Autovermietung eröffnen: Eine lohnende Geschäftsidee?

Autovermietung gründen: Voraussetzungen

Basiswissen

Grundsätzlich reicht es aus, Handelskenntnisse und die nötige Portion Leidenschaft für die Gründung einer Autovermietung mitzubringen. Experten raten dennoch dringend, im Vorfeld eine Ausbildung im Fahrzeughandel durchzuführen. Von großer Bedeutung sind zudem betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

Gründerwissen

Sinnvoll zeigt sich der Besuch von speziellen Seminare für Existenzgründer. Diese stellen eine sehr gute Vorbereitung auf den Arbeitsalltag und das Leben als Selbstständiger dar. Ein idealer Kandidat, um eine Autovermietung zu gründen, ist ein Automobilkaufmann, der bereits einige Gründerworkshops besucht hat. Bei diesem würde die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass seine Autovermietung erfolgreich geführt wird.

Fachkenntnisse

Idealerweise sollte der Gründer auch über Fachkenntnisse verfügen. Zum Beispiel sollte er die Besonderheiten der Automobilzulassung kennen und welche Vorgaben mit dem sogenannten Länderkennzeichen einhergehen.

Wenn man dieses mitbringt, sind die Vorzeichen positiv, um eine Autovermietung zu gründen.

Autovermietung eröffnen: Kosten

Bei der Eröffnung einer Autovermietung sind selbstverständlich einige Kosten zu bedenken – und diese fallen nicht unbedingt niedrig aus.

Erwerb von Fahrzeugen und Modellen

Es ist schließlich der Erwerb von Fahrzeugen nötig, bei welchem es sich meist um eine kostspielige Angelegenheit handelt. Von großer Bedeutung für den Erfolg ist es, dass man Automodelle unterschiedlicher Größe mit verschiedenen Ausstattungsvarianten anbietet. Das Geschäft wird darüber hinaus maßgeblich davon profitieren, wenn den Kunden ebenfalls Sprinter und Transporter angeboten werden können.

Alle Kosten in einem Finanzplan

Bevor die ersten Ausgaben getätigt werden, sollte unbedingt ein konkreter Finanzplan vorhanden sein. In diesem Finanzplan sind alle Kostenpunkte zu berücksichtigen, die für das Vorhaben „Autovermietung eröffnen“ relevant sind.

In diesem Zusammenhang sind zum Beispiel folgende Kosten zu berücksichtigen

Kosten für das Gebäude und mögliche Ein- und Umbauten

Kosten für bürokratische Aufwände

Kosten für Beratung, unter anderem Unternehmensberater, Rechtsanwalt, Steuerberater

Kosten für gezielte Werbemaßnahmen

Kosten für Zertifikate und Gutachten.

Es müssen außerdem Waren beschafft und eingekauft werden – allen voran die bereits erwähnten Fahrzeuge für die Autovermietung.

Betriebskosten

Selbstverständlich ergeben sich ebenfalls laufende Betriebskosten. Zu diesen gehören unter anderem Kosten für …

Heizung und Strom

Lagerung

Miete

Versicherungen

EDV.

Auch Steuerzahlungen sind zu berückstichtigen.

Startkapital & Lebensunterhalt

Auch das Startkapital, welches für die Anfangsphase der Selbstständigkeit benötigt wird, muss festgelegt werden. Nicht vernachlässigt werden darf selbstverständlich auch die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts des Gründers.

Gründer sollten zudem stets über eine finanzielle Reserve verfügen, falls einmal unvorhergesehene Ausgaben anfallen oder Sonderbelastungen bestehen.

Um eine Autovermietung zu eröffnen, sollte man unbedingt die Kosten im Griff haben.

Autovermietung gründen: Finanzierung

Die meisten Firmengründungen lassen sich kaum ohne fremdes Kapital realisieren. Da ist auch die Eröffnung einer Autovermietung keine Ausnahme.

Bankenkredit

Existiert ein sauber erstellter Businessplan, sind die Chancen sehr gut, den notwendigen Bankenkredit bewilligt zu bekommen. Am besten spricht man dazu mehrere Banken an und holt sich verschiedene Angebote ein. Wenn alles passt, schließt man den Kreditvertrag ab.

Mit einer Bank hat man meist einen starken Partner an der Seite, um eine Autovermietung zu eröffnen.

