Firmensitz in Frankfurt: Welche Optionen Unternehmen bei hohen Spitzenmieten haben

Firmensitz in Frankfurt und Optionen: Das Wichtigste im Überblick Alles Zentrale zum Firmensitz in Frankfurt in fünf Punkten, von der Marktlage bis zum Vertrag. Markt mit zwei Gesichtern: Im CBD reichen die Nettokaltmieten laut IHK-Gewerbemarktbericht 2026 bis 55 Euro je Quadratmeter monatlich, der Schwerpunkt liegt dort bei 35 Euro, in Eschborn bei 12 Euro. Trotz hohen Leerstands bleibt das kurzfristig verfügbare Angebot in Premiumlagen knapp.

Im CBD reichen die Nettokaltmieten laut IHK-Gewerbemarktbericht 2026 bis 55 Euro je Quadratmeter monatlich, der Schwerpunkt liegt dort bei 35 Euro, in Eschborn bei 12 Euro. Trotz hohen Leerstands bleibt das kurzfristig verfügbare Angebot in Premiumlagen knapp. Zwölf Optionen statt einer: Neben den Grundmodellen Eigenfläche, Coworking und Serviced Office stehen Kauf, Bürogemeinschaft, Untermiete, Managed Office, Tagesbüro, Konferenzraum, Geschäftsadresse, virtuelles Büro und Privatanschrift zur Wahl. Welche passt, entscheiden Anwesenheit, Gäste und Planbarkeit.

Neben den Grundmodellen Eigenfläche, Coworking und Serviced Office stehen Kauf, Bürogemeinschaft, Untermiete, Managed Office, Tagesbüro, Konferenzraum, Geschäftsadresse, virtuelles Büro und Privatanschrift zur Wahl. Welche passt, entscheiden Anwesenheit, Gäste und Planbarkeit. Präsenz in Stufen: Vom gebuchten Konferenzraum über den festen Arbeitsplatz bis zum eigenen Büro lässt sich die Präsenz schrittweise aufbauen. Das senkt das Risiko, Fläche für ein Wachstum zu mieten, das noch nicht feststeht.

Vom gebuchten Konferenzraum über den festen Arbeitsplatz bis zum eigenen Büro lässt sich die Präsenz schrittweise aufbauen. Das senkt das Risiko, Fläche für ein Wachstum zu mieten, das noch nicht feststeht. Gesamtkosten statt Kaltmiete: Nebenkosten, Ausbau, Möbel und IT, Empfang, Konferenzräume, Mietsicherheit, Umzug und ungenutzte Fläche bestimmen den wahren Preis. Seit 2025 genügt für Gewerbemietverträge über ein Jahr die Textform. Laufzeit und Kündigungsrechte bleiben der größte Kostenhebel.

Nebenkosten, Ausbau, Möbel und IT, Empfang, Konferenzräume, Mietsicherheit, Umzug und ungenutzte Fläche bestimmen den wahren Preis. Seit 2025 genügt für Gewerbemietverträge über ein Jahr die Textform. Laufzeit und Kündigungsrechte bleiben der größte Kostenhebel. Recht und Steuern: Satzungssitz, Geschäftsanschrift und Zweigniederlassung sind rechtlich verschiedene Dinge mit eigenen Pflichten. Die Gewerbesteuer folgt bei gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen der Betriebsstätte. 2026 liegt der Hebesatz in Frankfurt bei 460 Prozent, in Eschborn bei 330 Prozent. Wer seine tatsächliche Nutzung kennt, findet damit die Lösung, die Wirkung und Kosten in ein tragfähiges Verhältnis bringt.

Büromarkt 2026: Was die neuen Zahlen für den Firmensitz in Frankfurt bedeuten

Wer einen Firmensitz in Frankfurt plant, entscheidet in einem Markt mit zwei Gesichtern. Die aktuellen Daten zum Büromarkt Frankfurt zeigen, wo die Spannungen liegen und warum sie die Wahl des Standorts prägen.

Spitzenmiete und Schwerpunktmiete liegen weit auseinander

Die Spitzenmiete ist die bekannteste Zahl des Frankfurter Büromarkts, für die eigene Planung aber selten die wichtigste. Nach dem Gewerbemarktbericht der IHK reicht die Spanne im CBD in der Spitze bis 55 Euro je Quadratmeter und Monat. Der Schwerpunkt, zu dem dort eine größere Zahl von Flächen vermietet wird, liegt bei 35 Euro.

Spitzenwerte stehen für einzelne Premiumflächen und taugen nicht als Planungsgröße für das eigene Budget. Aussagekräftiger ist der Vergleich der Büromarktzonen. Die IHK unterscheidet neben CBD und City auch Gateway Gardens am Flughafen, das Lyoner Quartier sowie die Zonen Ost, Süd, West und Nord. Die Übersicht zeigt Spannen und Schwerpunkte aller Zonen, für die der Bericht Mietwerte ausweist, und zum Vergleich für Eschborn.

Lage Mietspanne in Euro je m² Schwerpunkt in Euro je m² CBD mit Bankenviertel 23,00 bis 55,00 35,00 City 14,00 bis 39,00 24,50 Gateway Gardens 14,50 bis 29,00 19,00 Lyoner Quartier 8,00 bis 18,50 14,00 Büromarktzone Ost 7,00 bis 22,00 14,00 Büromarktzone Süd 8,50 bis 21,00 14,00 Büromarktzone West 8,00 bis 21,00 13,50 Büromarktzone Nord 7,00 bis 17,00 11,00 Eschborn 7,00 bis 19,00 12,00

Tabelle 1: Nettokaltmieten für Büroflächen in den Frankfurter Büromarktzonen und in Eschborn, Spanne und Schwerpunkt in Euro je Quadratmeter und Monat, Stand Juni 2026 (Quelle: IHK Frankfurt, Gewerbemarktbericht 2026).

Die Spannen zeigen, wie stark die Lage den Preis bestimmt. Der Schwerpunkt im CBD liegt fast dreimal so hoch wie in Eschborn und mehr als dreimal so hoch wie in der Zone Nord. Große Sprünge zeigt der Bericht nicht: Die Mietpreise bleiben 2026 gegenüber dem Vorjahr überwiegend unverändert, Steigerungen in der Spitze gibt es nur im CBD.

Hoher Leerstand, knappe Premiumlagen

Hoher Leerstand und knappe Toplagen widersprechen sich nur auf den ersten Blick. Der Leerstand summierte sich zur Jahresmitte 2026 auf rund 1,8 Millionen Quadratmeter, und gut die Hälfte dieser Flächen, nämlich etwa 56 Prozent, war modern ausgestattet. Trotzdem hält der IHK-Bericht fest, dass insbesondere in Premiumlagen das Angebot an kurzfristig verfügbaren Projektentwicklungen stark begrenzt ist.

Die Erklärung liegt in Lage und Qualität. Gesucht werden laut Bericht vor allem moderne, ESG-konforme und flexibel nutzbare Flächen. Ältere Bestandsimmobilien ohne zeitgemäße Ausstattung stehen dagegen weiter unter Vermarktungsdruck. Rund 406.000 Quadratmeter waren Mitte 2026 im Bau, die Vorvermietungsquote lag bei rund 57 Prozent.

Das Marktgeschehen prägten im ersten Halbjahr kleinere und mittlere Abschlüsse. Für Suchende heißt das: Wer kurzfristig eine Premiumadresse braucht, findet wenig Auswahl. Wer bei Lage oder Zuschnitt flexibel ist, hat deutlich mehr Spielraum.

Aufsicht als Standortfaktor: BaFin, EZB und AMLA

Neben den Banken prägen Aufsichtsbehörden den Standort. Die Europäische Zentralbank sitzt in Frankfurt und beaufsichtigt gemeinsam mit den nationalen Behörden die bedeutenden Banken im Euroraum direkt. Auch die Deutsche Bundesbank hat hier ihre Zentrale, ebenso die EIOPA, die europäische Aufsicht für Versicherungen und betriebliche Altersversorgung.

Die EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche AMLA hat ihren Sitz im MesseTurm. Die BaFin will ihre Frankfurter Standorte laut Fachpresse im Business Campus RAW im Europaviertel bündeln, der früheren Hauptverwaltung der Deutschen Bahn, voraussichtlich ab Herbst 2028.

