„Mit einer Haushaltsauflösung endet auch ein Lebensabschnitt“ – Interview mit Dorukhan Eyol von Aufräumhelden Berlin

Umzüge und Haushaltsauflösungen sind für Beteiligte oft ein schwieriger Schritt. Man verlässt seine bekannte Umgebung und hat daneben noch einen großen logistischen Aufwand zu bewältigen. Da ist man froh über jede Hilfe. Dorukhan Eyol unterstützt Menschen mit seinem Unternehmen Aufräumhelden bei Umzügen, Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen in Berlin. Wir haben mit ihm über die Herausforderungen bei seiner täglichen Arbeit gesprochen.

Haushaltsauflösungen sind immer auch eine emotionale Herausforderung – Dorukhan Eyol im Interview

Guten Tag Herr Eyol! Vielen Dank, dass Sie Zeit für das Gespräch gefunden haben. Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen doch kurz vor!

Gern. Mein Name ist Dorukhan Eyol. Ich habe die Firma Aufräumhelden Ende 2015 gegründet. Die ganze Idee entstand aus einer Art Nachbarschaftshilfe heraus. Wir haben in unserem Umfeld häufiger Verwandten und Bekannten bei Umzügen und ähnlichen Arbeiten geholfen. Da wir dabei ein wirklich gutes Team waren, kam irgendwann der Gedanke auf, auch anderen Menschen in Berlin bei Räumungen, Umzügen und Haushaltsauflösungen zu helfen.

Viele Menschen haben einfach nicht die Zeit, die Kraft oder die Ressourcen für eine komplette Wohnungsauflösung oder einen Umzug. Das gilt vor allem dann, wenn der Hausstand sehr groß ist oder die Bewohner alt sind. Vor allem bei Haushaltsauflösungen nach Beerdigungen sind die Betroffenen außerdem oft noch viel zu gelähmt, um sich mit logistischen Problemen zu beschäftigen. In diesen Fällen sind wir froh, ihnen unsere Unterstützung anbieten zu können.

Mit wie vielen Mitarbeitern haben Sie angefangen?

Am Anfang waren wir gerade einmal zu zweit. Mit der Zeit bauten wir unser Dienstleistungsangebot aber immer weiter aus und bekamen mehr und mehr Kunden. So vergrößerten wir mit der Zeit auch unseren Mitarbeiterstamm deutlich und beschäftigen heute ein großes Team erfahrener Umzugshelfer.

Welche Arbeiten führen Sie mit Ihrem Team durch?

Wir von Aufräumhelden bieten unseren Kunden ein breites Dienstleistungsspektrum an. Einen großen Anteil unserer Aufträge machen Umzüge aus. Daneben bieten wir auch Entrümpelungen und komplette Haus- und Wohnungsauflösungen an. Zu den herausforderndsten Arbeiten zählen sicherlich Entrümpelungen von Messi-Wohnungen. Hier braucht es ein erfahrenes Team, das systematisch und effektiv mit der besonderen Situation umgehen kann.

Darüber hinaus übernehmen wir für unsere Kunden auch viele weiterführende Arbeiten. Das kann etwa das Beantragen von Halteverbotsschildern oder die Durchführung von Schönheitsreparaturen sein. Zu guter Letzt führen wir auch Aktenvernichtungen gemäß DIN 66399 durch.

Die Haushalte sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst

Welche besonderen Extras bieten Sie Ihren Kunden?

Ein Punkt, auf den wir großen Wert legen, ist unsere Festpreisgarantie. So wissen unsere Kunden auch bei umfangreichen Arbeiten jederzeit, welche Kosten auf sie zukommen. Weiterhin punkten wir mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und unseren professionellen Handwerksleistungen. Unsere Kunden bekommen alle Leistungen bequem aus einer Hand. Darüber hinaus sind selbstverständlich alle Leistungen versichert.

Wer gehört zu Ihrem Kundenkreis?

Unsere Kunden sind zum einem Privathaushalte, Inhaber von Gastronomiebetrieben, Firmen und Vereine, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Bezirksämter.

Also ein breitgefächertes Spektrum. Da erlebt man sicher jeden Tag neue Herausforderungen.

Ja. Und das betrifft nicht nur uns, auch unsere Kunden. Mit der vollständigen Wohnungsauflösung endet ja immer auch ein Lebensabschnitt. Wir von Aufräumhelden legen deshalb großen Wert darauf, die Arbeiten mit Respekt, Einfühlsamkeit und Diskretion durchzuführen. Wir möchten unseren Kunden den Abschied so leicht wie möglich machen. Dafür ist viel Erfahrung erforderlich.

Darüber hinaus ist unsere Arbeit auch unter dem rein technischen Aspekt immer wieder eine Herausforderung. Die Haushalte sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Eine Wohnungsauflösung ist deshalb nie eine leichte Aufgabe. Auch Umzüge in Großstädten erfordern immer wieder viel Präzision und eine gute Planung. Wir von Aufräumhelden scheuen uns aber vor keiner Arbeit und fühlen uns für keine Entrümpelung zu fein. Als erfahrener Experte für Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen bieten wir jedem unsere Hilfe an, der sie braucht.

Ein schönes Schlusswort. Wir danken Ihnen für das Gespräch und die interessanten Einblicke!

Jederzeit gern!

Das Interview mit Dorukhan Eyol führe Beate Greisel, AGITANO-Redaktion.

Über Aufräumhelden

Das Berliner Unternehmen Aufräumhelden wurde 2015 gegründet. Es bietet ein breites Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Umzug, Haushaltsauflösung und Entrümpelung an. Zu seinen Kunden gehören sowohl private als auch gewerbliche Auftraggeber.