Gründungszuschuss

Es gibt einige Alternativen, um einen finanziellen Zuschuss für die Gründung einer Autovermietung zu erhalten. Beispielsweise werden durch die Bundesarbeitsagentur spezielle Gründerzuschüsse vergeben. Diese richten sich insbesondere an Personen, welche den Schritt in die Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus wagen.

Auch bieten die örtlichen Industrie- und Handelskammern Beratungsangebote für Gründer an. In diesen Gesprächen kann neben der Gründung selbst auch die Finanzierung besprochen werden. Die Gründungsberater liefern hier wahren Mehrwert und Orientierung.

So kann das Vorhaben „Autovermietung gründen“ erfolgreich gestaltet werden.

Autovermietung eröffnen: Marketing

Um den erfolgreichen Start mit der eigenen Autovermiertung zu schaffen, ist ein professionelles und gut durchdachtes Marketing wichtig.

Branding

Bereits vor der Gründung sollte sich über das Branding Gedanken gemacht werden. Ein griffiger und eingängiger Name für die Autovermietung ist wichtig. Kunden lassen sich in der Regel besonders von prägnanten und kurzen Namen anziehen.

Moderne Namen sind erfolgsversprechender, vor allem wenn sie einen hohen Wiedererkennungswert haben. Den eigenen Nachnamen als Firmennamen zu nutzen, ist nur bedingt empfehlenswert.

Das Mietwagengeschäft ist grundsätzlich hart umkämpft. Ein guter Firmenname stellt bereits einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar.

Marketingstrategie

Wenn man eine Autovermietung eröffnen will, sollte die Marketingstrategie klar definiert sein.

Um eine individuelle Marketingstrategie zu entwickeln, ist eine Marktanalyse wichtig. Auf dieser Basis sollte das Angebot der Wettbewerber sorgfältig untersucht werden. Dabei können vor allem Informationen über die jeweilige Preisstruktur gewonnen werden. Vielleicht bietet die Konkurrenz besondere Sonderaktionen an, zum Beispiel Rabatte oder Nachlässe für die Kunden.

Mitbewerber sollte vor allem auf entsprechende Lücken in ihrem Angebot geprüft werden. So kann ein fehlendes Angebot in das eigene Portfolio aufgenommen werden. Eine mögliche Idee ist beispielsweise vergünstigte Tarife für sehr loyale Kunden.

Derartige Vorteile und Programme können mit und im Marketing gezielt beworben werden. Online Marketing ist hier besonders empfehlenswert. Facebook und andere Werbeplattformen bieten beispielsweise die Möglichkeit, die eigene Zielgruppe sehr zielgerichtet anzusprechen. Streuverluste werden hierbei minimiert.

Website

Die Basis für ein erfolgreiches Marketing stellt natürlich die eigene Webseite dar. Diese soll übersichtlich und professionell gestaltet sein. Wichtig dabei ist, dass Vertrauen aufgebaut und Kunden emotional angesprochen werden. Großflächige Bilder sind dabei ideal.

Auf der Webseite der Autovermietung sollen die Kunden mit nur wenigen Klicks alle Angebote und Details finden. Das beinhaltet auch die Rahmendaten und Konditionen der Fahrzeug-Anmietung.

Empfehlungswert ist eine Online-Reservierungsmöglichkeit auf der Website. Dadurch lässt sich eine wertvolle Erweiterung des Kundenkreises erzielen. Die meisten Interessenten informieren sich zuerst über das Internet. Hier holen sie Informationen ein und vergleichen die Angebote miteinander.

Wenn der Kunde sich entschieden hat, kann das gewünschte Auto sofort online gebucht werden. Die Buchung selbst erfolgt für beide Seiten somit ohne viel Zeitaufwand.

Mit dem richtigen Marketing kann man eine Autovermietung mit gutem Gewissen eröffnen und das Geschäft erfolgreich aufbauen.

Autovermietung gründen: Eine lohnende Geschäftsidee

Wenn man als Gründer,

die richtigen Voraussetzungen mitbringt,

den Business Plan erstellt hat,

die Finanzierung geregelt hat,

die Leidenschaft für das Business in sich trägt,

sollte man den Schritt in die Selbständigkeit wagen und eine Autovermietung eröffnen.

Es ist, wie in allen Märkten, nicht leicht. Es gibt zahlreiche Mitbewerber im Markt, vor allem einige große. Das Geschäft ist jedoch lukrativ, wenn man seinen Platz beziehungsweise Nische findet und diese mit interessanten Angeboten gestaltet.

Wir wünschen viel Erfolg, wenn Sie eine Autovermietung gründen (wollen).