Für Kanzleien, Berater und Finanzdienstleister mit Aufsichtsbezug ist ein Firmensitz in Frankfurt nahe den Behörden mehr als ein Imagefaktor. Kurze Wege zu Terminen und Mandanten sparen Zeit. Mit der AMLA rückt die Geldwäscheprävention näher an den Finanzplatz, ein Thema, das auch im Mittelstand ankommt, etwa bei der Frage, wie Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten im Mittelstand organisieren.

Für die Standortwahl folgt daraus eine klare Regel: Den Ausschlag gibt die Lage, die zur eigenen Kundschaft passt, der Marktdurchschnitt ist zweitrangig. Wer das verinnerlicht, liest jedes Mietangebot mit anderen Augen.

Prestige gegen Kostenrisiko abwägen: Die Zwickmühle beim Firmensitz in Frankfurt

Für wachsende Kanzleien und Finanzdienstleister ist die Standortfrage ein echtes Dilemma. Die Adresse soll Vertrauen stiften, die Kosten sollen beherrschbar bleiben.

Was ein Firmensitz in Frankfurt signalisiert und was er bindet

Eine Adresse im Bankenviertel signalisiert Stabilität und Seriosität gegenüber Mandanten und Investoren. Sie bindet aber über lange Mietlaufzeiten erhebliches Kapital, oft bevor feststeht, wie schnell das Unternehmen tatsächlich wächst. Ein vorausschauendes Cashflow-Management gehört deshalb zu jeder Standortentscheidung. Zur Miete kommen Ausbau, Ausstattung und Umzug, die gerade in der Anfangsphase die Liquidität belasten. Wer diese Abflüsse vorab den erwarteten Einnahmen gegenüberstellt, sieht früh, wie viel Bindung das Unternehmen tragen kann.

Eine Alternative sind professionelle Bürostandorte in Frankfurt, die eine anerkannte Adresse bieten, ohne ein Unternehmen sofort langfristig zu binden. Solche Lösungen schaffen Zeit, um den tatsächlichen Flächenbedarf zu beobachten, bevor eine große Entscheidung fällt.

Solange hohe Spitzenmieten in Toplagen und Leerstand in weniger gefragten Objekten nebeneinander bestehen, lohnt sich ein starrer, langjähriger Vertrag kaum, wenn der eigene Bedarf nicht sicher planbar ist. Gefragter ist eine Lösung wie die von COLLECTION, die sich an die tatsächliche Marktlage anpassen lässt, Monat für Monat statt für ein ganzes Jahrzehnt im Voraus festgelegt.

Etablierte Unternehmen vor derselben Rechnung

Diese Zwickmühle betrifft nicht nur Neugründungen. Auch etablierte Unternehmen, die ihren bisherigen Standort aufgeben und näher an Kunden oder Aufsichtsbehörden heranrücken wollen, stehen vor derselben Rechnung. Ein zu großzügig kalkulierter Umzug erhöht die Fixkosten dauerhaft, und ein zu vorsichtiger Kompromiss verfehlt die gewünschte Wirkung beim Gegenüber.

Wie eine solche Abwägung im Großen aussieht, zeigt die BaFin. Laut Fachpresse will sie ihre beiden Sitze im Frankfurter Norden aufgeben und ihre rund 1.000 Beschäftigten in der Stadt an einem zentral gelegenen, gut angebundenen Ort zusammenführen. Kleinere Unternehmen treffen dieselbe Abwägung, nur in anderem Maßstab und oft unter größerem Zeitdruck.

Zwei Kanzleipartner wägen am Besprechungstisch ab, welche Fläche ihr Frankfurter Standort braucht und wie lange sie sich binden wollen. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Randlage, Umland oder Zentrum: Welche Lage zum Firmensitz in Frankfurt passt

Weicht ein Unternehmen auf günstigere Randlagen aus, sinkt die Kostenbelastung. Ob der professionelle Auftritt darunter leidet, hängt davon ab, wofür der Firmensitz in Frankfurt im Alltag gebraucht wird. Empfängt ein Unternehmen regelmäßig Mandanten aus dem Finanzsektor, zählt die Nähe zum Bankenviertel. Arbeitet das Team vor allem intern und reist häufig, kann ein Standort mit guter Anbindung an Flughafen und Autobahn die bessere Wahl sein.

Für gewerbesteuerpflichtige Unternehmen spielt auch die Steuer mit. Umlandgemeinden wie Eschborn erheben einen deutlich niedrigeren Gewerbesteuer-Hebesatz als Frankfurt, und die Büromieten liegen dort deutlich unter denen der Innenstadt. Dem stehen längere Wege und eine weniger bekannte Adresse gegenüber. Welche Seite schwerer wiegt, lässt sich nur mit Zahlen aus dem eigenen Geschäft beantworten.

Experten-Tipp!

Notieren Sie vor der Standortsuche vier Wochen lang, wo Ihre Termine tatsächlich stattfinden und woher Ihre Gäste anreisen. Diese Liste zeigt schneller als jede Marktstudie, ob Ihr Unternehmen eine Adresse im Bankenviertel wirklich braucht.

Die Zwickmühle löst sich weder mit der teuersten noch mit der günstigsten Adresse. Sie löst sich, wenn Wirkung, Kosten und Bindung zur tatsächlichen Nutzung passen.

Alle Optionen für den Firmensitz in Frankfurt: Drei Grundmodelle und ihre Varianten

In der Praxis lassen sich für Unternehmen drei Grundmodelle unterscheiden: die klassische, langfristig angemietete Eigenfläche, das reine Coworking und dazwischen das Serviced Office im Business Center. Um diese Modelle herum gibt es weitere Formen, die je nach Bedarf ergänzen oder ersetzen.

Rechtlich trägt allerdings nicht jede davon einen Sitz oder eine Niederlassung, manche sichern nur Termine oder eine Anschrift. Erst der vollständige Überblick zeigt, welcher Weg zum Firmensitz in Frankfurt zum eigenen Unternehmen passt.

Eigenfläche: Mieten, kaufen, teilen oder untermieten

Eine Eigenfläche ist ein Büro, das ein Unternehmen exklusiv mietet oder besitzt und selbst ausbaut und betreibt. Die gemietete Variante bietet volle Gestaltungsfreiheit bei Grundriss, Empfang und Markenauftritt. Sie verlangt jedoch eine Mietbindung über mehrere Jahre und häufig zusätzliche Investitionen in Ausbau und Ausstattung. Weil kurzfristig verfügbare Flächen in Toplagen knapp sind, kann diese Bindung riskant werden, wenn sich der Platzbedarf schneller ändert als geplant.

Wer dauerhaft planen kann, prüft auch den Kauf einer Büroetage als Teileigentum. Er bindet Eigenkapital, macht aber unabhängig von Vermietern und Mietanpassungen. In einer Bürogemeinschaft teilen sich mehrere Unternehmen eine gemeinsam genutzte Fläche mit Empfang, Besprechungsraum und Technik, was sich etwa für kleine Kanzleien oder Beratungen anbietet.

Eine weitere Zwischenform ist die Untermiete bei einem anderen Unternehmen. Sie setzt nach § 540 BGB die Erlaubnis des Vermieters voraus und hängt am Vertrag des Hauptmieters und damit an dessen Laufzeit. Als dauerhafter Firmensitz in Frankfurt eignet sie sich deshalb nur, wenn diese Abhängigkeit vertraglich gut abgesichert ist.

Coworking und Tagesbüro

Coworking bedeutet, einen Arbeitsplatz in einer gemeinsam genutzten Bürofläche zu buchen, entweder als wechselnden Platz oder als festen Schreibtisch. Unter den drei Grundmodellen ist es das Modell mit der geringsten Bindung. Abgerechnet wird in der Regel je Platz, die Laufzeiten sind kurz, und Küche, Internet sowie Gemeinschaftsflächen gehören je nach Anbieter dazu.

Für Gründer, Einzelpersonen und Projektteams ist das ein schneller Einstieg in Frankfurt. Für vertrauliche Gespräche und sensible Unterlagen fehlt in offenen Flächen allerdings die Abschirmung, und Mandanten treffen auf ein Umfeld, das sich das Unternehmen mit vielen anderen Firmen und Selbstständigen teilt.

