche Amazon FBA Business-Beispiele mit ganz unterschiedlichen Produktpaletten gibt. Haben Sie uns so ein Beispiel?

Oliver Foitzik: Ja, ich kenne sogar einige Amazon Shop-Betreiber/innen, die ohne eigenen Shop verkaufen und bemerkenswerte Umsätze einfahren. Einer meiner persönlichen Favoriten ist Bartformat: Die Bartpflege in Apotheker-Qualität. Nicht nur, dass die Produkte tatsächlich eine herausragende Qualität besitzen. Auch die Auswahl der Produkte, das Look’n’Feel und das Storytelling können sich sehen lassen.

Die Einbindung des Amazon Shops ist unauffällig umgesetzt, alles ist intuitiv und leicht bedienbar. Die Website erfordert natürlich Aufwand zum Aufsetzen. Doch die ist zeitgleich Visitenkarte für das Unternehmen und vermittelt Seriosität. Nach dem Einmalaufwand zum Start ist auch das geschafft, Wartung und Content-Pflege lassen sich zudem ebenfalls outsourcen.

Produkte zum Wohlfühlen eignen sich bestens für den Vertrieb via Amazon FBA Business

Das ist in der Tat ein interessantes Beispiel, das selbst für Menschen ohne Bart ansprechend gestaltet ist. Haben Sie noch ein anderes Beispiel für ein erfolgreiches Amazon FBA Business?

Oliver Foitzik: Passend zu den kalten Außentemperaturen fällt mir als nächstes TERRATHERM® – Stay Warm Feel Well ein. Auch hier ist der Slogan Programm, denn hier werden Wärmepads angeboten, die hervorragend warm halten. Der Kopf dahinter hat ganz klar die Bedürfnisse der Kund/innen erkannt. Wie viele Menschen kennen Sie, die gerade im Winter mit kalten Händen oder Zehen zu kämpfen haben?

Die Kälte draußen hält viele davon ab, an die frische Luft zu gehen. Jedoch ist genau das so wichtig, um einen klaren Kopf zu behalten und im Lockdown keinen Lagerkoller zu bekommen. Diese Produkte sind also aktueller denn je. Ebenfalls gut gemacht: Die Einbindung von vertrauenswürdigen Zahlungsarten und ProvenExpert-Auszeichnung. Das macht was her und überzeugt.

Ideal für Amazon FBA Business: Coole Produkte auf die Bedürfnisse der Kund/innen zuschneiden

Aller guten Dinge sind drei. Haben Sie noch ein erfolgreiches Amazon FBA Business-Beispiel für die wärmeren Monate parat?

Oliver Foitzik: Mein Tipp: Die Handtücher und anderen Textilprodukte von Fit-Flip®. Diese Tücher sind richtig raffiniert, saugstark und dabei platzsparend. Also das perfekte Strandtuch oder Handtuch für den Sport, wenn man unterwegs ist. Auch hier wurden Produkte entwickelt und darauf zugeschnitten, was Sportler/innen und Outdoor-Begeisterte brauchen können. Auch gut gemacht ist die bodenständige Aufmachung mit vielen Elementen, die emotionalisieren und Vertrauen wecken.

Das Spannende mit einem Amazon FBA Business Modell ist ja, dass man alle möglichen zeitintensiven Aufgaben abgeben kann. Das Tagesgeschäft übernimmt sozusagen Amazon. Wenn Sie sich mit Amazon FBA selbständig machen, können Sie Ihre volle Aufmerksamkeit der Entwicklung neuer, digitaler oder physischer Produkte und ihrer Vermarktung widmen. Und das ist die Arbeit, die langfristig deutlich mehr Spaß macht.

Herr Foitzik, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und die spannenden Einblicke in die Grundlagen (Teil Eins), die Startvoraussetzungen (Teil Zwei) und die hochinteressanten Erfolgsbeispiele für gute Amazon FBA Business Ideas!

Erschaffen Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte: Jetzt Amazon FBA Business starten