Das Tagesbüro ist die geschlossene Variante. Es ist ein abschließbarer, eingerichteter Raum, der für einzelne Tage gebucht wird, etwa für konzentrierte Arbeit, ein Bewerbungsgespräch oder eine vertrauliche Abstimmung. Wer nur gelegentlich in der Stadt ist, verbindet so Flexibilität mit Privatsphäre, ohne eine dauerhafte Fläche zu bezahlen.

Serviced Office, Business Center und Managed Office

Ein Serviced Office ist ein abgeschlossenes, voll eingerichtetes Büro in einem Business Center, das samt Services gemietet wird. Als drittes Modell zwischen Eigenfläche und Coworking verbindet es Vorteile beider Seiten: Es lässt sich kurzfristig anmieten, ist sofort nutzbar und trägt eine repräsentative Adresse nach außen.

Empfang, Postannahme, Reinigung, Internet und Besprechungsräume gehören je nach Anbieter zum Paket. Für Niederlassungen, Projektteams und Unternehmen in der Aufbauphase entfällt damit der Aufwand für Ausbau, Einrichtung und Betrieb. Ob das Modell wirtschaftlich trägt, hängt von Nutzungsdauer, Teamgröße und enthaltenen Leistungen ab. Bei großen, dauerhaft anwesenden Teams kann der Preis je Arbeitsplatz über den Kosten einer eigenen Fläche liegen.

Eine Sonderform ist das Managed Office. Ein Anbieter richtet dabei eine Fläche nach den Vorgaben eines einzelnen Unternehmens ein und betreibt sie ausschließlich für dieses Unternehmen. Das passt zu Teams, die einen eigenen Auftritt wollen, ohne Ausbau und Betrieb selbst zu organisieren.

Konferenzraum, Geschäftsadresse und virtuelles Büro

Nicht jede Präsenz braucht einen Schreibtisch. Ein Konferenzraum wird stunden- oder tageweise gebucht und deckt einzelne Termine ab, von der Mandantenbesprechung bis zum Workshop. Eine Geschäftsadresse liefert eine Frankfurter Anschrift mit Postannahme, auf Wunsch mit Weiterleitung oder Scan der Briefe. Ein virtuelles Büro ergänzt das um einen Telefonservice, der Anrufe im Namen des Unternehmens entgegennimmt.

Manche Gründer nutzen anfangs auch die Privatanschrift. Das verursacht keine zusätzliche Miete, macht die Wohnadresse aber im Impressum und bei eingetragenen Unternehmen auch im Handelsregister öffentlich. Spätestens wenn Mandanten zu Besuch kommen sollen oder die Familie nicht mit dem Geschäft vermischt werden soll, stößt diese Lösung an Grenzen.

Wichtig ist die Abgrenzung: Ein einzeln gebuchter Raum ersetzt keine eigene Niederlassung. Ob eine reine Geschäftsadresse für Handelsregister und Impressum genügt, sollte vorab mit dem Anbieter und einer Rechtsberatung geklärt werden. Einen kompakten Einstieg in die kleinen Lösungen bietet der Überblick zu Bürolösungen für Start-ups.

Alle Optionen für den Firmensitz in Frankfurt im Vergleich

Der Vergleich stellt alle zwölf Optionen mit Bindung, Außenwirkung und sinnvollem Einsatz nebeneinander.

Option Bindung Außenwirkung Sinnvoll für Eigenfläche zur Miete mehrjährige Festlaufzeit eigener Auftritt, volle Gestaltung große, dauerhaft anwesende Teams Büroetage im Eigentum Eigenkapital, langfristig eigener Auftritt Unternehmen mit sicherem, langem Bedarf Bürogemeinschaft gemeinsamer Vertrag oder Untermiete geteilter Auftritt kleine Kanzleien und Beratungen Untermiete an den Hauptvertrag gebunden abhängig vom Hauptmieter Übergangslösungen Managed Office meist mittelfristig eigener Auftritt ohne eigenen Betrieb wachsende Teams mit eigenem Anspruch Serviced Office kurz bis mehrjährig repräsentative Adresse mit Service kleine bis mittlere Teams, Niederlassungen Coworking kurz geteilte, offene Fläche Einzelpersonen und Projektarbeit Tagesbüro tageweise geschlossener Raum konzentrierte Arbeit, vertrauliche Gespräche Konferenzraum stunden- oder tageweise repräsentativ für Termine einzelne Mandantentermine Geschäftsadresse kurzfristig Anschrift ohne Arbeitsplatz Postanschrift in der Startphase Virtuelles Büro kurzfristig Anschrift mit Post- und Telefonservice Erreichbarkeit ohne Präsenz Privatanschrift keine zusätzliche Bindung Privatadresse im Impressum Gründung und Anfangsphase

Tabelle 2: Zwölf Optionen für einen Firmensitz in Frankfurt im Vergleich.

Keine Option ist für sich die beste. Den Ausschlag gibt, wie oft das Unternehmen vor Ort arbeitet und wen es dort empfängt.

Mehrere Optionen lassen sich sinnvoll kombinieren:

Serviced Office und Konferenzraum: Das kleine Büro deckt den Alltag ab, gebuchte Räume die großen Runden.

Das kleine Büro deckt den Alltag ab, gebuchte Räume die großen Runden. Geschäftsadresse und Tagesbüro: Die Anschrift sichert die Post, das Tagesbüro bei Bedarf einen geschlossenen Raum.

Die Anschrift sichert die Post, das Tagesbüro bei Bedarf einen geschlossenen Raum. Virtuelles Büro und Konferenzraum: Post- und Telefonservice sichern die Erreichbarkeit, gebuchte Räume den Rahmen für Termine.

Post- und Telefonservice sichern die Erreichbarkeit, gebuchte Räume den Rahmen für Termine. Eigenfläche und Coworking: Die Stammbelegschaft arbeitet in der eigenen Fläche, Projektteams und Platzspitzen fängt das Coworking auf.

Die Stammbelegschaft arbeitet in der eigenen Fläche, Projektteams und Platzspitzen fängt das Coworking auf. Eigenfläche und Untervermietung: Reserveflächen lassen sich mit Erlaubnis des Vermieters weitergeben, bis der eigene Bedarf steigt.

Reserveflächen lassen sich mit Erlaubnis des Vermieters weitergeben, bis der eigene Bedarf steigt. Hauptsitz und Zweigniederlassung: Die Zentrale bleibt, Frankfurt wird etwa über ein Serviced Office als Niederlassung erschlossen.

Übrig bleiben meist zwei oder drei Varianten, die einen genauen Kosten- und Vertragsvergleich verdienen.

Konferenzraum für den entscheidenden Moment: Präsenz in Frankfurt Schritt für Schritt aufbauen

Wie sich die Optionen im Alltag niederschlagen, zeigt sich oft erst im Detail. Der Weg zum passenden Firmensitz in Frankfurt muss nicht mit der größten Lösung beginnen.

Wann ein Konferenzraum reicht und wo seine Grenze liegt

Eine Kanzlei mit Sitz außerhalb Frankfurts, die einen wichtigen Mandantentermin oder eine Due-Diligence-Sitzung im Bankenviertel ansetzen möchte, braucht dafür nicht zwingend einen eigenen Firmensitz in Frankfurt mit dauerhaft angemieteten Räumen. Ein einzelner, gut ausgestatteter Konferenzraum am richtigen Standort hinterlässt einen vergleichbaren Eindruck, ohne die Fixkosten einer eigenen Niederlassung.

Die Grenze liegt dort, wo Kontinuität gefragt ist: bei wiederkehrenden Terminen mit denselben Mandanten, bei Unterlagen, die vor Ort bleiben müssen, oder bei Mitarbeitern, die regelmäßig in Frankfurt arbeiten. Dann wächst der Bedarf über den einzelnen Raum hinaus.

Praxisbeispiel: Due-Diligence-Termin einer Kanzlei im Bankenviertel

Ausgangslage: Eine Wirtschaftskanzlei aus dem Rheinland begleitet einen Mandanten beim Kauf eines Frankfurter Finanzdienstleisters. Für die Abschlussverhandlung erwartet die Gegenseite einen Termin in Frankfurt, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und mit rund zwölf Beteiligten. Eigene Räume hat die Kanzlei in der Stadt nicht.

Vorgehen: Das Team bucht einen Konferenzraum für zwölf Personen in einem Business Center nahe dem Bankenviertel, dazu einen kleinen Nebenraum für vertrauliche Abstimmungen der eigenen Seite. Vorab klärt es Bildschirm- und Videotechnik, ein getrenntes Gastnetz, Verpflegung und den Empfang der Gäste. Die Unterlagen liegen in einem digitalen Datenraum, ausgedruckte Exemplare nimmt das Team nach jedem Tag wieder mit. Welche Prüfpunkte eine solche Transaktion umfasst, beschreibt auch der Beitrag zur Due Diligence in der Nachfolgeplanung.

Ergebnis: Die Verhandlung findet in einem professionellen Rahmen statt, ohne dass die Kanzlei eine Fläche anmieten muss. Kosten fallen nur für die zwei Tage an. Für künftige Termine hält das Team fest, welche Raumgröße und Technik gepasst haben, und kann den nächsten Termin in Frankfurt damit schneller vorbereiten.

Vom gebuchten Raum zum eigenen Büro: Den Firmensitz in Frankfurt in Stufen aufbauen

Unternehmen, die regelmäßiger vor Ort sind, etwa weil sie Mandanten mit Aufsichtsbezug betreuen oder enge Lieferantenbeziehungen im Rhein-Main-Gebiet pflegen, sehen ihren Bedarf mitwachsen. Aus einem gelegentlich gebuchten Raum wird dann ein fester Arbeitsplatz, aus diesem bei anhaltendem Wachstum ein eigenes kleines Büro mit mehreren Schreibtischen. Jeder Schritt lässt sich einzeln entscheiden, sofern der Vertrag Erweiterungen und Verkleinerungen vorsieht.

Der aktuelle Frankfurter Markt macht diese Flexibilität spürbar wertvoll, weil die teuersten Lagen weiter gefragt sind, während ältere Objekte schwer Mieter finden. Mit welcher Stufe ein Unternehmen am besten einsteigt, zeigt der Entscheidungspfad in der Infografik: Wenige Fragen zur eigenen Ausgangslage führen zur passenden Option.

Infografik: Fünf Fragen führen der Reihe nach zum passenden Einstieg, vom gebuchten Konferenzraum bis zur eigenen Fläche. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/10/firmensitz-frankfurt-optionen-infografik-5-fragen-bueroloesung-management-agitano.webp" alt="Infografik zum Firmensitz in Frankfurt: Entscheidungspfad mit fünf Fragen vom Konferenzraum bis zur Eigenfläche" width="1200" height="2488" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/firmensitz-frankfurt-optionen/168749" rel="noopener">Fünf Fragen führen der Reihe nach zum passenden Einstieg, vom gebuchten Konferenzraum bis zur eigenen Fläche. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Ist der Einstieg gefunden, zeigen diese Signale, wann der nächste Schritt ansteht:

Termintakt: Der Konferenzraum wird mehrmals im Monat gebucht, oft kurzfristig und für ähnliche Runden. Ein festes Raumkontingent oder ein kleines Büro mit Besprechungsraum kann dann verlässlicher und auf Dauer wirtschaftlicher sein.

Der Konferenzraum wird mehrmals im Monat gebucht, oft kurzfristig und für ähnliche Runden. Ein festes Raumkontingent oder ein kleines Büro mit Besprechungsraum kann dann verlässlicher und auf Dauer wirtschaftlicher sein. Wiederkehrende Gäste: Dieselben Mandanten oder Partner kommen regelmäßig. Sie erwarten einen festen Ort, an dem sie das Unternehmen antreffen und der nicht jedes Mal wechselt.

Dieselben Mandanten oder Partner kommen regelmäßig. Sie erwarten einen festen Ort, an dem sie das Unternehmen antreffen und der nicht jedes Mal wechselt. Feste Arbeitstage: Aus einzelnen Besuchen werden feste Tage, an denen dieselben Personen jede Woche in Frankfurt arbeiten. Ein eigenes kleines Büro gibt ihnen einen verlässlichen Platz und dem Unternehmen eine feste Adresse.

Aus einzelnen Besuchen werden feste Tage, an denen dieselben Personen jede Woche in Frankfurt arbeiten. Ein eigenes kleines Büro gibt ihnen einen verlässlichen Platz und dem Unternehmen eine feste Adresse. Unterlagen und Technik: Akten, Geräte oder vertrauliche Unterlagen müssen dauerhaft vor Ort bleiben. Das erfordert in der Regel eigene, abschließbare Räume, die nur das eigene Team betritt.

Akten, Geräte oder vertrauliche Unterlagen müssen dauerhaft vor Ort bleiben. Das erfordert in der Regel eigene, abschließbare Räume, die nur das eigene Team betritt. Rechtliche Präsenz: Soll der Satzungssitz nach Frankfurt wechseln, braucht das Unternehmen eine belastbare Geschäftsanschrift. Eine Zweigniederlassung verlangt mehr: einen dauerhaften, weitgehend selbstständigen Standort, von dem aus wesentliche Geschäfte erledigt werden.

Treffen mehrere dieser Signale zu, lohnt der Blick auf die nächste Stufe.

Praxisbeispiel: Ein Finanzdienstleister wächst in Frankfurt mit

Ausgangslage: Ein Finanzdienstleister aus München betreut zunehmend Kunden im Rhein-Main-Gebiet. Ein Berater pendelt zweimal im Monat nach Frankfurt und trifft Kunden in Hotellobbys. Die Geschäftsführung will Präsenz zeigen, ohne für mehrere Jahre eine Fläche zu mieten, deren Auslastung offen ist.

Vorgehen: Das Unternehmen startet mit gebuchten Besprechungsräumen in einem Business Center und hält fest, wie oft und von wem die Räume genutzt werden. Nach einigen Monaten zeigt die Auswertung, dass sie an fast jedem zweiten Arbeitstag belegt sind und Kunden zunehmend gezielt nach einem festen Ansprechpartner vor Ort fragen. Es wechselt deshalb in ein eigenes kleines Büro im selben Haus, ein zweiter Berater kommt hinzu. Parallel klärt das Unternehmen mit seiner Rechtsberatung, ob das Büro bereits als Zweigniederlassung anzumelden ist, und passt Impressum und Geschäftspapiere an. Welche Kriterien bei einem neuen Standort zählen und wie ein Team dort schrittweise zur festen Einheit wird, beschreibt der Beitrag zur Skalierung von Tech-Unternehmen.

Ergebnis: Nach einem Jahr arbeiten drei Personen vor Ort, und Kunden finden das Unternehmen an einer festen Adresse. Über eine größere Fläche kann die Geschäftsführung nun auf Basis echter Auslastungsdaten entscheiden statt auf Schätzungen.

Experten-Tipp!

Lassen Sie sich vor Vertragsschluss schriftlich bestätigen, mit welcher Frist zusätzliche Arbeitsplätze oder Räume im selben Haus verfügbar sind und ob ein Wechsel die Laufzeit verlängert. So wird die zugesagte Flexibilität überprüfbar.

Der schrittweise Aufbau verwandelt eine große, riskante Entscheidung in mehrere kleine. Jede Stufe liefert Daten, auf denen die nächste aufbauen kann.

Gesamtkosten statt Quadratmetermiete: Was ein Firmensitz in Frankfurt wirklich kostet

Die Miete ist nur der sichtbarste Teil der Rechnung. Wer Optionen für einen Firmensitz in Frankfurt vergleicht, braucht eine vollständige Sicht auf alle Kosten und Bindungen.

Alle Kostenpositionen im Blick

Die Mietwerte im Gewerbemarktbericht 2026 sind Nettokaltmieten in Euro je Quadratmeter und Monat, also ohne weitere Kosten. Im Gewerberaummietrecht lassen sich zudem mehr Kosten auf den Mieter übertragen als bei Wohnraum, und auch die Mietsicherheit ist der Höhe nach gesetzlich nicht geregelt, wie die IHK Frankfurt zum Gewerberaummietrecht erläutert.

Zu einem ehrlichen Vergleich gehören neben der Miete diese acht Positionen:

Nebenkosten: Heizung, Strom, Reinigung, Verwaltung und Versicherungen werden je nach Vertrag umgelegt, pauschal berechnet oder separat beauftragt. Frühere Abrechnungen zeigen, mit welchen Beträgen zu rechnen ist.

Heizung, Strom, Reinigung, Verwaltung und Versicherungen werden je nach Vertrag umgelegt, pauschal berechnet oder separat beauftragt. Frühere Abrechnungen zeigen, mit welchen Beträgen zu rechnen ist. Ausbau: Trennwände, Böden, Technik und Beleuchtung trägt bei Eigenflächen je nach Vereinbarung ganz oder teilweise der Mieter. Bei einem frühen Auszug kann diese Investition verloren sein.

Trennwände, Böden, Technik und Beleuchtung trägt bei Eigenflächen je nach Vereinbarung ganz oder teilweise der Mieter. Bei einem frühen Auszug kann diese Investition verloren sein. Möbel und IT: Arbeitsplätze, Netzwerk, Telefonie und Sicherheitstechnik müssen angeschafft, eingerichtet und gewartet werden. Im Serviced Office sind sie in der Regel vorhanden.

Arbeitsplätze, Netzwerk, Telefonie und Sicherheitstechnik müssen angeschafft, eingerichtet und gewartet werden. Im Serviced Office sind sie in der Regel vorhanden. Empfang und Post: Für den Empfang von Gästen und die Annahme von Post und Paketen braucht es eigenes Personal oder einen Dienstleister. Im Serviced Office gehört das je nach Anbieter zum Paket.

Für den Empfang von Gästen und die Annahme von Post und Paketen braucht es eigenes Personal oder einen Dienstleister. Im Serviced Office gehört das je nach Anbieter zum Paket. Konferenzräume: Eigene Besprechungsräume binden Fläche, die zwischen den Terminen leer steht. Gebuchte Räume kosten nur bei Nutzung, müssen aber verfügbar sein, wenn sie gebraucht werden.

Eigene Besprechungsräume binden Fläche, die zwischen den Terminen leer steht. Gebuchte Räume kosten nur bei Nutzung, müssen aber verfügbar sein, wenn sie gebraucht werden. Mietsicherheit: Kaution oder Bankbürgschaft binden Liquidität oder Kreditrahmen über die gesamte Laufzeit. Wann und unter welchen Bedingungen die Sicherheit zurückfließt, sollte der Vertrag festhalten.

Kaution oder Bankbürgschaft binden Liquidität oder Kreditrahmen über die gesamte Laufzeit. Wann und unter welchen Bedingungen die Sicherheit zurückfließt, sollte der Vertrag festhalten. Umzug und Rückbau: Der Umzug kostet zu Beginn, der Rückbau in den vereinbarten Zustand am Ende. Beides fällt einmalig an und gehört in die Rechnung über die gesamte Laufzeit.

Der Umzug kostet zu Beginn, der Rückbau in den vereinbarten Zustand am Ende. Beides fällt einmalig an und gehört in die Rechnung über die gesamte Laufzeit. Ungenutzte Fläche: Fläche, die zu groß gemietet wurde oder nach einer Verkleinerung des Teams leer bleibt, kostet weiter Miete. Dieses Risiko wächst mit der Laufzeit des Vertrags.

Erst die Summe dieser Positionen macht Angebote vergleichbar.

Eigenfläche oder Serviced Office: Kostenvergleich für den Firmensitz in Frankfurt

Eigenfläche und Serviced Office rechnen unterschiedlich ab. Die eine Seite nennt Quadratmeter und Nebenkosten, die andere einen Preis je Arbeitsplatz oder Büro. Für den Vergleich hilft eine Gegenüberstellung der wichtigsten Positionen mit der passenden Prüffrage.

Kostenposition Bei Eigenfläche Im Serviced Office prüfen Miete Nettokaltmiete je Quadratmeter Preis je Arbeitsplatz oder Büro Nebenkosten laut Vertrag umgelegt im Preis enthalten oder separat? Ausbau Investition je nach Vereinbarung Anpassungen gegen Aufpreis möglich? Möbel und IT Anschaffung und Wartung Umfang von Ausstattung, Internet und Telefonie Empfang und Post eigenes Personal oder Dienstleister Leistungsumfang und Servicezeiten Konferenzräume eigene Fläche Kontingent enthalten oder Abrechnung je Buchung? Mietsicherheit frei vereinbar, gesetzlich nicht begrenzt Höhe der Sicherheit und Rückzahlung Umzug und Rückbau Umzug und Rückbaupflicht laut Vertrag Kosten bei Ein- und Auszug, Rückgabezustand Ungenutzte Fläche Miete läuft bis zum Vertragsende weiter Verkleinerung möglich, mit welcher Frist?

Tabelle 3: Kostenpositionen eines Firmensitzes in Frankfurt bei Eigenfläche und die passenden Prüffragen für ein Serviced Office.

So entsteht eine Liste, die sich mit jedem Angebot abgleichen lässt. Fehlt eine Position im Angebot, gehört sie als Frage in das Gespräch mit dem Anbieter.

Flächenbedarf für den Firmensitz in Frankfurt ehrlich rechnen

Hybride Arbeitsmodelle verändern den Bedarf. Im Jahr 2025 arbeiteten laut Statistischem Bundesamt 25 % aller Erwerbstätigen zumindest gelegentlich im Homeoffice. Bei IT-Dienstleistungen, in der Unternehmensberatung sowie in Verwaltung und Führung von Unternehmen waren es jeweils knapp drei Viertel (74 %), bei Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen 68 %.

Daraus lässt sich keine Bürogröße für das eigene Team ableiten. Aussagekräftig ist nur die tatsächliche Anwesenheit über mehrere Wochen, vor allem an den Spitzentagen. Wer seltener vor Ort ist, kann Arbeitsplätze teilen. Wie das organisiert wird, zeigt der Beitrag zum Desk Sharing im Unternehmen.

Laufzeit, Kündigung, Textform: Den Gewerbemietvertrag richtig lesen

Bei klassischen Flächen ist der Gewerbemietvertrag der größte Kostenhebel. Seit dem 1. Januar 2025 genügt für Gewerbemietverträge, die länger als ein Jahr laufen, die Textform. Nach § 578 in Verbindung mit § 550 BGB gilt ein solcher Vertrag, der nicht in Textform geschlossen wird, für unbestimmte Zeit.

Bei befristeten Verträgen ist eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit ausgeschlossen. Vorzeitig enden sie nur über vereinbarte Ausstiegsrechte oder in gesetzlichen Sonderfällen, etwa aus wichtigem Grund oder nach § 540 BGB, wenn der Vermieter die Untervermietung ohne wichtigen Grund in der Person des Untermieters verweigert.

Diese Regelungen verdienen beim Lesen besondere Aufmerksamkeit:

Feste Dauer und Verlängerungsoption: Eine feste Mietdauer schafft Planungssicherheit, bindet aber in beide Richtungen. Eine Option auf Verlängerung sichert den Standort, ohne sofort lange zu binden.

Eine feste Mietdauer schafft Planungssicherheit, bindet aber in beide Richtungen. Eine Option auf Verlängerung sichert den Standort, ohne sofort lange zu binden. Sonderkündigungsrecht: Ein vereinbartes Recht zum vorzeitigen Ausstieg, etwa bei Verkleinerung oder Umzug, schafft einen Ausweg, den das Gesetz bei befristeten Mietverhältnissen sonst kaum bietet.

Ein vereinbartes Recht zum vorzeitigen Ausstieg, etwa bei Verkleinerung oder Umzug, schafft einen Ausweg, den das Gesetz bei befristeten Mietverhältnissen sonst kaum bietet. Untervermietung: Eine ausdrückliche Erlaubnis erleichtert es, nicht genutzte Teilflächen weiterzugeben, wenn der Bedarf sinkt. Ohne sie bleibt die Fläche im Zweifel ungenutzt.

Eine ausdrückliche Erlaubnis erleichtert es, nicht genutzte Teilflächen weiterzugeben, wenn der Bedarf sinkt. Ohne sie bleibt die Fläche im Zweifel ungenutzt. Mietanpassung: Staffel- oder Indexvereinbarungen bestimmen, wie sich die Miete über die Jahre entwickelt. Sie gehören in jede Gesamtkostenrechnung über die gesamte Mietdauer.

Staffel- oder Indexvereinbarungen bestimmen, wie sich die Miete über die Jahre entwickelt. Sie gehören in jede Gesamtkostenrechnung über die gesamte Mietdauer. Nebenkosten und Instandhaltung: Welche Kosten umgelegt werden und wer Reparaturen trägt, sollte abschließend geregelt sein, weil sich im Gewerbe hier viel vereinbaren lässt.

Welche Kosten umgelegt werden und wer Reparaturen trägt, sollte abschließend geregelt sein, weil sich im Gewerbe hier viel vereinbaren lässt. Rückbau: Ob die Fläche am Ende in den Ursprungszustand zurückzuversetzen ist, entscheidet über erhebliche Kosten beim Auszug und gehört vor die Unterschrift.

Je genauer diese Punkte geregelt sind, desto berechenbarer wird der Standort über die Jahre.

Bei größeren Flächen lohnt es sich, den Vertrag vor der Unterschrift prüfen zu lassen. Wie Unternehmen dafür den passenden Rechtsanwalt finden, erklärt ein eigener Beitrag. Wer Miete, Nebenkosten, Ausbau und Vertragsbindung zusammen betrachtet, sieht, welcher Standort tatsächlich günstig ist. Oft ist es nicht der mit der niedrigsten Quadratmetermiete.

Sitz, Anschrift, Niederlassung: Was beim Firmensitz in Frankfurt rechtlich zählt

Im Alltag meint Firmensitz oft einfach die Adresse. Rechtlich stecken hinter einem Firmensitz in Frankfurt mehrere Begriffe mit unterschiedlichen Folgen.

Satzungssitz: Den Firmensitz in Frankfurt rechtlich festlegen

Der Satzungssitz ist bei der GmbH nach § 4a GmbHG der Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt. Wer den Sitz einer GmbH nach Frankfurt verlegen will, ändert also die Satzung. Für Aktiengesellschaften und andere Rechtsformen gelten eigene Vorschriften.

Der Sitz entscheidet über mehr als die Adresse auf dem Briefbogen. Er bestimmt nach § 7 GmbHG das zuständige Registergericht und nach § 17 ZPO den allgemeinen Gerichtsstand. Die Verwaltung muss seit der GmbH-Reform von 2008 nicht mehr am Satzungssitz liegen.

Der Beschluss braucht nach § 53 GmbHG eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen und muss notariell beurkundet werden. Der Gesellschaftsvertrag kann weitere Erfordernisse vorsehen. Wirksam wird die Änderung erst mit der Eintragung in das Handelsregister, so regelt es § 54 GmbHG. Angemeldet wird die Verlegung nach § 13h HGB beim bisherigen Gericht, das sie bei einem Wechsel des Bezirks an das neue Gericht weitergibt.

Geschäftsanschrift und Impressum

Die Geschäftsanschrift ist die offizielle Adresse, unter der ein Unternehmen im Handelsregister steht. Neben dem Satzungssitz trägt das Register nach § 10 GmbHG eine inländische Geschäftsanschrift ein. Ändert sie sich, ist die neue Anschrift nach § 31 HGB zur Eintragung anzumelden.

Unter dieser Anschrift muss das Unternehmen tatsächlich erreichbar sein. Ist eine Zustellung weder dort noch über eine im Register eingetragene empfangsberechtigte Person oder eine sonst bekannte inländische Anschrift möglich, erlaubt § 185 ZPO die öffentliche Zustellung. Die Geschäftsführung erfährt davon unter Umständen nichts.

Auf der Website gehört nach § 5 DDG die Anschrift ins Impressum, unter der das Unternehmen niedergelassen ist. Geschäftsbriefe nennen nach § 35a GmbHG zudem Rechtsform, Sitz, Registergericht, Registernummer und alle Geschäftsführer. Wer nur eine Geschäftsadresse nutzt, sollte vorab klären, ob sie diese Anforderungen erfüllt, etwa mit dem Anbieter und einer Rechtsberatung.

Vor der Beurkundung: Die beiden Kanzleipartner gehen mit einer Notarin die Unterlagen zur Sitzverlegung nach Frankfurt durch. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Zweigniederlassung und Gewerbeanzeige

Eine Zweigniederlassung ist ein auf Dauer angelegter, räumlich und organisatorisch weitgehend selbstständiger Teil eines Unternehmens, von dem aus wesentliche Geschäfte erledigt werden. Der Hauptsitz bleibt dabei an einem anderen Ort, ein bloßer zusätzlicher Arbeitsplatz genügt nicht.

Für Unternehmen, die Frankfurt erschließen wollen, ohne die Zentrale zu verlegen, ist die Zweigniederlassung oft der passende Weg. Die Anmeldungen zum Register übernimmt bei der GmbH die Geschäftsführung. Wie Geschäftsführer Haftungsrisiken durch saubere Organisation und Dokumentation begrenzen, zeigt der Beitrag zur Geschäftsführerhaftung.

Bei einem neuen Standort sind je nach Ausgangslage diese Schritte nötig:

Satzungsänderung: Soll der Satzungssitz selbst umziehen, führt der Weg über Gesellschafterbeschluss, Notar und Handelsregister. Bis zur Eintragung gilt der bisherige Sitz.

Soll der Satzungssitz selbst umziehen, führt der Weg über Gesellschafterbeschluss, Notar und Handelsregister. Bis zur Eintragung gilt der bisherige Sitz. Anmeldung der Zweigniederlassung: Liegt der Sitz weiterhin anderswo, ist die Zweigniederlassung nach § 13 HGB beim Registergericht anzumelden, samt Ort und inländischer Geschäftsanschrift.

Liegt der Sitz weiterhin anderswo, ist die Zweigniederlassung nach § 13 HGB beim Registergericht anzumelden, samt Ort und inländischer Geschäftsanschrift. Gewerbeanzeige: Gewerbetreibende zeigen nach § 14 GewO den Beginn eines Betriebs, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle an, ebenso eine Verlegung. Für Rechtsanwälte und ihre Berufsgesellschaften gilt die Gewerbeordnung nach § 6 GewO nicht.

Gewerbetreibende zeigen nach § 14 GewO den Beginn eines Betriebs, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle an, ebenso eine Verlegung. Für Rechtsanwälte und ihre Berufsgesellschaften gilt die Gewerbeordnung nach § 6 GewO nicht. Impressum und Geschäftspapiere: Anschrift und Registerangaben auf Website, Briefbogen, Rechnungen und in Verträgen werden angepasst, damit Kunden und Behörden die richtige Adresse finden.

Anschrift und Registerangaben auf Website, Briefbogen, Rechnungen und in Verträgen werden angepasst, damit Kunden und Behörden die richtige Adresse finden. Finanzamt: Die neue Anschrift wird mitgeteilt, und es wird geklärt, ob eine Betriebsstätte entsteht. Davon hängt ab, wo künftig Gewerbesteuer anfällt.

Was davon im Einzelfall anfällt, hängt von Rechtsform und Ausgangslage ab.

Gewerbesteuer: Wo beim Firmensitz in Frankfurt die Steuer anfällt

Gewerbesteuer zahlen Gewerbebetriebe nach § 4 GewStG in der Gemeinde, in der sie eine Betriebsstätte unterhalten. Einzelanwälte und Partnerschaften sind als Freiberufler nicht gewerbesteuerpflichtig. Die Tätigkeit einer GmbH gilt nach § 2 GewStG dagegen stets als Gewerbebetrieb, auch bei einer Anwalts-GmbH.

Betriebsstätte ist nach § 12 AO jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient, ausdrücklich auch eine Zweigniederlassung. Ein dauerhaft genutztes Büro in Frankfurt kann damit dort Gewerbesteuer auslösen, auch wenn der Satzungssitz anderswo liegt.

Laut IHK Frankfurt hat Frankfurt am Main mit 460 Prozent den höchsten Hebesatz im IHK-Bezirk, Eschborn mit 330 Prozent den niedrigsten. Bei mehreren Betriebsstätten wird der Steuermessbetrag aufgeteilt, in der Regel nach den Arbeitslöhnen.

Steuerlich zählt zudem, wo die Geschäftsleitung tatsächlich sitzt. Nach § 10 AO ist Geschäftsleitung der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung. Eine Adresse allein beantwortet diese Frage nicht. Bei Verlegung oder neuer Niederlassung gehört deshalb früh eine Steuerberatung dazu.

Rechtliche und steuerliche Fragen entscheiden mit darüber, welche Büroform überhaupt in Betracht kommt. Wer sie vor der Anmietung klärt, vermeidet teure Korrekturen nach dem Einzug.

Firmensitz in Frankfurt prüfen: Checkliste für Besichtigung und Vertrag

Bevor ein Vertrag für den Firmensitz in Frankfurt unterschrieben wird, lohnt ein strukturierter Blick auf das konkrete Angebot. Die Prüffragen helfen bei Besichtigung und Verhandlung.

Prüffragen vor der Unterschrift

Als die BaFin ihren neuen Standort wählte, nannte Präsident Mark Branson die beste Kombination aus Kosten, Erreichbarkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit als Grund. Diese Kriterien lassen sich auf jede Standortwahl übertragen und in konkrete Fragen übersetzen.

Diese Punkte gehören in jede Besichtigung und jedes Vertragsgespräch:

Anreise: Wie lange brauchen Gäste vom Hauptbahnhof und vom Flughafen, und wie gut kommt das Team mit Bahn und Auto zur Adresse? Ein Testweg zur Hauptverkehrszeit zeigt mehr als jede Lagebeschreibung.

Wie lange brauchen Gäste vom Hauptbahnhof und vom Flughafen, und wie gut kommt das Team mit Bahn und Auto zur Adresse? Ein Testweg zur Hauptverkehrszeit zeigt mehr als jede Lagebeschreibung. Diskretion: Sind Besprechungsräume schallgeschützt, und lassen sich vertrauliche Gespräche und Unterlagen sicher abschirmen? Für Kanzleien und Finanzdienstleister ist das ein Ausschlusskriterium.

Sind Besprechungsräume schallgeschützt, und lassen sich vertrauliche Gespräche und Unterlagen sicher abschirmen? Für Kanzleien und Finanzdienstleister ist das ein Ausschlusskriterium. Empfang und Post: Wer empfängt Gäste, zu welchen Zeiten, und wie werden Post und Pakete angenommen? Der Empfang ist der erste Eindruck, den Mandanten vom Unternehmen gewinnen.

Wer empfängt Gäste, zu welchen Zeiten, und wie werden Post und Pakete angenommen? Der Empfang ist der erste Eindruck, den Mandanten vom Unternehmen gewinnen. IT und Sicherheit: Gibt es getrennte Netze, verschlüsselte Verbindungen und klare Regeln für Zugänge? In geteilten Gebäuden entscheidet das über den Schutz sensibler Daten.

Gibt es getrennte Netze, verschlüsselte Verbindungen und klare Regeln für Zugänge? In geteilten Gebäuden entscheidet das über den Schutz sensibler Daten. Anpassung: Mit welcher Frist sind zusätzliche Plätze verfügbar, und ist eine Verkleinerung vertraglich vorgesehen? Erst die schriftliche Antwort macht Flexibilität verlässlich.

Mit welcher Frist sind zusätzliche Plätze verfügbar, und ist eine Verkleinerung vertraglich vorgesehen? Erst die schriftliche Antwort macht Flexibilität verlässlich. Vertragsunterlagen: Liegen Vertragsentwurf, Leistungsbeschreibung und Preisliste vollständig vor? Nur so lässt sich das Angebot mit anderen sauber vergleichen.

Liegen Vertragsentwurf, Leistungsbeschreibung und Preisliste vollständig vor? Nur so lässt sich das Angebot mit anderen sauber vergleichen. Leistungsumfang: Welche Leistungen stecken im Preis, und was wird zusätzlich abgerechnet? Gerade Druck, Getränke und Konferenzräume summieren sich.

Welche Leistungen stecken im Preis, und was wird zusätzlich abgerechnet? Gerade Druck, Getränke und Konferenzräume summieren sich. Nutzung der Adresse: Darf die Anschrift für Handelsregister, Impressum und Geschäftspapiere genutzt werden? Diese Freigabe sollte ausdrücklich im Vertrag stehen.

Wer die Antworten schriftlich festhält, kann Angebote sauber vergleichen.

Gerade die technische Seite wird bei der Besichtigung leicht übersehen. Eine Grundlage für die richtigen Fragen liefert der Beitrag zu IT-Sicherheit in Strategie und Praxis. Der Standort ist zugleich Teil des Arbeitsumfelds, das eine Arbeitgebermarke prägt, wie der Überblick zum Employer Branding erläutert.

Wann ein flexibles Büro nicht die beste Wahl ist

Flexible Lösungen haben Grenzen. Wer den Firmensitz in Frankfurt auf Jahre plant, sollte deshalb auch die Gegenprobe machen. Die ehrliche Gegenprobe schützt vor einer teuren Fehlentscheidung, und zwar in beide Richtungen.

Für eine klassisch gemietete oder gekaufte Fläche sprechen vor allem diese Situationen:

Großes Team vor Ort: Arbeiten viele Beschäftigte täglich im Büro, kann eine eigene Fläche auf lange Sicht günstiger sein als Preise je Arbeitsplatz.

Arbeiten viele Beschäftigte täglich im Büro, kann eine eigene Fläche auf lange Sicht günstiger sein als Preise je Arbeitsplatz. Besondere Technik: Labore, Serverräume oder eigene Sicherheitsbereiche lassen sich in fremden Flächen kaum umsetzen.

Labore, Serverräume oder eigene Sicherheitsbereiche lassen sich in fremden Flächen kaum umsetzen. Stabiler Bedarf: Ist die Teamgröße über Jahre gut planbar, verliert die Flexibilität eines kurzen Vertrags an Wert.

Ist die Teamgröße über Jahre gut planbar, verliert die Flexibilität eines kurzen Vertrags an Wert. Eigener Auftritt: Wer Empfang, Gestaltung und Markenauftritt vollständig selbst bestimmen will, braucht eine eigene Fläche.

Wer Empfang, Gestaltung und Markenauftritt vollständig selbst bestimmen will, braucht eine eigene Fläche. Verhandlungsspielraum: Der Vermarktungsdruck bei älteren Bestandsobjekten kann bei langen Laufzeiten Raum für Gespräche über Konditionen schaffen.

Trifft keine dieser Situationen zu, ist die flexible Lösung in der Regel die vorsichtigere Wahl.

Experten-Tipp!

Vergleichen Sie Angebote nicht allein über den Monatspreis. Rechnen Sie die Gesamtkosten über die geplante Nutzungsdauer, einmal mit Wachstum und einmal mit Verkleinerung. Erst dann zeigt sich, welche Option für Ihr Unternehmen tatsächlich flexibel ist.

Eine gute Entscheidung erkennt man daran, dass sie auch bei veränderten Plänen trägt. Wer Besichtigung, Vertrag und Gegenprobe ernst nimmt, schafft genau diese Sicherheit.

Fazit: Firmensitz in Frankfurt nach Nutzung wählen, nicht nach Prestige allein

Ein Firmensitz in Frankfurt bleibt ein starkes Signal an Banken, Mandanten und Partner. Der Büromarkt Frankfurt zeigt aber zwei Seiten: knappe Premiumlagen und hohe Spitzenmieten auf der einen, viel Leerstand und Vermarktungsdruck bei älteren Objekten auf der anderen. Wer hier langfristig mietet, bindet Kapital für eine Zukunft, die oft noch offen ist.

Deshalb lohnt der Blick auf alle Optionen. Der passende Sitz folgt der tatsächlichen Nutzung. Für einzelne Termine reicht ein Konferenzraum, für eine wachsende Präsenz eignet sich ein flexibles Büro, für große, stabile Teams die eigene Fläche. Fragen zu Sitz, Anschrift, Niederlassung und Gewerbesteuer gehören von Anfang an dazu.

Flexibilität ist in diesem Markt ein eigener Wert. Unternehmen, die ihren Bedarf messen, Gesamtkosten vergleichen und Verträge genau lesen, treffen eine Entscheidung, die auch in einigen Jahren noch trägt. Ein guter Startpunkt ist eine einfache Bestandsaufnahme: Wer kommt wie oft, wer arbeitet vor Ort, und was darf die Präsenz insgesamt kosten?

Häufige Fragen (FAQ) zum Firmensitz in Frankfurt, seinen Kosten und rechtlichen Folgen

Kann ein Unternehmen seinen Firmensitz in Frankfurt allein über eine Geschäftsadresse begründen? Den Satzungssitz bestimmt der Gesellschaftsvertrag, eine Geschäftsadresse kann dazu die zustellfähige Anschrift liefern. Ob ein konkretes Angebot für Handelsregister und Impressum genügt, sollten Unternehmen vor Vertragsschluss mit Anbieter und Anwalt klären. Wichtig ist, dass Post und Zustellungen dort zuverlässig ankommen. Steuerlich kommt es auf den tatsächlichen Ort der Geschäftsleitung an, bei der Gewerbesteuer auf die Betriebsstätten. Eine Zweigniederlassung muss als eigenständige Einheit vor Ort arbeiten. Wer mit dem Firmensitz in Frankfurt echte Außenwirkung will, ergänzt die Adresse deshalb um gebuchte Räume oder ein kleines Büro. Was kostet ein Firmensitz in Frankfurt im Bankenviertel? Im CBD rund um das Bankenviertel kosten Büros laut IHK-Gewerbemarktbericht 2026 zwischen 23 und 55 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter und Monat, die Schwerpunktmiete liegt bei 35 Euro. Dazu kommen Nebenkosten, Ausbau, Möbel und IT sowie Serviceleistungen, die je nach Vertrag deutlich ins Gewicht fallen. Serviced Offices werden dagegen meist als Paket je Arbeitsplatz oder Büro angeboten. Für einen fairen Vergleich zählen deshalb die Gesamtkosten über die geplante Nutzungsdauer. Der Quadratmeterpreis allein sagt wenig darüber aus, was die Präsenz am Ende tatsächlich kostet. Ist Eschborn steuerlich günstiger als ein Firmensitz in Frankfurt? Beim Hebesatz ja, für die Gesamtrechnung nicht automatisch. Eschborn erhebt 2026 laut IHK Frankfurt 330 Prozent, Frankfurt am Main 460 Prozent. Das betrifft nur gewerbesteuerpflichtige Unternehmen, etwa jede GmbH, nicht aber Einzelanwälte oder Partnerschaften. Maßgeblich ist die Gemeinde der Betriebsstätte. Ob sich der Unterschied lohnt, hängt vom Gewerbeertrag ab und davon, was der Standort für Kunden, Team und Erreichbarkeit bedeutet. Die Büromieten liegen in Eschborn mit einem Schwerpunkt von 12 Euro je Quadratmeter ebenfalls niedriger. Eine Steuerberatung kann den Effekt konkret berechnen. Braucht eine Zweigniederlassung in Frankfurt einen Eintrag im Handelsregister? Ja, eine Zweigniederlassung muss nach § 13 HGB beim Registergericht angemeldet werden, bei gewerblicher Tätigkeit ist nach § 14 GewO zusätzlich eine Gewerbeanzeige fällig. Zuständig ist das Gericht der Hauptniederlassung oder des Sitzes der Gesellschaft. Impressum, Geschäftspapiere und Verträge sollten die neue Niederlassung korrekt ausweisen. Weil Details von Rechtsform und Konstellation abhängen, lohnt vor der Anmeldung eine kurze Abstimmung mit Notar oder Rechtsberatung. So lassen sich Rückfragen des Registergerichts und Verzögerungen beim Start in Frankfurt vermeiden, etwa bei Firmenzusatz oder Anschrift. Worin unterscheiden sich Serviced Office und Coworking? Ein Serviced Office ist ein abgeschlossenes, eingerichtetes Büro mit Services, Coworking ein Arbeitsplatz in einer offenen, mit anderen geteilten Fläche. Das Serviced Office bietet damit mehr Abschirmung für vertrauliche Gespräche, eigene Unterlagen und einen klaren Auftritt gegenüber Mandanten. Coworking kostet in der Regel weniger und lässt sich kurzfristiger buchen, eignet sich aber eher für Einzelpersonen und Projektarbeit. Beide Modelle lassen sich mit gebuchten Konferenzräumen ergänzen, wenn größere Runden oder wichtige Mandantentermine anstehen, die einen repräsentativen Rahmen brauchen. Reicht ein gebuchter Konferenzraum für einen Firmensitz in Frankfurt? Für einzelne Termine reicht ein gebuchter Konferenzraum, als Sitz oder Niederlassung genügt er nicht. Er schafft einen repräsentativen Rahmen für Mandanten- oder Investorengespräche, aber keine dauerhafte Anschrift und keine feste Einrichtung. Wer regelmäßig in der Stadt arbeitet oder dort rechtlich präsent sein will, braucht mindestens eine Geschäftsanschrift und in vielen Fällen ein eigenes kleines Büro. Signale wie ein häufiger Termintakt, wiederkehrende Gäste oder feste Arbeitstage vor Ort zeigen, wann der nächste Schritt sinnvoll ist und ein fester Arbeitsplatz die bessere Lösung wird. Wie viel Bürofläche braucht ein hybrides Team? Die richtige Fläche ergibt sich aus der gemessenen Anwesenheit, eine pauschale Zahl je Mitarbeiter gibt es nicht. Entscheidend ist, wie viele Personen an Spitzentagen gleichzeitig da sind und wie oft Besprechungsräume gebraucht werden. Bundesweit war 2025 laut Statistischem Bundesamt jeder vierte Erwerbstätige wenigstens ab und zu von zu Hause aus tätig. Wer Arbeitsplätze teilt, kommt mit weniger Fläche aus, braucht aber klare Buchungsregeln und genügend Rückzugsräume für Telefonate, Videokonferenzen und vertrauliche Gespräche. Eine Messung über mehrere Wochen macht die Planung belastbar. Muss ein Gewerbemietvertrag noch unterschrieben werden? Nein, für Gewerbemietverträge über mehr als ein Jahr genügt seit Anfang 2025 die Textform, eine eigenhändige Unterschrift ist für die Form nicht mehr nötig. Textform heißt lesbare Erklärungen auf einem dauerhaften Datenträger mit Nennung der erklärenden Person, etwa per E-Mail oder PDF. Wird diese Form verfehlt, gilt der Vertrag nach § 578 in Verbindung mit § 550 BGB für unbestimmte Zeit und ist ordentlich kündbar, frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung der Räume. Auch Nachträge und Änderungen sollten deshalb vollständig in Textform dokumentiert werden. Wie verlegt eine GmbH ihren Sitz nach Frankfurt? Eine GmbH verlegt ihren Sitz durch eine Satzungsänderung, die erst mit der Eintragung ins Handelsregister wirksam wird. Der Beschluss braucht eine Dreiviertelmehrheit, muss notariell beurkundet und zum Register angemeldet werden. Parallel stehen je nach Tätigkeit Gewerbeanzeige, Mitteilung an das Finanzamt sowie neue Angaben in Impressum und Geschäftspapieren an. Anschrift, Büroform und Vertragslaufzeit sollten vor dem Notartermin feststehen, damit die neue Adresse ohne Verzögerung eingetragen werden kann. Eine frühe Abstimmung mit Notar und Steuerberatung spart Zeit und vermeidet Nachfragen des Registergerichts. Woran erkennt man, ob ein flexibler Bürovertrag wirklich flexibel ist? Wirklich flexibel ist ein Vertrag, der Laufzeit, Kündigung, Erweiterung und Verkleinerung klar und schriftlich regelt. Prüfen Sie, wie schnell weitere Arbeitsplätze bereitstehen und ob ein Wechsel in ein größeres Büro eine neue Mindestlaufzeit auslöst. Achten Sie außerdem auf automatische Verlängerungen und auf Leistungen, die erst später zusätzlich abgerechnet werden. Wer den Firmensitz in Frankfurt schrittweise aufbauen will, sollte diese Punkte vor der Unterschrift klären und die Antworten des Anbieters schriftlich festhalten. So lässt sich später belegen, was zugesagt war.

Disclaimer: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall. Er gibt die Rechtslage zum 26. Oktober 2026 wieder. Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls wenden Sie sich bitte an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt beziehungsweise an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.